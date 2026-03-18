कंगना रनौत का विवादित बयान! राहुल गांधी को बताया 'टपोरी', कहा- उनसे बहुत डर लगता है

नौकरशाहों ने एक पत्र के जरिए यह आरोप लगाया है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी का आचरण ठीक नहीं है. संसद में उनका रहैया खराब है. इसको लेकर अब मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत का बड़ा बयान आया है. कंगना रनौत ने राहुल गांधी पर टिप्पणी करते हुए उन्हें 'टपोरी' बताया.

बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कहा, "हम महिलाओं को उन्हें देखकर बहुत असहज महसूस होता है. वह एकदम टपोरी की तरह आते हैं और किसी से भी तू-तड़ाक करने लगते हैं. वह 'ए, तू...' कर के बात करते हैं. अगर कोई इंटरव्यू दे रहा हो तो वो हूटिंग कर के लोगों को बुलाते हैं. उनका व्यवहार बहुत असहज है."

अपनी बहन से कुछ सीखें राहुल गांधी- कंगना रनौत

कंगना रनौत ने कहा, "राहुल गांधी को अपनी बहन से कुछ सीखना चाहिए. प्रियंका गांधी का व्यवहार कितना अच्छा है. उन्में शिष्टाचार है, लेकिन राहुल गांधी को देखकर शर्मिंदगी होती है."