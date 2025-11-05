हिमाचल पुलिस में बड़ा फेरबदल, 77 IPS/HPPS अधिकारियों के तबादले, कई SP बदले

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशहिमाचल पुलिस में बड़ा फेरबदल, 77 IPS/HPPS अधिकारियों के तबादले, कई SP बदले

Himachal News: हिमाचल प्रदेश सरकार ने जनहित में 77 IPS और HPPS अधिकारियों का तबादला किया है. वरिष्ठ अधिकारियों को अतिरिक्त कार्यभार सौंपे गए हैं, कई जिलों के SP बदले गए हैं.

By : पराक्रम चन्द | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 05 Nov 2025 08:42 PM (IST)
Preferred Sources

हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य पुलिस प्रशासन में एक बड़ा फेरबदल करते हुए 77 भारतीय पुलिस सेवा (IPS) और हिमाचल प्रदेश पुलिस सेवा (HPPS) अधिकारियों के तबादले और नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं. गृह विभाग द्वारा बुधवार को जारी अधिसूचना के अनुसार, ये सभी आदेश "जनहित में" तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं.

इस फेरबदल में कई वरिष्ठ अधिकारियों को अतिरिक्त कार्यभार सौंपे गए हैं, वहीं कई जिलों के पुलिस अधीक्षक (SP) भी बदले गए हैं.

वरिष्ठ IPS अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां

वरिष्ठ स्तर पर, 1996 बैच के IPS अधिकारी अभिषेक त्रिवेदी को अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (ADG), जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं, का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है.

ज्ञानेश्वर सिंह (ADG, CID) को ADG (स्पेशल टास्क फोर्स) का अतिरिक्त जिम्मा दिया गया है. बिमल गुप्ता (IG, विजिलेंस) अब IG (सशस्त्र पुलिस एवं प्रशिक्षण) का अतिरिक्त कार्यभार भी संभालेंगे. गुरदेव चंद शर्मा (DIG, ट्रैफिक) को DIG (कानून-व्यवस्था) की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है.

अन्य प्रमुख IPS तबादलों में:

डॉ. ओ.पी. चौधरी को DIG (साइबर क्राइम), पुलिस मुख्यालय, शिमला नियुक्त किया गया है.

अनुपम शर्मा को DIG (विजिलेंस एंड एंटी-करप्शन ब्यूरो), शिमला की जिम्मेदारी दी गई है.

रंजना चौहान को DIG (कानून-व्यवस्था), राज्य मानवाधिकार आयोग, शिमला के पद पर स्थानांतरित किया गया है.

कई जिलों के SP बदले गए

इस फेरबदल का असर कई जिलों के पुलिस प्रमुखों पर पड़ा है.

अशोक रत्तन (IPS) को कांगड़ा (धर्मशाला) का नया SP बनाया गया है.

मदन लाल-II (HPPS) को SP कुल्लू नियुक्त किया गया है.

बलबीर सिंह-I (HPPS) को SP हमीरपुर बनाया गया है (वे वर्तमान अधिकारी के सेवानिवृत्त होने पर कार्यभार संभालेंगे).

सुशील कुमार (HPPS) को SP किन्नौर (रिकांगपिओ) के रूप में तैनात किया गया है.

विजय कुमार (HPPS) को SP चंबा के रूप में नई जिम्मेदारी दी गई है.

इसके अतिरिक्त, भूपिंदर सिंह-I (HPPS) को SP, पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज (PTC) दरोह, में तैनात किया गया है, जबकि सौम्या संबसिवन (IPS, DIG नॉर्दर्न रेंज) को PTC दरोह के प्राचार्य का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है.

52 HPPS अधिकारियों का भी तबादला

राज्य सरकार ने HPPS कैडर के 52 अन्य अधिकारियों की भी नई तैनाती की है, जिनमें बड़े पैमाने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (Addl. SP) और उप पुलिस अधीक्षक (DSP) स्तर के अधिकारी शामिल हैं.

प्रमुख HPPS तबादलों में, दिनेश कुमार को ASP CID शिमला, बद्री सिंह को ASP 2nd IRB सकोह, सागर चंदर को ASP 6th IRB धौलाकुआं, और नरेंदर कुमार को ASP सिरमौर (नाहन) नियुक्त किया गया है. इसके अलावा प्रदेश भर में विभिन्न DSPs की भी नई तैनाती की गई है.

राज्यपाल की मंजूरी के बाद जारी इन आदेशों का उद्देश्य पुलिस प्रशासन में कार्यकुशलता लाना और क्षेत्रीय संतुलन को मजबूत करना है.

Published at : 05 Nov 2025 08:41 PM (IST)
Himachal Police HIMACHAL NEWS
