NEET एग्जाम में ड्रेस कोड लागू, क्या ले जा सकेंगे क्या नहीं? NTA ने जारी की एडवाइजरी

NEET Re Exam Dress Code 2026: नीट यूजी 2026 री-एग्जाम (NEET UG 2026) में शामिल होने जा रहे उम्मीदवारों के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने एडवाइजरी जारी की है. यह परीक्षा 21 जून को देश भर के अलग-अलग परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी. परीक्षा को सुरक्षित तरीके से कराने के लिए एजेंसी ने ड्रेस कोड, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और परीक्षा केंद्र में ले जाने वाली वस्तुओं को लेकर दिशा निर्देश दिए हैं. बता दें कि नीट यूजी 2026 री-एग्जाम दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक आयोजित किया जाएगा. वहीं एक्स्ट्रा समय के लिए एलिजिबल पीडब्ल्यूडी और पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए परीक्षा 6:20 तक चलेगी.

परीक्षा केंद्र में क्या ले जा सकेंगे उम्मीदवार?

बारिश के मौसम को देखते हुए उम्मीदवारों को कुछ विशेष छूट दी गई है. भर्ती परीक्षा केंद्र के अंदर ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल ले जा सकते हैं. इसके अलावा एडमिट कार्ड को सुरक्षित रखने के लिए उसे ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक पाउच में रखने की अनुमति भी दी गई है. एनटीए ने कहा है कि उम्मीदवारों को केवल वही चीजें साथ लानी चाहिए, जो परीक्षा के लिए आवश्यक हो.

ड्रेस कोड को लेकर क्या है नियम?

एनटीए ने उम्मीदवारों के री-एग्जाम में हल्के कपड़े पहनकर परीक्षा केंद्र आने की सलाह दी है, हालांकि जरूरत होने पर उम्मीदवार फुल स्लीव या उनी कपड़े भी पहन सकते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में उन्हें एग्जाम सेंटर जल्दी पहुंचना होगा, ताकि जांच प्रक्रिया आसानी से पूरी हो सके. वहीं, फुटवियर के मामले में चप्पल या कम हील वाली सैंडल पहनने की सलाह दी गई. ऊंची हील वाले जूते पहनने वाले उम्मीदवारों को ज्यादा जांच का सामना करना पड़ सकता है.

एजेंसी ने धार्मिक आस्था से जुड़ी वस्तु और पहनावे को लेकर भी निर्देश जारी किए हैं. कलवा, पगड़ी, हिजाब, धार्मिक प्रतीक या दूसरे आस्था से जुड़े सामान पहनकर परीक्षा केंद्र में आने की अनुमति होगी. हालांकि, ऐसे उम्मीदवारों को दूसरे अभ्यर्थियों से पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा, ताकि उनकी सही से जांच की जा सके. एनटीए ने कहा कि सुरक्षा प्रक्रिया में एक्स्ट्रा समय लग सकता है, इसलिए समय से पहले रिपोर्ट करना जरूरी है.

परीक्षा केंद्र पर इन चीजों को ले जाने पर पूरी तरह रोक

परीक्षा केंद्र के अंदर किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाने की परमिशन नहीं है. मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस, इयरफोन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक के डिवाइस पूरी तरह बैन रहेंगे. इसके अलावा बड़े बेल्ट, बक्कल, धातु से बनी चीजें, भारी ज्वेलरी और दूसरे मेटल एसेसरीज भी परीक्षा हॉल में ले जाने की परमिशन नहीं होगी.

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बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी होगा अनिवार्य

री-नीट एग्जाम में शामिल होने वाले सभी उम्मीदवारों का परीक्षा केंद्र पर प्रवेश से पहले बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन किया जाएगा. इसमें फिंगरप्रिंट या फेस स्कैन जैसी प्रक्रिया शामिल होगी. अगर किसी तकनीकी कारण, इंटरनेट समस्या, सर्वर दिक्कत या डेटा संबंधी कारण से बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं हो पाता है तो उम्मीदवारों को परीक्षा देने से नहीं रोका जाएगा. ऐसी स्थिति में उन्हें परीक्षा केंद्र पर उपलब्ध कराए गए घोषणा पत्र को भरना होगा, जिसके बाद परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी. एनटीए ने स्पष्ट किया है कि बायोमेट्रिक प्रक्रिया के कारण किसी भी उम्मीदवार को परेशानी नहीं होगी और जरूरत पड़ने पर यह प्रक्रिया परीक्षा शुरू होने से पहले या परीक्षा समाप्त होने के बाद भी पूरी की जा सकते है.

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