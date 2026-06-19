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हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशNEET अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी: HRTC बसों में कर सकेंगे मुफ्त यात्रा, जानें जरूरी नियम

NEET अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी: HRTC बसों में कर सकेंगे मुफ्त यात्रा, जानें जरूरी नियम

Himachal Pradesh News: NEET में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) परीक्षा केंद्र तक आने-जाने के लिए HRTC की साधारण बसों में नि:शुल्क यात्रा सुविधा प्रदान करेगी.

Written By : पराक्रम चन्द |  Edited By: Mahima Pandey |  Updated at : 19 Jun 2026 02:41 PM (IST)
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  • हजारों NEET अभ्यर्थियों को इस सुविधा से आर्थिक राहत मिलेगी.

हिमाचल प्रदेश के राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET)  के अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है.  NEET में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) ने बड़ी राहत दी है. NEET के अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र तक आने-जाने के लिए HRTC की साधारण बसों में नि:शुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की जाएगी.

इस यात्रा के लिए अभ्यर्थियों को अपना नीट प्रवेश पत्र (एडमिट कार्ड) साथ रखना अनिवार्य होगा क्योंकि प्रवेश पत्र ही उनकी पहचान, निवास स्थान और परीक्षा केंद्र का प्रमाण माना जाएगा. इसी आधार पर अभ्यर्थियों को HRTC की साधारण बसों में नि:शुल्क यात्रा का लाभ मिल सकेगा. 

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क्या है आदेश?

निगम मुख्यालय शिमला द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, 21 जून 2026 को आयोजित होने वाली NEET परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र तक आने-जाने के लिए HRTC की साधारण बसों में नि:शुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की जाएगी. HRTC के उप महाप्रबंधक (सीपी/आईटी) राजेश शर्मा द्वारा जारी निर्देशों में कहा गया है कि यह सुविधा अभ्यर्थियों को उनके निवास स्थान से परीक्षा केंद्र तथा परीक्षा के बाद वापस घर लौटने के लिए उपलब्ध होगी.

नि:शुल्क यात्रा के लिए ये होंगे नियम

नि:शुल्क यात्रा सुविधा केवल HRTC की साधारण (Ordinary) बसों में मान्य होगी. अभ्यर्थियों को यात्रा के दौरान अपना NEET एडमिट कार्ड साथ रखना होगा, जो पहचान, निवास स्थान और परीक्षा केंद्र के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा. यह सुविधा एक बार जाने और एक बार लौटने की यात्रा के लिए ही मान्य होगी. नि:शुल्क यात्रा की सुविधा 20 जून से 22 जून 2026 (दोनों दिन सहित) तक उपलब्ध रहेगी. संबंधित परिचालक (कंडक्टर) एडमिट कार्ड पर यात्रा संबंधी आवश्यक प्रविष्टि दर्ज करेंगे ताकि सुविधा का दुरुपयोग न हो सके.

हजारों NEET अभ्यर्थियों को मिलेगी राहत

HRTC मुख्यालय ने सभी इकाई अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही यात्रा करने वाले अभ्यर्थियों का रिकॉर्ड निर्धारित प्रारूप में संधारित कर मुख्यालय को भेजने को कहा गया है. इस निर्णय से प्रदेश के हजारों NEET अभ्यर्थियों और उनके परिवारों को आर्थिक राहत मिलेगी तथा परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में सुविधा होगी.

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About the author पराक्रम चन्द

पराक्रम चन्द 20 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं. हिमाचल की हर छोटी-बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. सियासी खबरों में खास दिलचस्पी रखते हैं. उन्होंने हिंदी में एम फिल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से किया है. उन्हें महर्षि नारद पुरस्कार से 2019 में सम्मानित किया गया.
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Published at : 19 Jun 2026 02:41 PM (IST)
Tags :
NEET HRTC Bus HImachal Pradesh News
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