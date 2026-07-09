हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशहिमाचल के मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा- अवैध खनन पर रहेगा प्रतिबंध, राम मंदिर मुद्दे पर बीजेपी को घेरा

हिमाचल के मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा- अवैध खनन पर रहेगा प्रतिबंध, राम मंदिर मुद्दे पर बीजेपी को घेरा

Himachal News: हिमाचल के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने हिमाचल-पंजाब सीमा पर हो रहे अवैध खनन को लेकर कड़ा रुख अपनाया है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अवैध खनन के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है

Written By : पराक्रम चन्द |  Updated at : 09 Jul 2026 02:24 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर मंत्री ने बीजेपी को घेरा.

हिमाचल प्रदेश के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने हिमाचल-पंजाब सीमा पर हो रहे अवैध खनन को लेकर कड़ा रुख अपनाया है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अवैध खनन के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है और वर्तमान में सितंबर माह तक खनन गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लागू है.

इसके साथ ही उन्होंने बल्क ड्रग पार्क परियोजना की जानकारी देते हुए बताया कि इस परियोजना में बिजली आपूर्ति से जुड़े लगभग 75 प्रतिशत और पानी की व्यवस्था से जुड़ा 95 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका वहीं, राम मंदिर में कथित चढ़ावे की चोरी के मामले पर भी उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी.

PM मोदी के न्यूजीलैंड दौरे से पहले विक्रमादित्य सिंह ने कहा- 'ट्रेड डील ठीक है लेकिन...'

सितंबर माह तक खनन पर पूर्ण प्रतिबंध

उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि हिमाचल-पंजाब सीमा पर अवैध खनन के मामलों में सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है. उन्होंने कहा कि जहां भी अवैध खनन की शिकायतें सामने आती हैं, वहां संबंधित विभागों की जिम्मेदारी तय की जाती है. मंत्री ने स्पष्ट किया कि फिलहाल सितंबर माह तक खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लागू है और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी. 

बल्क ड्रग पार्क परियोजना पर क्या बोले मंत्री?

बल्क ड्रग पार्क परियोजना को लेकर मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि परियोजना का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है और अब तक करीब 15 से 20 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है. उन्होंने बताया कि कुछ टेंडर प्रक्रियाएं शेष हैं, जिन्हें जल्द अंतिम रूप दिया जाएगा. परियोजना क्षेत्र में बिजली आपूर्ति से जुड़े लगभग 75 प्रतिशत और पानी की व्यवस्था से जुड़ा 95 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है. वहीं, सड़क निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग को धनराशि जारी कर दी गई है और यहां डबल लेन सड़क का निर्माण किया जाएगा. 

राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर बीजेपी को घेरा

राम मंदिर में कथित चढ़ावे की चोरी के मामले पर उद्योग मंत्री ने बीजेपी पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि राम मंदिर का निर्माण पूरे देश के लिए गर्व की बात है, लेकिन आस्था के नाम पर किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या चोरी स्वीकार्य नहीं हो सकती. उन्होंने कहा कि राम मंदिर किसी एक राजनीतिक दल की संपत्ति नहीं, बल्कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है. कांग्रेस को भी इस मामले में सवाल पूछने का पूरा अधिकार है.

मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि आस्था से जुड़े मामलों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि राम का नाम बेचा गया, राम के नाम पर वोट मांगे, मंदिर कोई बीजेपी का ट्रेड मार्क नहीं है, ये हिंदुओं की आस्था की बात है. कांग्रेस को इस पर सवाल पूछने का हक क्यों नहीं है, बीजेपी के पास राम का कोई कॉपी राइट नहीं है.

हिमाचल में मानसून सक्रिय, 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, रामपुर-कुल्लू में नदी-नाले उफान पर

 

और पढ़ें

About the author पराक्रम चन्द

पराक्रम चन्द 20 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं. हिमाचल की हर छोटी-बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. सियासी खबरों में खास दिलचस्पी रखते हैं. उन्होंने हिंदी में एम फिल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से किया है. उन्हें महर्षि नारद पुरस्कार से 2019 में सम्मानित किया गया.
Read More
Published at : 09 Jul 2026 02:24 PM (IST)
Tags :
Harshwardhan Chauhan HImachal Pradesh News Ram Mandir Donation Scam
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हिमाचल प्रदेश
Himachal Weather Update: 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, लोगों से सावधानी बरतने की अपील
हिमाचल प्रदेश के 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, लोगों से सावधानी बरतने की अपील
हिमाचल प्रदेश
हिमाचल के मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा- अवैध खनन पर रहेगा प्रतिबंध, राम मंदिर मुद्दे पर बीजेपी को घेरा
Himachal: मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा- अवैध खनन पर रहेगा प्रतिबंध, राम मंदिर मुद्दे पर बीजेपी को घेरा
हिमाचल प्रदेश
VB-G RAM G पर CM सुक्खू बोले, 'सीमित संसाधनों वाले राज्य के लिए अतिरिक्त वित्तीय बोझ'
VB-G RAM G पर CM सुक्खू बोले, 'सीमित संसाधनों वाले राज्य के लिए अतिरिक्त वित्तीय बोझ'
हिमाचल प्रदेश
राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर जारी सियासत के बीच कंगना रनौत का बड़ा बयान, 'बीजेपी ने कभी भी...'
राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर जारी सियासत के बीच कंगना रनौत का बड़ा बयान, 'बीजेपी ने कभी भी...'
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News | Jaipur Murder Case: सरकारी नौकरी के लिए मां का मर्डर ! | ABP News
Monsoon 2026: बारिश से हाहाकार! सड़कें बनीं दरिया, लोग परेशान | Flood | Heavy Rain Alert | IMD
Chitra Tripathi | Janhit: आसमानी आफत की डरावनी तस्वीरें | Flood | Heavy Rain Alert | IMD Alert
Monsoon 2026: आसमानी आफत का कहर, सड़कों पर समंदर जैसा मंजर | Flood | Heavy Rain Alert | IMD
Amarnath Yatra 2026: अमरनाथ गुफा में शिवलिंग पूरी तरह पिघला | Pahalgam | Jammu and Kashmir
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
PM Modi Australia Visit: PM मोदी ने क्रिकेट मैच, टॉस की क्यों की बात? ऑस्ट्रेलियाई पीएम अल्बनीज़ भी हंसी नहीं रोक पाए
PM मोदी ने क्रिकेट मैच, टॉस की क्यों की बात? ऑस्ट्रेलियाई पीएम अल्बनीज़ भी हंसी नहीं रोक पाए
बिहार
प्रशांत किशोर के लिए चुनाव प्रचार करेंगे CM विजय थलपति? बांकीपुर में पलट सकती है बाजी!
प्रशांत किशोर के लिए चुनाव प्रचार करेंगे CM विजय थलपति? बांकीपुर में पलट सकती है बाजी!
बॉलीवुड
क्या अजय देवगन की Dhamaal 4 के बाद आने वाली है 'धमाल 5'? फ्रेंचाइजी के पांचवे पार्ट को लेकर आया बड़ा अपडेट
क्या Dhamaal 4 के बाद आने वाली है 'धमाल 5'? फ्रेंचाइजी के पांचवे पार्ट को लेकर आया बड़ा अपडेट
क्रिकेट
IND vs ENG 4th T20I: 14 साल में पहली बार टूट सकता है टीम इंडिया का रिकॉर्ड, चौथे टी20 में सीरीज बचाने की चुनौती
IND vs ENG 4th T20I: 14 साल में पहली बार टूट सकता है टीम इंडिया का रिकॉर्ड, चौथे टी20 में सीरीज बचाने की चुनौती
इंडिया
Weather Today LIVE Updates: दिल्ली में रेड अलर्ट, सड़कें बनी तालाब, महाराष्ट्र में आई बाढ़ में अबतक 63 लोगों की मौत
LIVE: दिल्ली में रेड अलर्ट, सड़कें बनी तालाब, महाराष्ट्र में आई बाढ़ में अबतक 63 लोगों की मौत
विश्व
भारत के IBG से घबराया पाकिस्तान, डिफेंस एक्सपर्ट ने मुनीर को दी डाली बड़ी चेतावनी, जानें क्या कहा?
भारत के IBG से घबराया पाकिस्तान, डिफेंस एक्सपर्ट ने मुनीर को दी डाली बड़ी चेतावनी, जानें क्या कहा?
जनरल नॉलेज
Dream Science: क्या अंधों को भी आते हैं सपने? जो बचपन से नहीं देख सकते वो सपने में क्या देखते होंगे- यहां जानिए
क्या अंधों को भी आते हैं सपने? जो बचपन से नहीं देख सकते वो सपने में क्या देखते होंगे- यहां जानिए
हेल्थ
Vitamin Deficiency Symptoms: क्या पूरी नींद लेने के बाद भी छाई रहती है थकान? इग्नोर किया तो हो सकती है गंभीर बीमारी!
क्या पूरी नींद लेने के बाद भी छाई रहती है थकान? इग्नोर किया तो हो सकती है गंभीर बीमारी!
ENT LIVE
Sanchita Bashu ने बिहार के प्यार का जताया आभार, Influencers को लेकर कही बड़ी बात
Sanchita Bashu ने बिहार के प्यार का जताया आभार, Influencers को लेकर कही बड़ी बात
ENT LIVE
Sanchita Bashu ने बताया कैसे मिला Thukra Ke Mera Pyaar, रातभर में भेजा था ऑडिशन
Sanchita Bashu ने बताया कैसे मिला Thukra Ke Mera Pyaar, रातभर में भेजा था ऑडिशन
ENT LIVE
Ramayana ने रिलीज से पहले रचा इतिहास Rs 350 करोड़ की डील से टूटा SRK की King का रिकॉर्ड
Ramayana ने रिलीज से पहले रचा इतिहास Rs 350 करोड़ की डील से टूटा SRK की King का रिकॉर्ड
ENT LIVE
Ramayana ने रिलीज से पहले रचा इतिहास! ₹350 करोड़ की डील से टूटा SRK की King का रिकॉर्ड
Ramayana ने रिलीज से पहले रचा इतिहास! ₹350 करोड़ की डील से टूटा SRK की King का रिकॉर्ड
ENT LIVE
Lock Upp 2 में Shilpa Shinde ने आते ही बदला पूरे घर का माहौल
Lock Upp 2 में Shilpa Shinde ने आते ही बदला पूरे घर का माहौल
Embed widget