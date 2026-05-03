हिमाचल: कुल्लू में दर्दनाक हादसा, तूफान में चलती गाड़ी पर गिरा पेड़, 4 शिक्षिकाओं की मौत

हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला से दर्दनाक खबर समाने आई हैं. जहां आंधी-तूफान के कारण चलती गाड़ी पर चीड़ का पेड़ गिर गया. आनी उपमंडल में एक बोलेरो गाड़ी पर चीड़ का पेड़ गिरने से 4 शिक्षिकाओं की मौत हो गई है.



पुलिस के मुताबिक आनी के अंतर्गत समय करीब 5 बजे शाम शमशर-गुगरा सड़क मार्ग पर बाली ओल नामक स्थान के पास भारी आंधी तूफान के कारण चीड़ का एक पेड़ चलती गाड़ी नंबर HP01K 4621 BOLORO के ऊपर गिरा, जिस कारण गाड़ी सड़क से नीचे पलट गईं है. गाड़ी में चालक सहित कुल 7 लोग सवार थे. जिनमें 6 स्कूल अध्यापिकाएं थी. इस दुर्घटना में 4 महिलाओं की दुखद मृत्यु हो गई है.

हादसे में चार शिक्षिकाओं की मौत

जानकारी के अनुसार, मृतकों की पहचान स्नेह लता पत्नी टिका नंद गांव पारलीधार आनी जिला कुल्लू उम्र 38 साल, बंती कौंडल पत्नी हेमदत गांव लामीसेरी आनी उम्र 54 साल, ऊषा कुमारी पत्नी मदन लाल गांव तराला आनी उम्र 43 साल और सीमा आजाद पत्नी जिया लाल आजाद गांव रोपडी आनी उम्र 54 के रूप में हुई है. जबकि सुरेश चन्द पुत्र देशराज गांव रोपडी आनी उम्र 42 वर्ष वाहन चालक, तारा देवी पत्नी श्री रविन्दर कुमार गांव रोपडी आनी उम्र 47 वर्ष, रीना कुमारी पत्नी प्रेम सागर गांव कठेहड बनारला सरकाघाट जिला मंडी उम्र 40 साल घायल हैं. जिनको इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है.

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हादसे को लेकर सीएम ने व्यक्त किया शोक

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कुल्लू जिले के आनी क्षेत्र में आज हुए एक दुखद हादसे में चार लोगों की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है. यह हादसा उस समय हुआ जब सात लोगों को लेकर आ रही एक गाड़ी पर अचानक पेड़ गिर गया. इस दुर्घटना में चार लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए ईश्वर से दिवंगत की आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की. उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की. ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने जिला प्रशासन को प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करने और घायलों को बेहतरीन चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.

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