क्रिसमस के मौके पर मनाली पूरी तरह जश्न के माहौल में डूबी हुई है. पहाड़ों की ठंडी फिजाओं के बीच रोशनी, संगीत और खुशियों का संगम देखने को मिल रहा है. क्रिसमस के लिए खास तौर पर लोग पहाड़ों का रुख कर रहे हैं. मनाली में रंग-बिरंगी लाइटें और सजावट लोगों का ध्यान खींच रही हैं. शहर में हर तरफ उत्सव की रौनक नजर आ रही है.

क्रिसमस के जश्न को खास बनाने के लिए मनाली में जगह-जगह डीजे की व्यवस्था की गई है. जैसे ही शाम ढलती है, यहां पर्यटकों की भीड़ जुटने लगती है. डीजे की धुनों पर युवा, परिवार और दोस्त एक साथ झूमते नजर आते हैं. ठंड के बावजूद लोगों के जोश में कोई कमी नहीं दिख रही.

बड़ी संख्या में पहुंचे पर्यटक

एक महिला पर्यटक ने बताया, “हम यहां कल आए थे. पहले मैं अपने परिवार के साथ आई थी और अब दोस्तों के साथ घूम रही हूं. माहौल इतना शानदार है कि हमने एक हफ्ते और रुकने का मन बना लिया है.”

वहीं एक अन्य महिला पर्यटक ने कहा, “यह मनाली में हमारा पहला क्रिसमस है. पहाड़ों में इतना भव्य क्रिसमस जश्न मैंने पहले कभी नहीं देखा. पिछले तीन रातों से हम शहर घूम रहे हैं और हर पल का आनंद ले रहे हैं.”

दिन में सैर-सपाटा, शाम को मनाली की रौनक

दिनभर पर्यटक सोलंग वैली, हिडिंबा देवी मंदिर और अन्य पर्यटन स्थलों में घूमते नजर आते हैं. लेकिन असली रौनक शाम होते ही मालरोड पर देखने को मिलती है. दुकानों, कैफे और रेस्तरां में खासी भीड़ है. लोग गर्म कॉफी, स्नैक्स और पहाड़ी खाने का लुत्फ उठाते हुए क्रिसमस का आनंद ले रहे हैं.

गुरुवार को और बढ़ सकती है भीड़

प्रशासन और पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों का कहना है कि क्रिसमस के दिन यानी गुरुवार को पर्यटकों की संख्या और बढ़ सकती है. होटल, होमस्टे और टैक्सी सेवाओं में पहले से ही जबरदस्त बुकिंग देखने को मिल रही है. मनाली इस वक्त सैलानियों के लिए यादगार क्रिसमस डेस्टिनेशन बन चुका है.