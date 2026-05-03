हिमाचल में मौसम का कहर, तूफान में 4 टीचर्स की मौत, अलगे चार दिन तक कई जिलों में अलर्ट जारी

हिमाचल प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है. राजधानी शिमला, देहरा, सोलन और मंडी समेत कई जिलों में रविवार (3 मई) को झमाझम बारिश का दौर जारी है. मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में जमकर बादल बरस रहें हैं, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली, लेकिन दुश्वारियां भी बढ़ गई है.

तूफान में चार शिक्षिकाओं की मौत, कई छतें भी उड़ी

हिमाचल के कुल्लू जिला में तूफान ने खूब कहर मचाया हैं, जिसमें चार शिक्षिकाओं की मौत हो गई और घरों की छतें भी उड़ गई हैं. कई जगहों पर बिजली गुल हुई तो कई बागवानों की फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है. सेब में फ्लोरिंग हो रही है और ओलावृष्टि ने सेब की फसल को भी तबाह कर दिया है.

मौसम केन्द्र शिमला के मुताबिक किन्नौर और लाहुल-स्पीति को छोड़कर 10 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. इन जिलों में गरज-चमक, तेज हवाएं और कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है. विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह भी दी है.

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4-5 मई 2026 को आंधी और बिजली का ऑरेंज अलर्ट जारी

मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अगले चार दिनों तक मौसम खराब बना रहेगा. इस दौरान अधिकांश क्षेत्रों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाएं देखने को मिल सकती हैं. 4 मई 2026 को कुछ जिलों में हालात और गंभीर हो सकते हैं, जिसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.

हवाओं की रफ्तार को लेकर भी चेतावनी दी गई है. कई क्षेत्रों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने के आसार हैं, जबकि 4 मई को यह रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है. इसके साथ ही 5 मई को भी आंधी और बिजली चमकने का दौर जारी रहने की संभावना है.

सोलन और सिरमौर जिलों में ओलावृष्टि का अधिक खतरा

विशेष रूप से सोलन और सिरमौर जिलों में ओलावृष्टि का खतरा अधिक बताया गया है. वहीं कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जहां मौसम का असर ज्यादा देखने को मिल सकता है.

मौसम विभाग ने यह भी संकेत दिया है कि 6 मई के बाद मौसम में कुछ सुधार देखने को मिल सकता है. 6 और 7 मई को हल्की बारिश की संभावना बनी रहेगी, जबकि 7 मई के बाद अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ रहने के आसार हैं. इस बीच, बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है. अगले कुछ दिनों में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री और न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक कमी आने की संभावना है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है.

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