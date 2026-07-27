हिमाचल में 31 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट, पढ़ लें एडवाइजरी

हिमाचल प्रदेश में आगामी चार दिनों तक मौसम के तेवर कड़े रहने वाले हैं. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने 28 से 31 जुलाई 2026 तक प्रदेश के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग ने निचले और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में फ्लैश फ्लड, भूस्खलन तथा जलभराव की आशंका जताई है.

मौसम विभाग के वैज्ञानिक संदीप शर्मा नए बताया कि 28 जुलाई को मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा में येलो अलर्ट रहेगा.

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इन जिलों के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी

विभाग ने बुधवार (29 जुलाई) के लिए ऊना, कांगड़ा और सिरमौर जिलों में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. वहीं, चंबा, मंडी और सोलन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है. 30 और 31 जुलाई को ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा और कांगड़ा जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है. मौसम विभाग ने लोगों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी है.

मौसम विभाग के अनुसार लगातार बारिश के कारण कई क्षेत्रों में भूस्खलन और सड़क अवरोध की घटनाएं बढ़ सकती हैं. प्रदेश में पहले से ही अनेक सड़कें प्रभावित हैं और हालिया बारिश के चलते कई स्थानों पर यातायात बाधित हुआ है.

प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी

प्रशासन ने जनता से अपील की है कि वो बदलते मौसम को देखते हुए जरूरी सावधानियां बरतें. इसको लेकर एडवाइजरी भी जारी की गई है, जिसमें नदी, नालों और खड्डों के आसपास जाने से बचने की सलाह दी गई है. इसके साथ ही कहा गया है कि तेज बहाव वाले पानी को पार करने का प्रयास न करें. पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा करने से पहले सड़क की स्थिति की जानकारी अवश्य लें.

इसके अलावा लोगों से भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में अनावश्यक आवाजाही से बचने की सलाह दी गई है.एडवायजरी में कहा गया है कि खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहें और प्रशासन की सलाह का पालन करें. किसी भी आपात स्थिति में स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग के निर्देशों का पालन करें.

वहीं, मौसम विभाग ने भी चेतावनी जारी की है कि भारी बारिश के दौरान कुछ क्षेत्रों में अचानक बाढ़, भूस्खलन और यातायात व्यवधान की स्थिति उत्पन्न हो सकती है. ऐसे में लोगों से सतर्क रहने और मौसम संबंधी ताजा अपडेट पर नजर बनाए रखने की अपील की गई है.

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