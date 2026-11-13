ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशशीतकाल सत्र में सुक्खू सरकार को घेरने की तैयारी, जयराम बोले- इस सरकार का होगा आखिरी सत्र

शीतकाल सत्र में सुक्खू सरकार को घेरने की तैयारी, जयराम बोले- इस सरकार का होगा आखिरी सत्र

बीजेपी ने 16 से 21 दिसंबर तक चलने वाले विधानसभा के शीतकाल सत्र में राज्य की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है. जयराम ठाकुर ने कहा कि यह इस सरकार का आखिरी विंटर सेशन होगा.

Written By : पराक्रम चन्द |  Updated at : 13 Nov 2026 04:12 PM (IST)
Preferred Sources

नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि धर्मशाला में 16 से 21 दिसंबर तक होने वाला विधानसभा का शीतकालीन सत्र वर्तमान कांग्रेस सरकार का आखिरी शीतकालीन सत्र होगा. भाजपा ने सत्र के लिए पूरी तैयारी कर ली है और पार्टी विधायक सरकार को घेरने के लिए विभिन्न मुद्दों पर नोटिस और प्रश्न तैयार कर चुके हैं. उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता पिछले चार वर्षों में सरकार के कामकाज से निराश है. हिमाचल आर्थिक और प्रशासनिक संकट से गुजर रहा है तथा कानून व्यवस्था की स्थिति भी चिंताजनक बनी हुई है.

जयराम ठाकुर ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में नशे का कारोबार और प्रचलन लगातार बढ़ रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री केवल राजनीतिक वॉकथॉन निकालकर इस समस्या के समाधान का दावा कर रहे हैं. मंडी की वॉकथोन में अनिल शर्मा द्वारा मुख्यमंत्री के स्वागत के सवाल पर उन्होंने कहा कि नशे जैसी गंभीर चुनौती से निपटने के लिए ठोस कार्रवाई की जरूरत है. इसमें सबको एक साथ काम करने की जरूरत है.

रिलेटेड स्टोरी >>

हिमाचल प्रदेश
हिमाचल में बर्फबारी का दौर शुरू, दारचा-लेह हाईवे पर आवाजाही बंद
हिमाचल में बर्फबारी का दौर शुरू, दारचा-लेह हाईवे पर आवाजाही बंद
हिमाचल प्रदेश
हिमाचल में BJP को झटका, रामपुर के पूर्व विधायक सिंघी राम ने दिया इस्तीफा
हिमाचल में BJP को झटका, रामपुर के पूर्व विधायक सिंघी राम ने दिया इस्तीफा
हिमाचल प्रदेश
हिमाचल में आज से बदलेगा मौसम, इन 5 जिलों में जारी हुआ येलो अलर्ट
हिमाचल में आज से बदलेगा मौसम, इन 5 जिलों में जारी हुआ येलो अलर्ट
हिमाचल प्रदेश
हिमालच के शिक्षकों के लिए बड़ी खबर, भरे जाएंगे खाली पद, बंद स्कूलों के पोस्ट होंगे ट्रांसफर
हिमालच के शिक्षकों के लिए बड़ी खबर, भरे जाएंगे खाली पद, बंद स्कूलों के पोस्ट होंगे ट्रांसफर

संपत्तियों को PPP मोड पर दिए जाने पर उठाए सवाल

उन्होंने कहा कि सरकार स्पष्ट करे कि जिन संपत्तियों को पीपीपी मोड पर देने की बात कही जा रही है, उसके लिए क्या मॉडल और शर्तें तय की गई हैं. पीपीपी मोड के नाम पर किस तरह की प्रक्रिया अपनाई जा रही है और इसकी औपचारिकताएं क्या हैं, यह प्रदेश की जनता को बताया जाना चाहिए. सरकार इन जानकारियों को छिपा क्यों रही है? भाजपा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में इस मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगेगी.

हिमाचल में BJP को झटका, रामपुर के पूर्व विधायक सिंघी राम ने दिया इस्तीफा

'गरीबों पर टैक्स और महंगाई का बोझ'

स्टाम्प पेपर की कीमत 100 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये किए जाने पर भी जयराम ठाकुर ने सरकार को घेरा. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने गरीब और आम लोगों पर कई तरह के सेस, टैक्स और वित्तीय बोझ डाल दिए हैं, जिससे उनका जीना मुश्किल हो गया है. पानी, बिजली सहित लगभग हर क्षेत्र में दरें बढ़ाई गई हैं. आर्थिक संकट से जूझ रहे प्रदेश में सरकार के इन फैसलों ने आम आदमी की परेशानियां और बढ़ा दी हैं.

उन्होंने कहा कि सरकार आर्थिक संकट का हवाला देती है, लेकिन इसके बावजूद प्रदेश की आर्थिक स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है. सरकार को ऐसे फैसले लेने से बचना चाहिए जिनका सीधा असर गरीब और मध्यम वर्ग पर पड़ता है.

सरकार के जश्न पर भी कसा तंज

कांग्रेस सरकार के चार साल पूरे होने पर जश्न मनाने की तैयारियों को लेकर पूछे गए सवाल पर जयराम ठाकुर ने तंज कसते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव की आहट भी सुनाई देने लगी है. ऐसे में सरकार को जश्न मनाने से परहेज करना चाहिए.

मंडी की सभी 10 सीटों पर BJP की जीत का दावा

मंडी की राजनीतिक परिस्थितियों और मुख्यमंत्री की ओर से मुद्दों को जटिल बनाने के प्रयासों पर जयराम ठाकुर ने कहा कि इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है. मंडी की जनता आगामी विधानसभा चुनाव में सभी दस सीटें भाजपा को देगी. उन्होंने कहा कि भाजपा नेता किसी दबाव में नहीं हैं, बल्कि पूरी तरह मस्त हैं और अब कांग्रेस सरकार के जाने का समय आ गया है. पंचायत चुनावों के नतीजों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार की अच्छी विदाई होगी.

'सुंदर ठाकुर मंत्री न बनाए जाने से नाराज नहीं भयंकर नाराज हैं'

कुल्लू के कांग्रेस के विधायक सुंदर ठाकुर को मंत्री न बनाए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि सुंदर ठाकुर को नाराज नहीं भयंकर नाराज होना चाहिए. पिछले डेढ़ साल से उनकी उपेक्षा की जा रही है, जो कुल्लू की जनता के आत्मसम्मान और भावनाओं का अपमान है. जब उनसे पूछा गया कि क्या कुछ नेता उनके संपर्क में हैं, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि बहुत से लोग संपर्क में हैं.

वहीं, नन्द लाल के निधन से खाली हुई रामपुर सीट पर उप चुनाव को लेकर कहा कि परिवार अभी शोक में है, इस समय राजनीतिक टिप्पणी करना उचित नहीं होगा. चुनाव आयोग की ओर से चुनाव की तारीखें तय किए जाने और पार्टी की आगामी गतिविधियों को लेकर अंतिम प्रतिक्रिया पार्टी अध्यक्ष की ओर से आने की बात भी कही.

हिमाचल में बर्फबारी का दौर शुरू, दारचा-लेह हाईवे पर आवाजाही बंद

About the author पराक्रम चन्द

पराक्रम चन्द 20 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं. हिमाचल की हर छोटी-बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. सियासी खबरों में खास दिलचस्पी रखते हैं. उन्होंने हिंदी में एम फिल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से किया है. उन्हें महर्षि नारद पुरस्कार से 2019 में सम्मानित किया गया.
Read More
Published at : 13 Nov 2026 04:12 PM (IST)
Tags :
Jairam Thakur Himachal Pradesh Assembly Winter Session SUKHVINDER SINGH SUKHU HImachal Pradesh News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हिमाचल प्रदेश
हिमाचल में बर्फबारी का दौर शुरू, दारचा-लेह हाईवे पर आवाजाही बंद
हिमाचल में बर्फबारी का दौर शुरू, दारचा-लेह हाईवे पर आवाजाही बंद
हिमाचल प्रदेश
हिमाचल में BJP को झटका, रामपुर के पूर्व विधायक सिंघी राम ने दिया इस्तीफा
हिमाचल में BJP को झटका, रामपुर के पूर्व विधायक सिंघी राम ने दिया इस्तीफा
हिमाचल प्रदेश
हिमाचल में आज से बदलेगा मौसम, इन 5 जिलों में जारी हुआ येलो अलर्ट
हिमाचल में आज से बदलेगा मौसम, इन 5 जिलों में जारी हुआ येलो अलर्ट
हिमाचल प्रदेश
हिमालच के शिक्षकों के लिए बड़ी खबर, भरे जाएंगे खाली पद, बंद स्कूलों के पोस्ट होंगे ट्रांसफर
हिमालच के शिक्षकों के लिए बड़ी खबर, भरे जाएंगे खाली पद, बंद स्कूलों के पोस्ट होंगे ट्रांसफर
Advertisement

वीडियोज

Sansani: बेटे की नजरों के सामने पिता का मर्डर !
बेकाबू कार का कहर..ऑटो को मारी तेज टक्कर, CCTV में कैद खौफनाक मंजर!
ओवैसी अब 'आजाद'... किसका क्या बिगाड़ लेंगे?
UP Elections 2027 की लड़ाई, भगवान भरोसे लड़ी जा रही?
हिंदू-मुसलमान के बाद अगड़े-पिछड़े पर UP में घमासान? सटीक विश्लेषण!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
क्या कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल होंगे सैम पित्रोदा? गुस्से में कह दिया पागल
क्या कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल होंगे सैम पित्रोदा? गुस्से में कह दिया पागल
बिहार
'मिलने से वो सातवीं फेल से PhD...', सम्राट चौधरी से मुलाकात पर बोले प्रशांत किशोर
'मिलने से वो सातवीं फेल से PhD...', सम्राट चौधरी से मुलाकात पर बोले प्रशांत किशोर
इंडिया
मणिपुर में बड़ा हमला, दो वाहनों पर गोलीबारी में 4 की मौत
मणिपुर में बड़ा हमला, दो वाहनों पर गोलीबारी में 4 की मौत
बॉलीवुड
बॉक्स ऑफिस पर भिड़ेंगे सलमान खान और श्रद्धा कपूर, दौलत के मामले में किसका पलड़ा भारी?
सलमान खान या श्रद्धा कपूर, कौन है ज्यादा अमीर? बॉक्स ऑफिस पर होगी टक्कर
क्रिकेट
ना बल्लेबाज, ना गेंदबाज, फिर कप्तान श्रेयस अय्यर ने किसके सिर फोड़ा 244 रन की हार का ठीकरा
ना बल्लेबाज, ना गेंदबाज, फिर कप्तान श्रेयस अय्यर ने किसके सिर फोड़ा 244 रन की हार का ठीकरा
क्रिकेट
न्यूजीलैंड ने 89 पर समेटा, यहां देखें टीम इंडिया के ODI में 5 सबसे छोटे स्कोर
न्यूजीलैंड ने 89 पर समेटा, यहां देखें टीम इंडिया के ODI में 5 सबसे छोटे स्कोर
महाराष्ट्र
छठ पूजा और भोजपुरी गानों पर बवाल, राज ठाकरे ने BJP को दी खुली चुनौती!
छठ पूजा और भोजपुरी गानों पर बवाल, राज ठाकरे ने BJP को दी खुली चुनौती!
ऐस्ट्रो
Labh Panchami 2026: दिवाली पर बहीखातों की पूजा, फिर लाभ पंचमी पर क्यों खुलती हैं दुकानें? जानें गुजरात की परंपरा
14 नवंबर को लाभ पंचमी, गुजरात में इस दिन से कारोबार शुरू करने की क्या है परंपरा?
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget