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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानअशोक गहलोत का BJP सरकार पर हमला, रिफाइनरी हादसे से लेकर महिला आरक्षण तक उठाए सवाल

अशोक गहलोत का BJP सरकार पर हमला, रिफाइनरी हादसे से लेकर महिला आरक्षण तक उठाए सवाल

Jaipur News In Hindi: अशोक गहलोत ने प्रेस वार्ता में बीजेपी सरकार को घेरने का काम किया. उन्होंने जनता के मुद्दों से भटकने, रिफाइनरी हादसे, लंबित प्रोजेक्ट और महिला आरक्षण पर भ्रम फैलाने के आरोप लगाए.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 22 Apr 2026 09:11 AM (IST)
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राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार (21 अप्रैल) को जयपुर में प्रेस वार्ता कर बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि सरकार जनता के मुद्दों पर ध्यान नहीं दे रही और केवल बयानबाजी कर रही है.

रिफाइनरी में आग लगने की घटना पर गहलोत ने कहा कि नई रिफाइनरी में ऐसी घटना सामान्य नहीं है. इसके पीछे या तो कोई चूक हुई है या फिर काम जल्दी पूरा करने का दबाव रहा होगा. उन्होंने सुरक्षा मानकों की अनदेखी की आशंका भी जताई. उन्होंने रिफाइनरी की घटना को लेकर सरकार पर निशाना साधा और साफ तौर पर कहा कि सियासी वजहों से जल्दबाजी दिखाने के फेर में यह घटना हुई है.

सरकार नहीं बता पा रही लंबित प्रोजेक्ट कब होंगे पूरे- गहलोत

राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी ‘इंतजार शास्त्र’ सीरीज का जिक्र करते हुए कहा कि इससे सरकार की धीमी कार्यशैली सामने आई है. सरकार यह नहीं बता पा रही कि लंबित प्रोजेक्ट कब पूरे होंगे. PHED में करीब 4500 करोड़ रुपये के भुगतान अटके होने का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने कहा कि ठेकेदार अब ‘भुगतान नहीं तो काम नहीं’ की चेतावनी दे रहे हैं, जिससे हालात बिगड़ सकते हैं.

गहलोत ने कहा कि RGHS योजना को सही तरीके से लागू नहीं किया जा रहा, जिससे पेंशनर्स और मेडिकल स्टोर्स परेशान हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार पिछली योजनाओं को कमजोर कर रही है. किसानों के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि किसान इस समय दबाव में हैं और कांग्रेस सरकार की तरह कर्जमाफी की जानी चाहिए. मुख्यमंत्री के किसानों पर दिए बयान को उन्होंने अपमानजनक बताया.

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जनता में भ्रम  फैलाने का काम कर रही बीजेपी

महिला आरक्षण पर गहलोत ने बीजेपी पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि यह कानून 2023 में ही पास हो चुका है और मौजूदा मुद्दा परिसीमन से जुड़ा है. पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों में देरी पर उन्होंने कहा कि यह संविधान के खिलाफ है और समय पर चुनाव होने चाहिए. आदर्श क्रेडिट घोटाले को लेकर गहलोत ने सरकार और आरोपियों के बीच मिलीभगत का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है. गहलोत ने कहा कि सरकार को जनता के मुद्दों पर जवाब देना चाहिए, केवल राजनीति से काम नहीं चलेगा.

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Published at : 22 Apr 2026 09:11 AM (IST)
Tags :
Congress Ashok Gehlot Jaipur News BJP Ashok Gehlot 
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