कुल्लू में STF की बड़ी कार्रवाई, 1.37 लाख अफीम के पौधे नष्ट; 4 बीघा में चल रही थी अवैध खेती

हिमाचल प्रदेश में कुल्लू जिले के बंजार में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. बठाहड़ क्षेत्र में अवैध अफीम की खेती का भंडाफोड़ करते हुए STF ने 1 लाख 37 हजार से अधिक अफीम के पौधों को नष्ट किया है. पुलिस ने मामले में NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पुलिस के मुताबिक, STF कुल्लू को बंजार में अवैध अफीम की खेती होने की गुप्त सूचना मिली थी. इसी सूचना के आधार पर STF कुल्लू की दो विशेष टीमों का गठन किया गया और मौके पर दबिश दी गई. इस दौरान निजी भूमि पर बड़े स्तर पर अफीम की खेती पाई गई.

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4 बीघा पर अफीम की खेती थी

इस क्षेत्र में करीब 4 बीघा निजी भूमि पर अवैध अफीम की खेती की जा रही थी. जांच के दौरान टीम ने मौके से लगभग 1,32,787 अफीम के पौधे बरामद किए हैं. सभी पौधों को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया. इस मामले में थाना बंजार में अवैध खेती से जुड़े आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के तहत दो अलग-अलग मामले दर्ज किए गए हैं.

युवाओं से नशा न करने की अपील

STF कुल्लू अब तक करीब 25 बीघा निजी भूमि पर उगाई गई 6,25,463 से अधिक अफीम के पौधों को नष्ट कर चुकी है, जबकि अवैध नशे की गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ अब तक 9 मामले दर्ज किए जा चुके हैं. पुलिस ने हिमाचल प्रदेश पुलिस नागरिकों, विशेषकर युवाओं से, अपील की है कि वे चिट्टा/नशे से संबंधित किसी भी सूचना को तुरंत 112 या नजदीकी पुलिस थाना में दें. सूचना देने वालों की पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी.

हिमाचल में बीते कुछ वर्षों में सूखा नशे करने वालों में तेजी से वृद्धि देखी गयी है. इसलिए ही सरकार ने नशे के खिलाफ विशेष अभियान छेड़ा है. जिसमें तस्करों के साथ ऐसी चीजों पर भी प्रतिबन्ध लगाया जा रहा है, जो नशे के स्रोत हैं.

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