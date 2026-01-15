सिरमौर में भीषण अग्निकांड, एक ही परिवार के 6 लोगों की जलकर मौत, शॉर्ट सर्किट के बाद फटा सिलेंडर

हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में बीती रात एक घर में भीषण आग लग गई. यह भीषण अग्निकांड सोलन के अर्की बाजार के बाद सिरमौर जिले के नौहराधार के तेलागना गांव में हुआ है. जिसकी चपेट में आने से छह लोग जिंदा जल गए और एक व्यक्ति को घायल अवस्था में रेस्क्यू किया गया है. वहीं घायल को सोलन अस्पताल रेफर किया गया है. इसकी पुष्टि एसडीएम संगड़ाह सुनील कायथ ने की है. मृतकों में तीन बच्चे और दो महिलाएं भी शामिल है.

शॉर्ट सर्किट की वजह से फटा एलपीजी सिलेंड

डीसी सिरमौर प्रियंका वर्मा ने बताया कि यह हादसा नौहराधार के तलांगना गांव में बीती रात तीन बजे के करीब सामने आया. आग लगने के वक्त घर में कुल सात लोग थे. जिनमें से छह की मौत हो गई है. शुरुआती सूचना के मुताबिक, आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी, जिससे घर पर रखा एलपीजी सिलेंडर फट गया और आग ने पूरे मकान को चपेट में ले लिया.

इस अग्निकांड में कुछ पालतू मवेशियों के भी जिंदा जलने की सूचना मिली है, आग मोहन लाल के मकान में लगी थी. बताया जा रहा है कि सभी मृतक मोहन लाल के परिवार वाले और रिश्तेदार हैं.

घटना मेंं पत्नी सहित तीन बच्चों की मौत

मृतकों की पहचान नरेश पुत्र दुर्गा सिंह निवासी टपरोली राजगढ़, तृप्ता पत्नी नरेश निवासी टपरोली राजगढ़, कविता पत्नी लोकेंद्र निवासी खुमड़ा चौपाल, सारिका पुत्री लोकेंद्र निवासी खुमड़ा चौपाल, कृतिका पुत्री लोकेंद्र निवासी खुमड़ा चौपाल, कृतिक पुत्र लोकेंद्र निवासी खुमड़ा चौपाल के तौर पर हुई है. वहीं लोकेंद्र इस अग्निकांड में गंभीर रूप से घायल हैं. लोकेंद्र की पत्नी और तीन बच्चे इस हादसे में नहीं रहे.

आग की सूचना के बाद प्रशासन घटनास्थल के लिए रवाना हो गई है और राहत एवं बचाव कार्य भी जारी है. फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है. वहीं दूरदराज क्षेत्र होने के कारण आग तेजी से फैली और बुझाने में वक्त लग गया. मुख्यमंत्री सहित तमाम नेताओं ने इस हादसे पर दुःख व्यक्त किया है.