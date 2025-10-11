हरियाणा: यमुनानगर की लकड़ी मंडी में भीषण आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 100 गाड़ियां

यमुनानगर की लक्कड़ मंडी स्थित जेपीबी टिंबर फैक्ट्री में आज (11 अक्टूबर) देर रात करीब 1 बजे अचानक आग लग गई, जिसने कुछ ही देर में भीषण रूप ले लिया. देखते ही देखते आग की लपटें इतनी तेज हो गईं कि पूरा इलाके में दहशत फैल गई.

फायर ब्रिगेड की 100 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंचीं, लेकिन आग पर काबू पाना बेहद मुश्किल साबित हो रहा है. करीब 8 घंटे की मशक्कत के बाद भी आग पूरी तरह बुझ नहीं पाई. आग की वजह से फैक्ट्री का एक बड़ा हिस्सा जमींदोज हो गया है और शुरुआती अनुमान के मुताबिक कई करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है.

आग लगी तो फैक्ट्री में मचा हड़कंप

लक्कड़ मंडी के बीचोंबीच बनी जेपीबी टिंबर फैक्ट्री में जब रात करीब 1 बजे आग लगी, तो वहां काम कर रहे कुछ कर्मचारियों ने धुआं उठता देखा. देखते ही देखते आग ने फैक्ट्री के उस हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया जहां लकड़ी के बॉक्स तैयार किए जाते थे. फैक्ट्री में सूखी लकड़ी और बुरादा होने के कारण आग ने पल भर में पूरी जगह को अपनी लपेट में ले लिया.

फायर ब्रिगेड की 100 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर

सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 100 से अधिक गाड़ियां मौके पर पहुंचीं. फायर कर्मियों ने तुरंत आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू की, लेकिन लपटें इतनी ऊंची और तेज थीं कि अंदर घुसना तक मुश्किल हो गया. फायर कर्मियों ने किसी तरह फैक्ट्री के एक हिस्से का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश की.

करीब 8 घंटे तक लगातार पानी डालने और कूलिंग ऑपरेशन के बाद भी आग पूरी तरह बुझ नहीं पाई थी. इसी दौरान फैक्ट्री का एक हिस्सा आग की लपटों के चलते गिर पड़ा, जिससे हालात और खतरनाक हो गए.

जेसीबी से मलबा हटाकर ठंडा करने का काम जारी

फायर टीम ने अब जेसीबी की मदद से जली हुई लकड़ी और मलबे को हटाने का काम शुरू कर दिया है ताकि अंदर तक बची आग को ठंडा किया जा सके. फायर विभाग के अधिकारियों का कहना है कि आग की तीव्रता अब काफी कम हो गई है, लेकिन जगह-जगह अभी धुआं उठ रहा है.

मौके पर पुलिस तैनात

आग की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और आसपास की गलियों को सील कर दिया गया ताकि किसी आम नागरिक को नुकसान न पहुंचे. फैक्ट्री मालिकों का कहना है कि उन्हें रात में ही आग लगने की खबर मिल गई थी और उन्होंने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचित कर दिया था. हालांकि आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट इसकी वजह हो सकता है.

करोड़ों का नुकसान, बचाव कार्य जारी

फायर अधिकारियों के मुताबिक आग इतनी भयंकर थी कि कई मशीनें, लकड़ी के स्टॉक और तैयार बॉक्स पूरी तरह जलकर राख हो गए. शुरुआती अनुमान के मुताबिक नुकसान कई करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है. फिलहाल फायर कर्मी, पुलिस और फैक्ट्री कर्मचारी मौके पर मौजूद हैं और जेसीबी की मदद से मलबा हटाने व कूलिंग का काम जारी है. मौके पर चारों तरफ धुआं फैला हुआ है और लोगों की भीड़ आग को देखने के लिए जमा हो गई है.