न्यूजीलैंड से व्यापार समझौता में सेब पर शुल्क कम करने पर भड़के कांग्रेस नेता, PM से की अपील

न्यूजीलैंड से मुक्त व्यापार समझौते के तहत सेब पर शुल्क कम करने पर कांग्रेस नेता कुलदीप राठौर भड़क गए हैं. एफटीए के तहत सेब पर 50 फीसदी आयात शुल्क कम करके इसे 25 प्रतिशत करने पर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता ओर ठियोग से कांग्रेस विधायक राठौर ने गुस्सा जाहिर किया है. उन्होंने केंद्र सरकार पर इस फैसले के तहत सेब पर आयात शुल्क को कम न करने की चेतावनी दी है.

राठौर ने पीएम नरेंद्र मोदी को हिमाचल के साथ किए वादे को याद दिलाया है. हिमाचल के भाजपा नेताओं और सांसदों को भी केंद्र सरकार के सामने इस मुद्दे को उठाने की नसीहत दी है.

ये फैसला देश विरोधी और सेब उत्पादकों के खिलाफ-राठौर

कुलदीप राठौर ने कहा, ''यह फैसला पूरी तरह देश विरोधी और सेब उत्पादकों के खिलाफ है. प्रधानमंत्री स्वदेशी की बड़ी बड़ी बातें तो करते है, लेकिन विदेशों से आने वाले सेब पर आयात शुल्क कम करना विदेशी आयात को बढ़ावा देने के साथ साथ देश के सेब उत्पादकों का गला घोंटने के बराबर है.''

PM मोदी बागवानों की कमर तोड़ने का काम कर रहे- राठौर

कुलदीप सिंह राठौर ने कहा, ''हिमाचल प्रदेश में आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेश के सेब उत्पादकों के हितों की रक्षा करने की बड़ी बड़ी घोषणाएं करके गए थे, लेकिन वह आज तक सब झूठी साबित हुई. पीएम मोदी ने सौ फीसदी आयात शुल्क लगाने की बात कही थी, अब उल्टा आयात शुल्क बढाने के बजाय कम कर बागवानों की कमर तोड़ने का काम कर रहे हैं.''

उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार अब ट्रम्प के दवाब में अमेरिका के साथ भी आयात शुल्क कम करने जा रही है. जिससे हिमाचल के सेब पर बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा और बागवानों को अपने सेब के पेड़ काटने की नौबत तक आ सकती है.

'सभी बागवानों के संगठनों के साथ बातचीत हो रही'

राठौर ने कहा, ''प्रदेश में सेब की पांच हजार करोड़ का बिजनेस है, अब इस नए फैंसले से इस आर्थिकी पर विपरीत असर पड़ेगा. इसके खिलाफ सभी बागवानों के संगठनों के साथ बातचीत हो रही है और जल्द बैठक कर आगामी रणनीति तैयार करेंगे.

'बागवानों से किया गया वादा निभाए केंद्र सरकार'

राठौर ने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री से आग्रह किया है कि देश हित में इस निर्णय पर पुनर्विचार करते हुए इसे लागू न करें. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी अपनी अंतरात्मा से प्रदेश के सेब बागवानों से किये गए वादों को पूरा करने का आग्रह करते हुए कहा है कि विदेशों से आने वाले सेब पर आयात शुल्क शतप्रतिशत किया जाना चाहिए, जैसा कि उन्होंने बागवानों से वादा किया था.