मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशमानसून का कहर: हिमाचल में 142 मौतें, नुकसान 797 करोड़ के पार

मानसून का कहर: हिमाचल में 142 मौतें, नुकसान 797 करोड़ के पार

Himachal Weather Update: राज्य आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ (SEOC) की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 30 जून से 6 अगस्त 2026 तक प्रदेश में मानसूनी आपदाओं और सड़क हादसों में कुल 142 लोगों की जान जा चुकी है,

Written By : पराक्रम चन्द |  Updated at : 07 Aug 2026 10:45 AM (IST)
Preferred Sources

हिमाचल प्रदेश में मानसून का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है. राज्य आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ (SEOC) की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 30 जून से 6 अगस्त 2026 तक प्रदेश में मानसूनी आपदाओं और सड़क हादसों में कुल 142 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 224 लोग घायल हुए हैं. प्रदेश को अब तक करीब 797 करोड़ 87 लाख रुपये का नुकसान हुआ है. 

यह आंकड़े बताते हैं कि इस बार का मानसून हिमाचल के लिए बेहद भारी साबित हो रहा है. कुल मृतकों की संख्या 142 पहुंच गई है, जिनमें से आपदा संबंधी घटनाओं से 64 मौतें और सड़क दुर्घटनाओं में 78 मौतें हुई हैं. वहीं, अलग-अलग घटनाओं में 224 लोग घायल हुए हैं और 2 लोग लापता हैं. 

रांची प्रोटेस्ट पर कंगना बोलीं- राहुल गांधी वहीं जाते हैं जहां उकसाना होता है

 कहां कितनी हुई मौतें?

आपदा से हुई 64 मौतों के आंकड़े को देखें तो भूस्खलन के कारण 14, फ्लैश फल्ड में एक, डूबने से 4, आग के कारण एक, सांप काटने से 6, करंट लगने से 5, पेड़/चट्टान गिरने से 12 और अन्य कारणों के चलते 12 लोगों की मौत हो चुकी है. वहीं, सड़क दुर्घटनाओं में 78 मौतों में से कुल्लू में 12, सिरमौर में 11, कांगड़ा में 10, शिमला में 10, चंबा में 8, सोलन में 7, ऊना में 6, किन्नौर में 5, बिलासपुर में 4, लाहौल-स्पीति में 4, हमीरपुर में एक और मंडी में 4 लोगों की मौत हुई है. वहीं, प्रदेश में अब तक कुल 194 पशुओं मौत हुई है.

नुकसान 797 करोड़ के पार

मानसून सीजन में प्रदेश भर में मकानों, सड़कों, बिजली और जलापूर्ति योजनाओं को भी भारी नुकसान पहुंचा है. रिपोर्ट के मुताबिक 22 मकान पूरी तरह और 39 मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं. इसके अलावा अलग-अलग घटनाओं में  90 दुकानों/ढाबों और142 गौशालाओं को नुकसान पहुंचा है. हिमाचल में जारी बारिश के चलते 72.04 हेक्टेयर की फसलों को भी नुकसान पहुंचा है. इस तरह कुल अनुमानित नुकसान ₹79,786.89 लाख (लगभग ₹797.87 करोड़) का हुआ है. 

यातायात प्रभावित

प्रदेश में 120 सड़कें बंद हैं, जिनमें एक राष्ट्रीय राजमार्ग भी शामिल है. निगुलसरी स्लाइडिंग प्वाइंट पर NH-5 अवरुद्ध हो गया था, जो गुरुवार 6 अगस्त) शाम को खोल दिया गया है. वहीं 39 ट्रांसफार्मर और 60 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित हुई हैं.

रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा 38 सड़कें मंडी जिले में बंद हैं. इसके बाद कुल्लू में 31, सिरमौर में 26 और शिमला में 13 सड़कें यातायात के लिए बाधित हैं. चंबा में 5, कांगड़ा में 5, ऊना में 2 और किन्नौर में 1 सड़क बंद है. प्रशासन और संबंधित विभाग सड़कें बहाल करने में जुटे हुए हैं.

ट्रांसफार्मर प्रभावित और जलापूर्ति योजनाएं बाधित 

प्रदेश की बिजली व्यवस्था की बात करें तो कुल 39 ट्रांसफार्मर प्रभावित हैं. इनमें कुल्लू में 20, शिमला में 11, सोलन में 7 और चंबा में 1 ट्रांसफार्मर बंद पड़ा है. वहीं, पेयजल आपूर्ति भी प्रभावित हुई है. प्रदेश में कुल 60 जलापूर्ति योजनाएं बाधित हैं, जिनमें सिरमौर में 33, हमीरपुर में 13 और बिलासपुर में 3 योजनाएं शामिल हैं.

प्रदेश में लगातार हो रही बारिश और भूस्खलन की घटनाओं को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है. मौसम विभाग भी आने वाले दिनों में भारी बारिश की चेतावनी दे चुका है. ऐसे में नदी-नालों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने की सलाह दी गई है. 

किन्नौर में भारी बारिश और भूस्खलन वजह से एनएच-5 बंद, वाहनों की आवाजाही हुई प्रभावित

और पढ़ें

About the author पराक्रम चन्द

पराक्रम चन्द 20 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं. हिमाचल की हर छोटी-बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. सियासी खबरों में खास दिलचस्पी रखते हैं. उन्होंने हिंदी में एम फिल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से किया है. उन्हें महर्षि नारद पुरस्कार से 2019 में सम्मानित किया गया.
Read More
Published at : 07 Aug 2026 10:45 AM (IST)
Tags :
IMD SEOC RAIN WEATHER UPDATE HImachal Pradesh News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हिमाचल प्रदेश
मानसून का कहर: हिमाचल में 142 मौतें, नुकसान 797 करोड़ के पार
मानसून का कहर: हिमाचल में 142 मौतें, नुकसान 797 करोड़ के पार
हिमाचल प्रदेश
Kinnaur News: किन्नौर में भारी बारिश और भूस्खलन वजह से एनएच-5 बंद, वाहनों की आवाजाही हुई प्रभावित
किन्नौर में भारी बारिश और भूस्खलन वजह से एनएच-5 बंद, वाहनों की आवाजाही हुई प्रभावित
हिमाचल प्रदेश
हिमाचल में 5 IAS अधिकारियों को अतिरिक्त जिम्मेदारियां, सरकार ने जारी किए आदेश
हिमाचल में 5 IAS अधिकारियों को अतिरिक्त जिम्मेदारियां, सरकार ने जारी किए आदेश
हिमाचल प्रदेश
रांची प्रोटेस्ट पर कंगना बोलीं- राहुल गांधी वहीं जाते हैं जहां उकसाना होता है
रांची प्रोटेस्ट पर कंगना बोलीं- राहुल गांधी वहीं जाते हैं जहां उकसाना होता है
Advertisement

वीडियोज

Sansani: अतीक अहमद के बेटे की दर्दनाक मौत
Jannat Zubair ने Elvish Yadav संग Dating Rumours पर तोड़ी चुप्पी, बताया रिश्ते का सच
Prince Narula ने Shivangi-Harshad की Bonding को बताया 'Nibba Nibbi Wala Pyaar'
Shreya Kalra की Controversies ने मचाया बवाल, फिर भी बनीं Lock Upp 2 की Winner
Dipika Kakar हुईं Emotional, Cancer Treatment के दौरान बोलीं- अभी हिम्मत नहीं हार सकती
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भारत की पहली 'टॉप गन' भावना, नाम सुनते ही खौफ खाएगा पाकिस्तान
भारत की पहली 'टॉप गन' भावना, नाम सुनते ही खौफ खाएगा पाकिस्तान
दिल्ली NCR
पप्पू यादव के खिलाफ थाने पहुंचा चप्पल फेंकने वाला आरोपी, पूर्णिया सांसद पर लगाए ये आरोप
पप्पू यादव के खिलाफ थाने पहुंचा चप्पल फेंकने वाला आरोपी, पूर्णिया सांसद पर लगाए ये आरोप
विश्व
थाईलैंड के स्कूल में छात्र ने की फायरिंग, शिक्षक की मौत, चार घायल
थाईलैंड के स्कूल में छात्र ने की फायरिंग, शिक्षक की मौत, चार घायल
बॉलीवुड
50 की उम्र में भी क्यों कुंवारी हैं सैफ अली खान की बहन सबा पटौदी ? बोलीं- ‘मैं 19 साल की उम्र में शादी...’
50 की उम्र में भी क्यों कुंवारी हैं सैफ अली खान की बहन सबा? खुद बताई वजह
आईपीएल 2026
चेन्नई नहीं KKR को जॉइन करेंगे हार्दिक पांड्या? 25 करोड़ के साथ कप्तानी भी मिलेगी!
चेन्नई नहीं KKR को जॉइन करेंगे हार्दिक पांड्या? 25 करोड़ के साथ कप्तानी भी मिलेगी!
विश्व
शेख हसीना पर आंखें की लाल, 1 दिन में ही घुटनों पर बांग्लादेश, भारत से मांगा डीजल
शेख हसीना पर आंखें की लाल, 1 दिन में ही घुटनों पर बांग्लादेश, भारत से मांगा डीजल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'सच्चा मुसलमान ऐसा कभी नहीं कर सकता', सावन में गोकशी पर बोले रामपुर SP अनिल कुमार
'सच्चा मुसलमान ऐसा कभी नहीं कर सकता', सावन में गोकशी पर बोले रामपुर SP अनिल कुमार
जनरल नॉलेज
चीन में किस नौकरी में सबसे ज्यादा कमाते हैं भारतीय? जानें वहां जॉब के नियम
चीन में किस नौकरी में सबसे ज्यादा कमाते हैं भारतीय? जानें वहां जॉब के नियम
ABP NEWS
Viral News: देखिए किन्नौर में लैंडस्लाइड का खौफनाक वीडियो वायरल!
Viral News: देखिए किन्नौर में लैंडस्लाइड का खौफनाक वीडियो वायरल!
ABP NEWS
Viral News: देशभक्ति और आस्था का अद्भुत संगम, देखिए!
Viral News: देशभक्ति और आस्था का अद्भुत संगम, देखिए!
ABP NEWS
Viral News: रुद्रप्रयाग में मूसलाधार बारिश से हाहाकार!
Viral News: रुद्रप्रयाग में मूसलाधार बारिश से हाहाकार!
ABP NEWS
Viral News: पहाड़ से गिरा मौत का मलबा!
Viral News: पहाड़ से गिरा मौत का मलबा!
ABP NEWS
Viral News: दरदपुरा में पुल टूटा, हाईवे ठप
Viral News: दरदपुरा में पुल टूटा, हाईवे ठप
Embed widget