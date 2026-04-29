हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#PollofPollsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

विधानसभा चुनाव 2026

(Source:  Poll of Polls)
हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशहिमाचल के ऊना में भयानक एक्सीडेंट, खाई में गिरी कार धू-धू कर जली, 2 श्रद्धालुओं की गई जान

हिमाचल के ऊना में भयानक एक्सीडेंट, खाई में गिरी कार धू-धू कर जली, 2 श्रद्धालुओं की गई जान

Chintpurni Car Accident: हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में चिंतपूर्णी-भरवाईं मार्ग पर एक भीषण सड़क हादसे में पंजाब के दो श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत हो गई. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

By : पराक्रम चन्द | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 29 Apr 2026 11:06 PM (IST)
Preferred Sources

हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले से एक बेहद दर्दनाक और दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है. बुधवार को चिंतपूर्णी-भरवाईं मार्ग पर एक भीषण सड़क हादसे में पंजाब के दो श्रद्धालुओं की जान चली गई. हादसे का मंजर इतना खौफनाक था कि कार गहरी खाई में गिरते ही धू-धू कर जलने लगी और 'आग का गोला' बन गई. इस घटना का एक रोंगटे खड़े कर देने वाला सीसीटीवी (CCTV) फुटेज भी सामने आया है.

मिली जानकारी के मुताबिक, कार सवार श्रद्धालु पंजाब के जालंधर के रहने वाले थे. वे बुधवार को माता चिंतपूर्णी मंदिर में माथा टेकने और दर्शन करने के बाद वापस अपने घर लौट रहे थे. इसी दौरान चिंतपूर्णी-भरवाईं मार्ग पर उनकी तेज रफ्तार कार अचानक अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे गहरी खाई में जा गिरी.

एक बाहर गिरा, दूसरा कार के अंदर जिंदा जला

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, एक्सीडेंट इतना भीषण था कि कार के खाई में गिरते ही एक श्रद्धालु झटके से गाड़ी के बाहर जा गिरा. गंभीर चोटें आने के कारण उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. वहीं, खाई में गिरने के तुरंत बाद कार में अचानक भीषण आग लग गई. आग इतनी तेजी से फैली कि अंदर फंसे दूसरे श्रद्धालु को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला और वह कार के अंदर ही जिंदा जल गया.

यह दृश्य इतना भयावह था कि आसपास मौजूद लोग तुरंत मदद के लिए दौड़े, लेकिन गहरी खाई और कार में उठती आग की भीषण लपटों के कारण किसी को बचाया नहीं जा सका.

हिमाचल प्रदेश पंचायत चुनाव का ऐलान, 3 फेज में होंगे इलेक्शन, जान लें तारीख

पहचान में आ रही है मुश्किल, पुलिस जांच में जुटी

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और राहत-बचाव दल मौके पर पहुंचे. भारी मशक्कत के बाद दोनों शवों को खाई से बाहर निकाला गया. पुलिस के मुताबिक, कार के अंदर फंसा शव इतनी बुरी तरह से जल चुका है कि अभी तक उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है. पुलिस गाड़ी के नंबर और चेचिस नंबर के आधार पर जालंधर में उनके परिजनों से संपर्क साधने का प्रयास कर रही है.

हादसे के बाद पूरे इलाके में दहशत और शोक का माहौल है. शुरुआती जांच में हादसा वाहन के अनियंत्रित होने के कारण होना बताया जा रहा है, लेकिन पुलिस सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लेकर अन्य संभावित कारणों की भी गहनता से जांच कर रही है.

हिमाचल में 500 सहायक वन रक्षक पदों पर भर्ती, वन मित्रों को 50% आरक्षण, विपक्ष बोला- 'पंचायत चुनाव की...'

About the author पराक्रम चन्द

पराक्रम चन्द 20 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं. हिमाचल की हर छोटी-बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. सियासी खबरों में खास दिलचस्पी रखते हैं. उन्होंने हिंदी में एम फिल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से किया है. उन्हें महर्षि नारद पुरस्कार से 2019 में सम्मानित किया गया.
Read More
Published at : 29 Apr 2026 11:06 PM (IST)
Tags :
Una News HIMACHAL NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हिमाचल प्रदेश
हिमाचल के ऊना में भयानक एक्सीडेंट, खाई में गिरी कार धू-धू कर जली, 2 श्रद्धालुओं की गई जान
हिमाचल के ऊना में भयानक एक्सीडेंट, खाई में गिरी कार धू-धू कर जली, 2 श्रद्धालुओं की गई जान
हिमाचल प्रदेश
जयराम ठाकुर का सुक्खू सरकार पर हमला, बोले- 'मित्रों को संरक्षण देने में व्यस्त हैं सीएम सुक्खू'
जयराम ठाकुर का सुक्खू सरकार पर हमला, बोले- 'मित्रों को संरक्षण देने में व्यस्त हैं सीएम सुक्खू'
हिमाचल प्रदेश
हिमाचल में 500 सहायक वन रक्षक पदों पर भर्ती, वन मित्रों को 50% आरक्षण, विपक्ष बोला- 'पंचायत चुनाव की...'
हिमाचल में 500 सहायक वन रक्षक पदों पर भर्ती, वन मित्रों को 50% आरक्षण, विपक्ष बोला- 'पंचायत चुनाव की...'
हिमाचल प्रदेश
Explained: 5 सालों में 22 राज्यों के चुनाव में कहां लौटी सत्ता और बदले CM, क्या 2026 के चुनावी नतीजों में नए चेहरों पर लगेगा दांव?
5 राज्यों में चुनाव खत्म! बीते 5 सालों में किन 22 राज्यों में जीत के बाद सीएम बदले और क्यों? जानें
Advertisement

वीडियोज

लखन अर्जुन रावत और नीतू बिष्ट ने कुक का किया पर्दाफाश, खाना बनाते वक्त थूकने का आरोप!
Bengal Elections Phase 2 Voting: कोलकाता में शुभेंदु के घेराव पर का बड़ा खुलासा | Suvendu Adhikari
UP Ganga Expressway Inauguration: 'विकसित भारत की हस्तरेखाएं हैं एक्सप्रेसवे'-PM Modi
Bengal Election Phase 2 Voting: 'मर जाएंगे पर हटेंगे नहीं!', फाइनल राउंड में ममता बनर्जी!
Bengal Elections Phase 2 Voting: Bhawanipur में Suvendu का 'हनुमान' अवतार!, 142 सीटों पर मतदान!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
डीआरडीओ और नौसेना की बड़ी कामयाबी, नेवल एंटी-शिप मिसाइल का सफल परीक्षण, जानें क्या है खासियत?
डीआरडीओ और नौसेना की बड़ी कामयाबी, नेवल एंटी-शिप मिसाइल का सफल परीक्षण, जानें क्या है खासियत?
मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश धार में भीषण सड़क हादसा, 2 बच्चों समेत 12 लोगों की मौत, 13 की हालत नाजुक
मध्य प्रदेश धार में भीषण सड़क हादसा, 2 बच्चों समेत 12 लोगों की मौत, 13 की हालत नाजुक
आईपीएल 2026
IPL 2026 MI vs SRH Live Score: हैदराबाद ने 4 रन के अंदर गंवाए 3 विकेट, मुंबई की वापसी; हेड 76 रन बनाकर आउट
LIVE: हैदराबाद ने 4 रन के अंदर गंवाए 3 विकेट, मुंबई की वापसी; हेड 76 रन बनाकर आउट
बॉलीवुड
कंटेंट क्रिएटर संग वायरल वीडियो पर राहुल रॉय ने किया रिएक्ट, बोले- मजबूरी हो गई थी
कंटेंट क्रिएटर संग वायरल वीडियो पर राहुल रॉय ने किया रिएक्ट, बोले- मजबूरी हो गई थी
हरियाणा
'4 मई के बाद रात को 2 बजे भी महिलाएं...', बंगाल चुनाव पर अनिल विज का बड़ा दावा
'4 मई के बाद रात को 2 बजे भी महिलाएं...', बंगाल चुनाव पर अनिल विज का बड़ा दावा
विश्व
London News: लंदन के गोल्डर्स ग्रीन इलाके में चाकू बाजी, दो याहूदियों को बनाया निशाना, हमलावर अरेस्ट
लंदन के गोल्डर्स ग्रीन इलाके में चाकू बाजी, दो याहूदियों को बनाया निशाना, हमलावर अरेस्ट
जनरल नॉलेज
West Bengal Election 2026: किसके पास होती है स्ट्रॉग रूम की चाबी, बंगाल चुनाव खत्म होने के बाद जहां रखी जाएंगी ईवीएम
किसके पास होती है स्ट्रॉग रूम की चाबी, बंगाल चुनाव खत्म होने के बाद जहां रखी जाएंगी ईवीएम
ट्रेंडिंग
मुकेश अंबानी का बनना है पड़ोसी? हर महीने खर्च करने होंगे 12 लाख, इस फ्लैट को देख हैरान रह गए यूजर्स
मुकेश अंबानी का बनना है पड़ोसी? हर महीने खर्च करने होंगे 12 लाख, इस फ्लैट को देख हैरान रह गए यूजर्स
ENT LIVE
यश की 'Toxic' फिर हुई postpone
यश की 'Toxic' फिर हुई postpone
ENT LIVE
8 साल तक ठुकराया प्रपोजल, प्रेग्नेंसी के बाद नेहा धूपिया ने अंगद बेदी से की गुपचुप शादी!
8 साल तक ठुकराया प्रपोजल, प्रेग्नेंसी के बाद नेहा धूपिया ने अंगद बेदी से की गुपचुप शादी!
ENT LIVE
Aamir Khan ने Confirm किया '3 Idiots' का Sequel, बोले-
Aamir Khan ने Confirm किया '3 Idiots' का Sequel, बोले- "10 साल बाद होगी रैंचो, राजू और फरहान की वापसी
ENT LIVE
Aamir Khan के बेटे Zunaid की फिल्म 'Ek Din' के लिए Arijit Singh ने Retirement के बाद भी गाए 5 गाने
Aamir Khan के बेटे Zunaid की फिल्म 'Ek Din' के लिए Arijit Singh ने Retirement के बाद भी गाए 5 गाने
ENT LIVE
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
Embed widget