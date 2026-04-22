Women Reservation: महिला आरक्षण में OBC हिस्सेदारी पर कांग्रेस की बड़ी बैठक, राहुल गांधी ने दिया नया मंत्र
Rahul Gandhi: कांग्रेस पार्टी की बैठक में राहुल गांधी ने कहा कि ओबीसी नेताओं को प्रदेश स्तर पर संगठन को मजबूत करना होगा. खासकर ओबीसी युवाओं और महिलाओं को जोड़ने पर फोकस करना होगा.
- केंद्र के झूठ और भ्रम को जनता के बीच बेनकाब करने का दावा।
Congress on Women Reservation: महिला आरक्षण में अति पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की हिस्सेदारी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपनी रणनीति तेज कर दी है. सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पार्टी के शीर्ष अति पिछड़े वर्ग से आने वाले नेताओं के साथ अहम बैठक की. इस महत्वपूर्ण बैठक में संगठनात्मक स्तर पर बड़े अभियान की रूपरेखा तैयार की गई.
इस बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, बीके हरिप्रसाद, ओबीसी कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल जयहिंद, सुभाषिनी यादव समेत कुल 41 नेता मौजूद रहे.
ब्लॉक और बूथ स्तर तक महिला आरक्षण का उठाएं मुद्दाः राहुल
सूत्रों के अनुसार, बैठक में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने साफ कहा कि महिला आरक्षण का मुद्दा बेहद महत्वपूर्ण है और इसे मजबूती से जमीन पर उठाने की जरूरत है. उन्होंने नेताओं से अपील की कि वे एकजुट होकर ब्लॉक और बूथ स्तर तक इस मुद्दे को पहुंचाएं और जनता के बीच सक्रिय रूप से संवाद करें.
राहुल गांधी ने जोर देते हुए कहा कि ओबीसी नेताओं को प्रदेश स्तर पर संगठन को मजबूत करना होगा. खासकर ओबीसी युवाओं और महिलाओं को जोड़ने पर फोकस करना होगा. उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि सरकार के दावों को चुनौती देते हुए सच्चाई को जनता तक पहुंचाया जाए.
केंद्र के झूठ और भ्रम को जनता के बीच करेंगे बेनकाबः राहुल
बैठक में राहुल गांधी ने यह भी कहा कि महिला आरक्षण से जुड़ा विधेयक साल 2023 में ही पारित हो चुका है, लेकिन भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार इस पर सिर्फ भ्रम फैलाने का काम कर रही है. कांग्रेस अब इस मुद्दे को बूथ स्तर तक ले जाकर सरकार के कथित झूठ को बेनकाब करने की रणनीति पर काम करेगी. सूत्रों के मुताबिक, आने वाले समय में कांग्रेस इस मुद्दे पर देशभर में व्यापक जनसंपर्क अभियान भी शुरू करेगी.
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Source: IOCL