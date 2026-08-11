मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशहिमाचल में रात 12 बजे से महंगा होगा पेट्रोल, जानें नया रेट

हिमाचल में रात 12 बजे से महंगा होगा पेट्रोल, जानें नया रेट

Petrol Price Hike In Himachal: हिमाचल की सुक्खू सरकार ने पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर सेस बढ़ाने का फैसला किया है. इसके बाद पेट्रोल के दाम क्या होंगे आइए जानते हैं.

Written By : जगविंदर पटियाल |  Updated at : 11 Aug 2026 10:19 PM (IST)
Preferred Sources

हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल खरीदने वालों को अब अपनी जेब थोड़ी और ढीली करनी पड़ेगी. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर ‘अनाथ और विधवा सेस’ लगाने का फैसला किया है. राज्य सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक यह नया सेस 11 अगस्त की आधी रात से लागू हो जाएगा.

राज्य कर एवं आबकारी विभाग की ओर से जारी नोटिफिकेशन में साफ कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की पहली बिक्री के समय 60 पैसे प्रति लीटर की दर से अनाथ और विधवा सेस वसूला जाएगा. सरकार ने यह फैसला हिमाचल प्रदेश वैल्यू एडेड टैक्स एक्ट, 2005 की धारा 6-A के तहत लिया है.

हिमाचल प्रदेश में कब होगा कैबिनेट विस्तार? CM सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिया अपडेट

इसका सीधा असर पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर पड़ेगा. यानी अब पेट्रोल भरवाने पर हर लीटर के हिसाब से 60 पैसे अतिरिक्त देने होंगे. इसी तरह हाई स्पीड डीजल पर भी 60 पैसे प्रति लीटर का अतिरिक्त भार पड़ेगा.

पेट्रोल की कीमत होगी 102.50 रुपये प्रति लीटर

सेस लागू होने के बाद हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल की कीमत 102.50 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच जाएगी. ऐसे में पहले से महंगे पेट्रोल की मार झेल रहे वाहन चालकों पर एक और छोटा लेकिन सीधा आर्थिक बोझ पड़ेगा.

कहां कितना है पेट्रोल का दाम?

हिमाचल प्रदेश के अलग-अलग जिलों में पेट्रोल की कीमतों में पहले से ही अंतर है. उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक कांगड़ा में पेट्रोल 101.42 रुपये, चंबा में 102.62 रुपये, शिमला में 102.45 रुपये, सोलन में 100.97 रुपये, ऊना में 100.57 रुपये, मंडी में 101.51 रुपये और सिरमौर में 102.39 रुपये प्रति लीटर है.

मंडी-पठानकोट हाईवे पर भारी बारिश से थमी रफ्तार, गाद-मिट्टी से लगा लंबा जाम

अब इन कीमतों पर 60 पैसे प्रति लीटर का नया सेस लागू होगा. बुधवार से पेट्रोल-डीजल भरवाने पर वाहन मालिकों को पहले के मुकाबले कुछ ज्यादा भुगतान करना पड़ेगा. सरकार की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि नया प्रावधान 11 अगस्त 2026 की मध्यरात्रि से प्रभावी होगा.

और पढ़ें
Published at : 11 Aug 2026 09:17 PM (IST)
Tags :
Sukhwinder Singh Sukhu Shimla News HIMACHAL NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हिमाचल प्रदेश
हिमाचल में रात 12 बजे से महंगा होगा पेट्रोल, जानें नया रेट
हिमाचल में रात 12 बजे से महंगा होगा पेट्रोल, जानें नया रेट
हिमाचल प्रदेश
हिमाचल प्रदेश में कब होगा कैबिनेट विस्तार? CM सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिया अपडेट
हिमाचल प्रदेश में कब होगा कैबिनेट विस्तार? CM सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिया अपडेट
हिमाचल प्रदेश
मंडी-पठानकोट हाईवे पर भारी बारिश से थमी रफ्तार, गाद-मिट्टी से लगा लंबा जाम
मंडी-पठानकोट हाईवे पर भारी बारिश से थमी रफ्तार, गाद-मिट्टी से लगा लंबा जाम
हिमाचल प्रदेश
'राहुल गांधी भगोड़े...', विपक्ष के वॉकआउट पर कंगना रनौत का बयान
'राहुल गांधी भगोड़े...', विपक्ष के वॉकआउट पर कंगना रनौत का बयान
Advertisement

वीडियोज

The Traitors 2 का नया Sneak Peek Out, Rhea Chakraborty से Mallika Sherawat तक दिखा बड़ा Drama
Lock Upp 2 की Success Party में Shreya Kalra का जलवा, Farhana Bhatt समेत सितारों ने बिखेरा Glamour
Salman Khan की Seven Dogs 21 August को India में रिलीज, Sanjay Dutt का होगा खास Cameo
Amruta Khanvilkar ने Divorce Rumours पर जताई नाराजगी, Legal Action की दी चेतावनी
Govinda ने मां Nirmala Devi को खोने का दर्द किया बयां, बोले- लगा सब कुछ खत्म हो गया
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पाकिस्तान-तुर्किए और सऊदी डिफेंस डील पर आया भारत सरकार का जवाब, जानें क्या कहा
पाकिस्तान-तुर्किए और सऊदी डिफेंस डील पर आया भारत सरकार का जवाब, जानें क्या कहा
बिहार
बिहार: 'UP के शिक्षकों के साथ…', ट्रांसफर-पोस्टिंग पर बड़ी खबर
बिहार: 'UP के शिक्षकों के साथ…', ट्रांसफर-पोस्टिंग पर बड़ी खबर
क्रिकेट
पुर्तगाल क्रिकेट टीम का हुआ एलान, ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी बना कप्तान
पुर्तगाल क्रिकेट टीम का हुआ एलान, ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी बना कप्तान
बॉलीवुड
गोवा में पेंट हाउस, मुंबई में करोड़ों का बंगला, 100 करोड़ से ज्यादा का है इमरान हाशमी का साम्राज्य, नेटवर्थ जान उड़ जाएंगे होश
100 करोड़ से ज्यादा का है इमरान हाशमी का साम्राज्य, नेटवर्थ जान उड़ जाएंगे होश
इंडिया
JPC भेजा जाएगा FCRA बिल, विरोध के बीच सरकार का बड़ा कदम
JPC भेजा जाएगा FCRA बिल, विरोध के बीच सरकार का बड़ा कदम
इंडिया
'तृषा को डिप्टी CM...', AIADMK विधायक ने CM विजय पर कसा तंज
'तृषा को डिप्टी CM...', AIADMK विधायक ने CM विजय पर कसा तंज
इंडिया
हमले को लेकर ममता बनर्जी का आया पहला रिएक्शन, कहा - 'मेरे सीने में...'
हमले को लेकर ममता बनर्जी का आया पहला रिएक्शन, कहा - 'मेरे सीने में...'
बिजनेस
आरोप से बेदाग बरी होने तक: कैसे अडानी शेयर्स और मार्केट कैप ने की वापसी?
आरोप से बेदाग बरी होने तक: कैसे अडानी शेयर्स और मार्केट कैप ने की वापसी?
ENT LIVE
The Traitors 2 के Sneak Peek में हाई Drama, Mallika ने Munawar को बताया Traitor
The Traitors 2 के Sneak Peek में हाई Drama, Mallika ने Munawar को बताया Traitor
ENT LIVE
Lock Upp 2 की Success Party में Shreya Kalra का Glamorous Look, TV Stars ने लूटी महफिल
Lock Upp 2 की Success Party में Shreya Kalra का Glamorous Look, TV Stars ने लूटी महफिल
ENT LIVE
Salman Khan की Seven Dogs 21 August को India में होगी Release, Sanjay Dutt का Special Cameo
Salman Khan की Seven Dogs 21 August को India में होगी Release, Sanjay Dutt का Special Cameo
ENT LIVE
Salman Khan ने Superhero Film को दी Greenlight, Raj & DK करेंगे Direct
Salman Khan ने Superhero Film को दी Greenlight, Raj & DK करेंगे Direct
ENT LIVE
Govinda ने मां Nirmala Devi को याद कर सुनाया Emotional किस्सा, बोले- जिंदगी बेकार लगने लगी थी
Govinda ने मां Nirmala Devi को याद कर सुनाया Emotional किस्सा, बोले- जिंदगी बेकार लगने लगी थी
Embed widget