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हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशHimachal Budget Session: CM सुक्खू के खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस, सदन को गुमराह का आरोप

Himachal Budget Session: CM सुक्खू के खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस, सदन को गुमराह का आरोप

Himachal Budget Session: विधानसभा बजट सत्र के दूसरे चरण के पहले दिन ही विपक्ष नारेबाजी करता हुआ सदन के अंदर गया. विपक्ष के नेता जय ठाकुर ने कहा कि सीएम लज्जा रहित होकर विधानसभा के अंदर झूठ बोलते हैं.

By : पराक्रम चन्द | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 18 Mar 2026 05:11 PM (IST)
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हिमाचल प्रदेश में चल रहे विधानसभा बजट सत्र के दूसरे चरण के पहले दिन ही विपक्ष के तल्ख तेवर देखने को मिले हैं. सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही विपक्ष नारेबाजी करता हुआ सदन के अंदर गया. भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता जयराम ठाकुर के नेतृत्व में मुख्यमंत्री द्वारा बार-बार झूठ बोलने के खिलाफ नियम 75 के तहत विशेषाधिकार हनन (Privilege Motion) का नोटिस भी विधानसभा अध्यक्ष को दिया है.

'विधानसभा के अंदर झूठ बोलते हैं सीएम'

विपक्ष के नेता जय ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री लज्जा रहित होकर विधानसभा के अंदर और बाहर झूठ बोलते है. तीन साल से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू लगातार झूठ बोलते आ रहे हैं, अब झूठ की हद हो चुकी है और सदन की मर्यादाएं भी तार-तार हो गई हैं.

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'चौथा बजट पेश करने जा रहे, फिर भी बोल रहे झूठ'

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पहले साल मुख्यमंत्री अपने पद पर नए थे तो माना गलतियां हो जाती है, लेकिन सीएम चौथा बजट पेश करने जा रहे है, लेकिन अब भी लगातार झूठ बोल रहे हैं, जिसको देखते हुए विपक्ष ने नियम 75 के तहत मुख्यमंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव विधानसभा अध्यक्ष को दिया है.

13 बैठकों के इस सत्र के हंगामेदार रहने के पूरे आसार

हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा चरण आज (18 मार्च) से शुरू हुआ है, जो 2 अप्रैल तक चलेगा. 13 बैठकों के इस सत्र के हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं. विपक्ष ने पहले ही दिन अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं. पहले चरण में आरडीजी बन्द होने को लेकर चर्चा का प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया है.

21 मार्च को बजट पेश करेंगे सीएम सुक्खू

हालांकि बीजेपी के सदस्य सदन में नारेबाजी करते हुए गए लेकिन प्रश्नकाल में शांतिपूर्ण तरीके से भाग लिया. आज से तीन दिन तक राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी. 21 मार्च को मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू अपने कार्यकाल का चौथा बजट पेश करेंगे.

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About the author पराक्रम चन्द

पराक्रम चन्द 20 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं. हिमाचल की हर छोटी-बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. सियासी खबरों में खास दिलचस्पी रखते हैं. उन्होंने हिंदी में एम फिल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से किया है. उन्हें महर्षि नारद पुरस्कार से 2019 में सम्मानित किया गया.
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Published at : 18 Mar 2026 05:10 PM (IST)
Tags :
Jairam Thakur HIMACHAL NEWS SUKHVINDER SINGH SUKHU
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