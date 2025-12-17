सोलन में दिसंबर में तापमान ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, 20-21 दिसंबर को बारिश और बर्फबारी की उम्मीद

हिमाचल प्रदेश में मानसून की बरसात के बाद न के बराबर बारिश हुई है. परिणामस्वरूप कई इलाकों में दिसंबर में गर्मी का रिकॉर्ड टूट रहा है. सोलन में सोमवार को दिसंबर में अब तक का सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया. यहां पारा 28.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया.

इससे पहले सोलन में साल 2016 में सर्वाधिक 28.0 डिग्री अधिकतम तापमान दर्ज किया था. उधर, शिमला और मनाली में भी नौ साल बाद दिसंबर में सबसे ज्यादा तापमान रिकॉर्ड किया गया. शिमला में अधिकतम तापमान 21.6 रिकॉर्ड किया गया. इससे पूर्व वर्ष 2016 में 22.3 डिग्री तक पारा चढ़ा था.

ऊंचाई वाले इलाकों में न्यूनतम तापमान शून्य से नीचे

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में दिसंबर माह के मध्य की रातें असामान्य रूप से गर्म हो गई हैं और इस माह पहली बार राजधानी शिमला का न्यूनतम तापमान 11.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से करीब 5.7 डिग्री अधिक है. इससे पहले दिसंबर में शिमला की रातें आमतौर पर 10 डिग्री से नीचे रहती थीं. हालांकि प्रदेश के जनजातीय और ऊंचाई वाले इलाकों में कड़ाके की ठंड जारी है और न्यूनतम तापमान शून्य से नीचे बना हुआ है.

घने कोहरे की चेतावनी जारी

मौसम केंद्र शिमला के वैज्ञानिक संदीप शर्मा ने बताया कि अगले तीन दिनों तक बिलासपुर व मंडी सहित कुछ निचले इलाकों में देर रात और सुबह के समय घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई है. विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 19 दिसंबर तक प्रदेश भर में मौसम शुष्क बना रहेगा, जबकि 20 और 21 दिसंबर को पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उच्च पर्वतीय और जनजातीय क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बर्फबारी के आसार हैं.

इससे तापमान में फिर गिरावट आ सकती है, वहीं 22 दिसंबर को मौसम के दोबारा साफ होने की संभावना जताई गई है. शिमला, कुफरी और मनाली में पर्यटकों को सीजन की पहली बर्फबारी का इंतज़ार है. दिसंबर माह में इन दिनों में हिल स्टेशनों में अक्सर बर्फबारी होती है. मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में फिलहाल बारिश और बर्फबारी नहीं हुई है, लेकिन मैदानी और निचले पहाड़ी इलाकों में घना कोहरा चिंता का कारण बना हुआ है. मंगलवार ( 17 दिसंबर) को बिलासपुर में घने कोहरे के कारण दृश्यता घटकर मात्र 50 मीटर रह गई, जबकि मंडी में मध्यम कोहरा छाया रहा और वहां दृश्यता लगभग 200 मीटर दर्ज की गई.