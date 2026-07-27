कांगड़ा: आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचे CM सुक्खू, बेघर परिवारों को मिलेंगे 8.50 लाख

#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशKangra News: आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचे CM सुक्खू, बेघर परिवारों को मिलेंगे 8.50 लाख

Kangra News: आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचे CM सुक्खू, बेघर परिवारों को मिलेंगे 8.50 लाख

Himachal News In Hindi: कांगड़ा के बोह में आपदा प्रभावित परिवारों से CM सुखविंदर सिंह सुक्खू मिले. बेघर परिवारों को जरूरत पड़ने पर सरकारी जमीन, मुफ्त राशन और किराया सहायता का ऐलान किया.

Written By : पराक्रम चन्द |  Updated at : 27 Jul 2026 12:05 AM (IST)
Preferred Sources

हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के बोह में बादल फटने की घटना के बाद मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने रविवार (26 जुलाई) को प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया. उन्होंने आपदा प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और राहत एवं पुनर्वास कार्यों की समीक्षा की. मुख्यमंत्री ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, बोह में बनाए गए राहत शिविर का भी निरीक्षण किया और वहां रह रहे लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनीं.

मुख्यमंत्री ने प्रभावित परिवारों को भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार इस कठिन समय में उनके साथ पूरी मजबूती से खड़ी है और किसी भी परिवार को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा.

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि जिन परिवारों के घर इस आपदा में पूरी तरह नष्ट हो गए हैं, उन्हें मकान निर्माण के लिए 7.50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी. इसके अलावा कपड़े, बर्तन और अन्य जरूरी घरेलू सामान खरीदने के लिए 1 लाख रुपये अलग से दिए जाएंगे.

कांगड़ा: नूरपुर नागनी माता मंदिर में चोरी के आरोप में महिलाओं को ग्रामीणों ने पीटा, जांच में जुटी पुलिस

उन्होंने कहा कि जिन प्रभावित परिवारों के पास मकान बनाने के लिए अपनी जमीन नहीं है, उन्हें सरकार जरूरत के अनुसार सरकारी भूमि भी उपलब्ध करवाएगी, ताकि उनका स्थायी पुनर्वास किया जा सके.

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन परिवारों की गाय या भैंस आपदा में मर गई है, उन्हें प्रति पशु 55 हजार रुपये की सहायता दी जाएगी. वहीं जिनकी बकरियां मरी हैं, उन्हें प्रति बकरी 15 हजार रुपये दिए जाएंगे.

उन्होंने कहा कि जिन घरों में बाढ़ या आपदा के पानी से नुकसान हुआ है, उन्हें 1 लाख रुपये की राहत राशि मिलेगी. इसी तरह जिन दुकानों को नुकसान पहुंचा है, उन्हें नुकसान के आधार पर 50 हजार से 1 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी.

किसानों को फसल नुकसान का मुआवजा

मुख्यमंत्री ने बताया कि जिन किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है, उन्हें 5 हजार रुपये प्रति कनाल के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा. इसके अलावा जिन परिवारों को फिलहाल किराए के मकान में रहना पड़ेगा, उन्हें 5 हजार रुपये प्रतिमाह किराया सहायता दी जाएगी.

प्रभावित परिवारों को 6 महीने तक मुफ्त राशन भी उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि उन्हें रोजमर्रा की जरूरतों के लिए परेशानी न हो.

स्वास्थ्य सुविधा बढ़ाने का भी ऐलान

आपदा प्रभावित क्षेत्र के दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने रिडकमार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में अपग्रेड करने की घोषणा भी की. इससे इलाके के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी.

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्ष 2023-24 की आपदा के दौरान प्रदेश में 23 हजार से अधिक घर क्षतिग्रस्त हुए थे और लगभग 500 लोगों की जान गई थी. उस समय प्रदेश सरकार ने 75 हजार से अधिक लोगों का सुरक्षित रेस्क्यू किया था, जिसकी सराहना नीति आयोग और विश्व बैंक ने भी की थी. उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय सुधार किए हैं, जिसके चलते हिमाचल प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में 21वें स्थान से पांचवें स्थान पर पहुंचा है.

मुख्यमंत्री ने राहत शिविर में मौजूद लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और उन्हें भरोसा दिलाया कि सरकार हर संभव सहायता उपलब्ध कराएगी. उन्होंने कहा कि किसी भी प्रभावित परिवार को खुद को अकेला महसूस करने की जरूरत नहीं है. राज्य सरकार राहत और पुनर्वास कार्यों में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने देगी.

उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाएं हिमाचल प्रदेश के लिए लगातार बड़ी चुनौती बनती जा रही हैं. इसलिए सरकार केवल राहत कार्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि भविष्य में नुकसान कम करने के लिए दीर्घकालिक योजनाओं पर भी काम कर रही है.

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में लगभग 3,500 करोड़ रुपये की लागत से आपदा-रोधी आधारभूत ढांचे के विकास का निर्णय लिया गया है, ताकि भविष्य में प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम किया जा सके.

आपदा राहत नियमों में बदलाव, बढ़ाई गई सहायता राशि

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार राज्य सरकार ने आपदा राहत नियमों में संशोधन करते हुए प्रभावित परिवारों को मिलने वाली सहायता राशि में उल्लेखनीय वृद्धि की है. साथ ही संकट के समय प्रभावित लोगों को जल्दी आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए विशेष आपदा राहत कोष का भी गठन किया गया है.

उन्होंने बताया कि तत्काल राहत के रूप में 25 परिवारों को 25-25 हजार रुपये और 16 अन्य परिवारों को 10-10 हजार रुपये की अंतरिम सहायता राशि जारी कर दी गई है.

अब तक 13 राजस्व प्रमाण-पत्र तैयार किए जा चुके हैं और प्रभावित परिवारों को बोनाफाइड प्रमाण-पत्र भी जारी किए जा रहे हैं. जिन लोगों के शैक्षणिक प्रमाण-पत्र नष्ट हुए हैं, उनके दोबारा निर्माण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है. वहीं स्थायी पुनर्वास के लिए उपयुक्त भूमि चिन्हित करने का काम युद्धस्तर पर जारी है.

शिमला में NEET पीड़ित छात्रों के लिए निकला कैंडल मार्च, सीएम सुखविंदर सिंह भी हुए शामिल

25 परिवार प्रभावित, 13 मकान डेंजर जोन घोषित

मुख्यमंत्री ने राहत एवं बचाव कार्यों में जुटे जिला प्रशासन, पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, भारतीय सेना, स्थानीय जनप्रतिनिधियों, स्वयंसेवी संस्थाओं और स्थानीय लोगों के प्रयासों की सराहना की. उन्होंने कहा कि सभी के सामूहिक सहयोग से राहत कार्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं.

इस आपदा में घुड़घुं, भंगार और सपेड़ा गांवों के कुल 25 परिवार प्रभावित हुए हैं. इनमें घुड़घुं गांव के 11 मकानों में रह रहे 18 परिवारों के 52 सदस्य, भंगार गांव के एक मकान में रह रहे 3 परिवारों के 16 सदस्य और सपेड़ा गांव के 4 मकानों में रह रहे 4 परिवारों के 16 सदस्य प्रभावित हुए हैं. सुरक्षा को देखते हुए सपेड़ा गांव के 13 मकानों को डेंजर जोन घोषित किया गया है.

और पढ़ें

About the author पराक्रम चन्द

पराक्रम चन्द 20 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं. हिमाचल की हर छोटी-बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. सियासी खबरों में खास दिलचस्पी रखते हैं. उन्होंने हिंदी में एम फिल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से किया है. उन्हें महर्षि नारद पुरस्कार से 2019 में सम्मानित किया गया.
Read More
Published at : 27 Jul 2026 12:05 AM (IST)
Tags :
Kangra News HIMACHAL NEWS SUKHVINDER SINGH SUKHU
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हिमाचल प्रदेश
Kangra News: आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचे CM सुक्खू, बेघर परिवारों को मिलेंगे 8.50 लाख
कांगड़ा: आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचे CM सुक्खू, बेघर परिवारों को मिलेंगे 8.50 लाख
हिमाचल प्रदेश
शिक्षकों के धरने के बीच चौड़ा मैदान पहुंचे CM सुक्खू, कॉम्प्लेक्स प्रणाली पर पुनर्विचार का भरोसा
शिक्षकों के धरने के बीच चौड़ा मैदान पहुंचे CM सुक्खू, कॉम्प्लेक्स प्रणाली पर पुनर्विचार का भरोसा
हिमाचल प्रदेश
कांगड़ा: नूरपुर नागनी माता मंदिर में चोरी के आरोप में महिलाओं को ग्रामीणों ने पीटा, जांच में जुटी पुलिस
नूरपुर नागनी माता मंदिर में चोरी के आरोप में महिलाओं को ग्रामीणों ने पीटा, जांच में जुटी पुलिस
हिमाचल प्रदेश
शिमला में NEET पीड़ित छात्रों के लिए निकला कैंडल मार्च, सीएम सुखविंदर सिंह भी हुए शामिल
शिमला में NEET पीड़ित छात्रों के लिए निकला कैंडल मार्च, सीएम सुखविंदर सिंह भी हुए शामिल
Advertisement

वीडियोज

बीवी के आशिक की Death Night !
Bollywood News: Gen Z की ताकत को सलाम, सोनाक्षी सिन्हा ने कान पकड़कर मांगी माफी (26.07.26)
Sairaab: Ishan-Nayanika का कुबूल-ए-इश्क़! अधूरा प्यार हुआ पूरा, मिले दो दिल #sbs
Dharmendra Pradhan के इस्तीफे पर Priyanka Chopra समेत Bollywood Celebs के रिएक्शन वायरल
Sansani|Strange Marriage Video:एक दूल्हा और 3 सगी बहनें! रील बनाने वाली बहनों ने कैमरामैन से रचाई शादी!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
PM मोदी का परीक्षा सुधारों को लेकर बड़ा फैसला, बनाई हाई पावर टास्क फोर्स, जानें कौन-कौन शामिल?
PM मोदी का परीक्षा सुधारों को लेकर बड़ा फैसला, बनाई हाई पावर टास्क फोर्स, जानें कौन-कौन शामिल?
जम्मू और कश्मीर
अमरनाथ यात्रा में उमड़ी भक्तों की भीड़, अब तक 4.14 लाख श्रद्धालुओं ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन
अमरनाथ यात्रा में उमड़ी भक्तों की भीड़, अब तक 4.14 लाख श्रद्धालुओं ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन
साउथ सिनेमा
Box office Collection: 2 करोड़ के बजट में 803% प्रॉफिट, ये है कन्नड़ की 2026 की मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म
2 करोड़ के बजट में 803% प्रॉफिट, ये है कन्नड़ की 2026 की मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म
क्रिकेट
इस दिन श्रीलंका दौरे के लिए होगा टीम इंडिया का एलान, इन नए खिलाड़ियों को मिल सकता है मौका
इस दिन श्रीलंका दौरे के लिए होगा टीम इंडिया का एलान, इन नए खिलाड़ियों को मिल सकता है मौका
इंडिया
पेपर लीक पर PM मोदी ने जारी किया नया वीडियो मैसेज, बोले - 'छात्रों के भविष्य से खिलवाड़...'
पेपर लीक पर PM मोदी ने जारी किया नया वीडियो मैसेज, बोले - 'छात्रों के भविष्य से खिलवाड़...'
इंडिया
114 राफेल फाइटर जेट्स की डील पर सामने आया बड़ा अपडेट! जानिए LoR पर कब जवाब देगा फ्रांस
114 राफेल फाइटर जेट्स की डील पर सामने आया बड़ा अपडेट! जानिए LoR पर कब जवाब देगा फ्रांस
हेल्थ
Abhijeet Dipke Typhoid : अभिजीत दिपके को टाइफाइड, कब खतरनाक हो जाती है यह बीमारी?
अभिजीत दिपके को टाइफाइड, कब खतरनाक हो जाती है यह बीमारी?
इंडिया
Gen-Z के लिए केंद्र सरकार से क्या मांग करेंगे तेलंगाना CM रेवंत रेड्डी? रैली में कर दिया खुलासा
Gen-Z के लिए केंद्र सरकार से क्या मांग करेंगे तेलंगाना CM रेवंत रेड्डी? रैली में कर दिया खुलासा
ENT LIVE
Kargil Vijay Diwas पर Operation Safed Sagar की टीम ने साझा किए भावुक अनुभव
Kargil Vijay Diwas पर Operation Safed Sagar की टीम ने साझा किए भावुक अनुभव
ABP NEWS
Viral Video: ताजमहल पहुंची वानरों की सेना!
Viral Video: ताजमहल पहुंची वानरों की सेना!
ABP NEWS
Viral Video: बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली दुकान में घुसी, CCTV में कैद हादसा
Viral Video: बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली दुकान में घुसी, CCTV में कैद हादसा
ABP NEWS
Jantar Mantar Protest: जंतर मंतर पर रातभर चला साफ सफाई का काम!
Jantar Mantar Protest: जंतर मंतर पर रातभर चला साफ सफाई का काम!
ABP NEWS
Tej Pratap Yadav Arrested: इसलिए गिरफ्तार किए गए हैं तेज प्रताप यादव!
Tej Pratap Yadav Arrested: इसलिए गिरफ्तार किए गए हैं तेज प्रताप यादव!
Embed widget