हिमाचल में मौसम की मार जारी, बारिश-बर्फबारी के साथ हुई ओलावृष्टि, आम जनजीवन अस्त-व्यस्त

हिमाचल प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट का असर जारी है. पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी जबकि मध्यम व निचले क्षेत्रों में बारिश का दौर जारी है. मनाली के अटल टनल रोहतांग, शिमला के कुफरी, नारकंडा, खड़ापत्थर में ताजा बर्फबारी हो रही है.

मौसम केंद्र शिमला ने बुधवार (8 अप्रैल) को प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी जबकि निचले कुछ इलाकों में बारिश, ओलावृष्टि, 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं और बिजली गिरने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.

बारिश और बर्फबारी से तापमान में गिरावट

राज्य में बारिश और बर्फबारी से तापमानों में भी गिरावट दर्ज की गई है. मौसम की बेरुखी के चलते हिमाचल से ठंड जाने का नाम नहीं ले रही है. प्रदेश के ऊपरी इलाके शीत लहर की चपेट में है. कई सड़कें बंद हो गई है. खासकर लाहौल स्पीति में कई सड़कें पूरी तरह खुल नहीं पाई थी अब फिर से बर्फबारी ने वहां को मुसीबतें बढ़ा दी है.

पिछले एक सप्ताह में बारिश ने प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ा है. अप्रैल माह में अमूमन इतनी बारिश बर्फबारी दर्ज नहीं की जाती है. मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक बुधवार (8 अप्रैल) को राज्य के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश जबकि अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होने का पूर्वानुमान है.

इन जिलों में आंधी-तूफान की संभावना

इस दौरान बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर और सोलन जिला के कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि, बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ आंधी-तूफान की संभावना जताई गई है. कल 9 अप्रैल से 12 अप्रैल तक प्रदेश के एक दो स्थानों पर हल्की बारिश होगी वहीं शेष जगहों पर मौसम साफ बना रहने का पूर्वानुमान जताया गया है.

राज्य के कई हिस्सों में 24 घंटों के दौरान तापमान लगभग 4 से 6 डिग्री कम हुए है. ताजा मौसम के बदलाव से प्रदेश की 100 के करीब सड़कें बंद हो गई हैं. कई ट्रांसफार्मर ठप हो गए हैं. किसान बागवान मौसम के बिगड़े मिजाज से चिंतित हैं.

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