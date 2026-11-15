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हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशहिमाचल में रोहतांग से चूड़धार तक बर्फबारी, पहाड़ों ने ओढ़ी सफेद चादर

हिमाचल में रोहतांग से चूड़धार तक बर्फबारी, पहाड़ों ने ओढ़ी सफेद चादर

हिमाचल में रोहतांग, मरही और चूड़धार में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है. पहाड़ों पर सफेद चादर बिछ गई है. कुकुमसेरी में पारा माइनस 3.2 डिग्री पहुंच गया है.

Written By : पराक्रम चन्द |  Updated at : 15 Nov 2026 01:01 PM (IST)
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हिमाचल प्रदेश में मौसम ने करवट बदल ली है. राज्य के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है. रोहतांग दर्रे और मरही में ताजा बर्फबारी हुई है. वहीं, सिरमौर और शिमला जिले की सीमा पर स्थित प्रसिद्ध चूड़धार धाम में भी इस सीजन की पहली बर्फ गिरी है. बर्फबारी के बाद पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली है. इसके साथ ही तापमान में गिरावट आई है और ठंड बढ़ गई है.

मनाली के ऊपरी इलाकों में मौसम का मिजाज बदल गया है. रोहतांग दर्रे और मरही में ताजा बर्फबारी हुई है. इसके चलते मनाली और लाहौल-स्पीति के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ठंड बढ़ गई है. पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद पूरा इलाका सफेद नजर आने लगा है.

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चूड़धार धाम में सीजन की पहली बर्फ

करीब 12 हजार फीट की ऊंचाई पर स्थित चूड़धार धाम में भी इस सीजन की पहली बर्फबारी हुई है. शिरगुल महाराज मंदिर के आसपास की पहाड़ियां बर्फ से ढकने लगी हैं. यहां पाला गिरने का सिलसिला भी शुरू हो गया है. बर्फबारी से क्षेत्र में ठंड का असर बढ़ गया है.

निचले इलाकों में भी बढ़ने लगी ठंड

ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम बदलने का असर अब निचले इलाकों में भी दिखने लगा है. कई जगहों पर शीतलहर चल रही है. नवंबर में हुई बर्फबारी से पर्यटकों के लिए पहाड़ों का नजारा आकर्षक हो गया है. हालांकि स्थानीय लोगों की मुश्किलें भी बढ़ने लगी हैं.

कुकुमसेरी में पारा माइनस 3.2 डिग्री

मौसम विभाग के अनुसार, आज कुछ क्षेत्रों में हल्का मौसम खराब रह सकता है. हालांकि कोई बड़ा अलर्ट जारी नहीं किया गया है. बीते 24 घंटे में कुकुमसेरी सबसे ठंडा रहा. यहां न्यूनतम तापमान माइनस 3.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं, ऊना में अधिकतम तापमान 32.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ. आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ने की संभावना है. ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है.

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About the author पराक्रम चन्द

पराक्रम चन्द 20 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं. हिमाचल की हर छोटी-बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. सियासी खबरों में खास दिलचस्पी रखते हैं. उन्होंने हिंदी में एम फिल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से किया है. उन्हें महर्षि नारद पुरस्कार से 2019 में सम्मानित किया गया.
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Published at : 15 Nov 2026 01:01 PM (IST)
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