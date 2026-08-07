मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशमंडी: उरला में सड़क पर आया मलबा, दलदल में फंसी कार, मार्ग बहाल

मंडी: उरला में सड़क पर आया मलबा, दलदल में फंसी कार, मार्ग बहाल

Mandi News: हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला में अचानक मंडी-पठानकोट नेशनल हाईवे (NH-154) पर कीचड़युक्त मलबा आने से लोगों की परेशानी बढ़ गई. इसमें एक कार के फंसने से माहौल और गर्म हो गया.

Written By : पराक्रम चन्द |  Updated at : 07 Aug 2026 02:54 PM (IST)
Preferred Sources

हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला में अचानक मंडी-पठानकोट नेशनल हाईवे (NH-154) पर कीचड़युक्त मलबा आने से लोगों की परेशानी बढ़ गई. इसमें एक कार के फंसने से माहौल और गर्म हो गया. हालांकि, प्रशासन और NHAI ने तुरंत एक्शन लेकर स्थिति को संभाल लिया है. मामला मंडी जिला के पद्धर उपमंडल में उरला के समीप तालगहर इलाके के पास की है.

यहां शुक्रवार (7 अगस्त) को पहाड़ी से भारी मलबा आने के कारण NH-154 मार्ग करीब पौने दो घंटे तक बाधित रहा. मलबा सड़क पर गिरने से वाहनों की आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई और मौके पर एक कार भी दलदल में फंस गई. घटना की सूचना मिलते ही राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) की टीम मशीनरी के साथ मौके पर पहुंची और मलबा हटाने का कार्य शुरू किया. मलबा हटाने के बाद मार्ग को यातायात के लिए दोबारा बहाल कर दिया गया.

रांची प्रोटेस्ट पर कंगना बोलीं- राहुल गांधी वहीं जाते हैं जहां उकसाना होता है

NHAI ने दिखाई तेजी

दरअसल, भारी बारिश के चलते मंडी-पठानकोट नेशनल हाईवे (NH-154) पर पहाड़ी से अचानक भारी मलबा और कीचड़युक्त दलदल आ गया. इसका वीडियो भी सामने आया है. इस दौरान वहां एक कार दलदल में फंस गई. इसकी सूचना NHAI को दी गई, जो तुरंत मौके पर मशीनों के साथ पहुंची और कार को निकालने का काम किया. इसके साथ ही सड़क पर आये मलबे को तेजी से हटाने का काम चला. दो घंटों के भीतर सड़क से मलबा हटा दिया गया और लोगों के मार्ग को फिर से बहाल कर दिया गया. 

प्रशासन ने की अपील

बता दें कि क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के चलते पहाड़ियों से मलबा और पत्थर गिरने की घटनाएं बढ़ गई हैं. प्रशासन ने वाहन चालकों से बारिश के दौरान संवेदनशील स्थानों पर सावधानी बरतने और यात्रा से पहले सड़क की स्थिति की जानकारी लेने की अपील की है.

किन्नौर में भारी बारिश और भूस्खलन वजह से एनएच-5 बंद, वाहनों की आवाजाही हुई प्रभावित

 

और पढ़ें

About the author पराक्रम चन्द

पराक्रम चन्द 20 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं. हिमाचल की हर छोटी-बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. सियासी खबरों में खास दिलचस्पी रखते हैं. उन्होंने हिंदी में एम फिल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से किया है. उन्हें महर्षि नारद पुरस्कार से 2019 में सम्मानित किया गया.
Read More
Published at : 07 Aug 2026 02:54 PM (IST)
Tags :
National Highway NHAI Mandi News HImachal Pradesh News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हिमाचल प्रदेश
मंडी: उरला में सड़क पर आया मलबा, दलदल में फंसी कार, मार्ग बहाल
मंडी: उरला में सड़क पर मलबे में फंसी कार, NHAI ने किया मार्ग बहाल
हिमाचल प्रदेश
मानसून का कहर: हिमाचल में 142 मौतें, नुकसान 797 करोड़ के पार
मानसून का कहर: हिमाचल में 142 मौतें, नुकसान 797 करोड़ के पार
हिमाचल प्रदेश
Kinnaur News: किन्नौर में भारी बारिश और भूस्खलन वजह से एनएच-5 बंद, वाहनों की आवाजाही हुई प्रभावित
किन्नौर में भारी बारिश और भूस्खलन वजह से एनएच-5 बंद, वाहनों की आवाजाही हुई प्रभावित
हिमाचल प्रदेश
हिमाचल में 5 IAS अधिकारियों को अतिरिक्त जिम्मेदारियां, सरकार ने जारी किए आदेश
हिमाचल में 5 IAS अधिकारियों को अतिरिक्त जिम्मेदारियां, सरकार ने जारी किए आदेश
Advertisement

वीडियोज

Sansani: अतीक अहमद के बेटे की दर्दनाक मौत
Jannat Zubair ने Elvish Yadav संग Dating Rumours पर तोड़ी चुप्पी, बताया रिश्ते का सच
Prince Narula ने Shivangi-Harshad की Bonding को बताया 'Nibba Nibbi Wala Pyaar'
Shreya Kalra की Controversies ने मचाया बवाल, फिर भी बनीं Lock Upp 2 की Winner
Dipika Kakar हुईं Emotional, Cancer Treatment के दौरान बोलीं- अभी हिम्मत नहीं हार सकती
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
परिसीमन बिल पर मोदी सरकार के साथ या खिलाफ DMK? खोले पत्ते, एक्शन में थलापति
परिसीमन बिल पर मोदी सरकार के साथ या खिलाफ DMK? खोले पत्ते, एक्शन में थलापति
झारखंड
रांची प्रोटेस्ट: स्टूडेंट्स की मांग पर क्या है रुख? CM हेमंत सोरेन के बयान से मिले ये संकेत
रांची प्रोटेस्ट: स्टूडेंट्स की मांग पर क्या है रुख? CM हेमंत सोरेन के बयान से मिले ये संकेत
इंडिया
मोहन भागवत के बयान पर अभिजीत दीपके बोले, 'BJP वालों को बताएं कि...'
मोहन भागवत के बयान पर अभिजीत दीपके बोले, 'BJP वालों को बताएं कि...'
क्रिकेट
रोहित शर्मा से पड़ी फटकार अब तक नहीं भूले जायसवाल, खास पोस्ट शेयर कर लिए मजे
रोहित शर्मा से पड़ी फटकार अब तक नहीं भूले जायसवाल, खास पोस्ट शेयर कर लिए मजे
बॉलीवुड
Spider Man BO: ‘स्पाइडर मैन' 8वें दिन 400 करोड़ के हुई पार, 'बॉर्डर 2' से RRR तक 13 फिल्मों का रिकॉर्ड भी तोड़ा
‘स्पाइडर मैन' 8वें दिन 400 करोड़ के हुई पार, 'बॉर्डर 2' सहित 13 फिल्मों का रिकॉर्ड भी तोड़ा
इंडिया
ड्रोन हंटर्स बना रही भारतीय वायुसेना, ऑपरेशन सिंदूर से क्या है इसका कनेक्शन?
ड्रोन हंटर्स बना रही भारतीय वायुसेना, ऑपरेशन सिंदूर से क्या है इसका कनेक्शन?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अबान की कार से मिलीं लिटरेचर की ये किताबें! भाई के लिए ले जा रहा था जेल
अबान की कार से मिलीं लिटरेचर की ये किताबें! भाई के लिए ले जा रहा था जेल
जनरल नॉलेज
भारत में कौन विदेशी चंदा ले सकता है, कौन नहीं? जानें नियम
भारत में कौन विदेशी चंदा ले सकता है, कौन नहीं? जानें नियम
ENT LIVE
Bhojpuri Bawaal में Amrapali Dubey-Kajal Raghwani की बहस, Pawan Singh गुस्से में छोड़ गए शो
Bhojpuri Bawaal में Amrapali Dubey-Kajal Raghwani की बहस, Pawan Singh गुस्से में छोड़ गए शो
ENT LIVE
Brand Value में Shah Rukh Khan बने नंबर 1, Virat Kohli और Ranveer Singh को छोड़ा पीछे
Brand Value में Shah Rukh Khan बने नंबर 1, Virat Kohli और Ranveer Singh को छोड़ा पीछे
ENT LIVE
Prince Narula के
Prince Narula के "निब्बा निब्बी वाला प्यार" कमेंट पर हंसी से गूंजा Lock Upp 2 का फिनाले
ENT LIVE
Shreya Kalra ने कैसे जीती Lock Upp 2 की ट्रॉफी? जानिए पूरे सीजन की सबसे बड़ी Controversies
Shreya Kalra ने कैसे जीती Lock Upp 2 की ट्रॉफी? जानिए पूरे सीजन की सबसे बड़ी Controversies
ABP NEWS
दिल्ली पुलिस ने साधुओं और प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया।
दिल्ली पुलिस ने साधुओं और प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया।
Embed widget