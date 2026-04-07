हिमाचल में मौसम का डबल अटैक, दो दिन ओलावृष्टि-तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी, किसानों की बढ़ी चिंता

हिमाचल प्रदेश में मौसम एक बार फिर करवट ले चुका है. पिछले एक हफ्ते में सामान्य से करीब 120 प्रतिशत ज्यादा बारिश दर्ज की गई है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है. अब आने वाले तीन दिन भी राहत की उम्मीद कम है. भारतीय मौसम विभाग ने आज और कल के लिए भारी ओलावृष्टि और तेज तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.

मौसम विभाग के मुताबिक चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. वहीं अगले दिन कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर में भी यही स्थिति रहने की चेतावनी है. बाकी जिलों में येलो अलर्ट लागू किया गया है. इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अंदेशा है.

8 अप्रैल को सबसे ज्यादा असर

मौसम केंद्र शिमला के वैज्ञानिक संदीप शर्मा के अनुसार 7 से 9 अप्रैल के बीच मौसम सबसे ज्यादा खराब रहेगा. खासकर 8 अप्रैल को भारी बारिश, ओलावृष्टि और तेज तूफान की संभावना जताई गई है. इसका असर 9 अप्रैल तक जारी रह सकता है. हालांकि 10 अप्रैल से पश्चिमी विक्षोभ कमजोर पड़ने के संकेत हैं.

तापमान में गिरावट, बर्फबारी जारी

बीते 24 घंटों के दौरान हिमाचल प्रदेश में बारिश, ओलावृष्टि और ऊंचे पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी देखने को मिली, जिससे तापमान में साफ गिरावट दर्ज की गई. राज्य का औसत अधिकतम तापमान सामान्य से करीब 2.3 डिग्री सेल्सियस नीचे पहुंच गया है.

ठंड का असर बढ़ने से लोगों को फिर सर्दी महसूस होने लगी है. कल्पा में सबसे कम तापमान 0.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जबकि ऊना जिला सबसे गर्म रहा, जहां अधिकतम तापमान 33.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ.

किसानों-बागवानों की बढ़ी चिंता

लगातार खराब मौसम ने किसानों और बागवानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. खासकर शिमला और कुल्लू के कई इलाकों में सेब की फसल को नुकसान पहुंचा है. आने वाले दिनों में तापमान और गिर सकता है, जिससे फसलों पर असर और बढ़ने की आशंका है.