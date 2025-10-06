हिमाचल में बर्फबारी और बारिश का ऑरेंज अलर्ट, तापमान में भारी गिरावट

हिमाचल प्रदेश के लाहौल-स्पीति, कुल्लू और अब चंबा के ऊंचे क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है. इन क्षेत्रों में कल से बर्फबारी जारी है. चंबा के मणिमहेश, कुगती व होली में दो सेंटीमीटर तक ताजा हिमपात हुआ है. सबसे ज्यादा केलांग में 5 सेंटीमीटर बर्फ़ पड़ी है.

शिमला में सोमवार (6 अक्टूबर) सुबह बादल छाए हुए थे. लेकिन दोपहर से बारिश का दौर जारी है. शिमला में न्यूनतम तापमान 11.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. जिससे प्रदेश में ठंड ने दस्तक दे दी है. तापमान सामान्य से चार डिग्री तक कम चल रहे हैं. प्रदेश के निचले और मध्यम ऊंचाई वाले इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है. मनाली का अधिकतम तापमान 7.8 डिग्री तक गिर गया है. जिससे अब वहां 15.6 डिग्री रह गया है.

6 डिग्री तक लुढ़क गया पारा

वहीं केलांग का न्यूनतम तापमान 0.1 डिग्री सेल्सियस रह गया है. चंबा के डलहौजी के न्यूनतम तापमान में सबसे ज्यादा 6.3 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई, यहां का पारा 6 डिग्री तक लुढ़क गया है.

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक शोभित कटियार ने बताया कि चंबा, कांगड़ा, हमीरपुर, कुल्लू, लाहौल-स्पीति, किन्नौर, मंडी और ऊना जिलों के लिए दो दिन तक भारी बारिश और तेज हवाओं (40-50 किमी/घंटा) का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. अक्टूबर माह में सामान्य से बारिश रिकॉर्ड की गई है.

क्या कहा मौसम विशेषज्ञ ने

मौसम विशेषज्ञ शोभित कटयाल ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से बारिश और हिमपात का सिलसिला शुरू हो चुका है. कल कांगड़ा व चंबा में सबसे ज्यादा वर्षा दर्ज हुई. वहीं, लाहौल स्पीति में भी बर्फ गिरी है. यह विक्षोभ के प्रभाव अगले दो दिनों तक राज्य में बने रहेंगे. हर जिले में वर्षा की संभावना है, तो ऊंचे इलाकों में बर्फबारी हो सकती है. खासतौर पर कांगड़ा व चंबा में तेज बारिश के लिए नारंगी चेतावनी जारी है. इसके अतिरिक्त, बाकी जिलों में भी वर्षा की आशंका से पीली चेतावनी दी गई है.