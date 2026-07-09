Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर मंत्री ने बीजेपी को घेरा.

हिमाचल प्रदेश के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने हिमाचल-पंजाब सीमा पर हो रहे अवैध खनन को लेकर कड़ा रुख अपनाया है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अवैध खनन के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है और वर्तमान में सितंबर माह तक खनन गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लागू है.

इसके साथ ही उन्होंने बल्क ड्रग पार्क परियोजना की जानकारी देते हुए बताया कि इस परियोजना में बिजली आपूर्ति से जुड़े लगभग 75 प्रतिशत और पानी की व्यवस्था से जुड़ा 95 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका वहीं, राम मंदिर में कथित चढ़ावे की चोरी के मामले पर भी उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी.

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सितंबर माह तक खनन पर पूर्ण प्रतिबंध

उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि हिमाचल-पंजाब सीमा पर अवैध खनन के मामलों में सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है. उन्होंने कहा कि जहां भी अवैध खनन की शिकायतें सामने आती हैं, वहां संबंधित विभागों की जिम्मेदारी तय की जाती है. मंत्री ने स्पष्ट किया कि फिलहाल सितंबर माह तक खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लागू है और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी.

बल्क ड्रग पार्क परियोजना पर क्या बोले मंत्री?

बल्क ड्रग पार्क परियोजना को लेकर मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि परियोजना का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है और अब तक करीब 15 से 20 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है. उन्होंने बताया कि कुछ टेंडर प्रक्रियाएं शेष हैं, जिन्हें जल्द अंतिम रूप दिया जाएगा. परियोजना क्षेत्र में बिजली आपूर्ति से जुड़े लगभग 75 प्रतिशत और पानी की व्यवस्था से जुड़ा 95 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है. वहीं, सड़क निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग को धनराशि जारी कर दी गई है और यहां डबल लेन सड़क का निर्माण किया जाएगा.

राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर बीजेपी को घेरा

राम मंदिर में कथित चढ़ावे की चोरी के मामले पर उद्योग मंत्री ने बीजेपी पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि राम मंदिर का निर्माण पूरे देश के लिए गर्व की बात है, लेकिन आस्था के नाम पर किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या चोरी स्वीकार्य नहीं हो सकती. उन्होंने कहा कि राम मंदिर किसी एक राजनीतिक दल की संपत्ति नहीं, बल्कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है. कांग्रेस को भी इस मामले में सवाल पूछने का पूरा अधिकार है.

मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि आस्था से जुड़े मामलों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि राम का नाम बेचा गया, राम के नाम पर वोट मांगे, मंदिर कोई बीजेपी का ट्रेड मार्क नहीं है, ये हिंदुओं की आस्था की बात है. कांग्रेस को इस पर सवाल पूछने का हक क्यों नहीं है, बीजेपी के पास राम का कोई कॉपी राइट नहीं है.

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