Haryana News: हरियाणा के पानीपत के जटाल रोड स्थित सिरजन पब्लिक स्कूल से एक चिंताजनक मामला सामने आया है. सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में स्कूल की प्रधानाचार्य रीना को छोटे बच्चों को थप्पड़ मारते और डांटते हुए देखा जा सकता है. यह घटना सोंधापुर इलाके की बताई जा रही है. वीडियो सामने आने के बाद लोगों में भारी आक्रोश है और प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की जा रही है.

शिक्षा विभाग से लेकर बाल अधिकार आयोग में शिकायत दर्ज

जानकारी के अनुसार, वीडियो में प्रधानाचार्य रीना खुद कई बच्चों को सबके सामने पीटती नजर आ रही हैं. यह घटना कक्षा में मौजूद अन्य छात्रों के सामने हुई, जिससे बच्चे डरे और सहमे नजर आए. वीडियो में बच्चों की रोने की आवाजें भी सुनी जा सकती हैं.

Child abuse starts from school at Sirjan Public School, Panipat, Jatal Road According to an insta post. @NHRCPO @AmitShah @MinistryWCD is this real?



https://t.co/JUjpdkqcCN — ๒ђครкคг 𝕏 (@shivsun) September 29, 2025

इस घटना को लेकर शिक्षा विभाग से लेकर बाल अधिकार आयोग तक में शिकायत दर्ज कराने की तैयारी की जा रही है. लोगों का कहना है कि स्कूल में इस तरह की शारीरिक हिंसा पूरी तरह गैरकानूनी है. सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2000 में स्कूलों में बच्चों को शारीरिक रूप से दंडित करने पर सख्त रोक लगाई थी. इसके अलावा, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के तहत भी बच्चों को किसी भी प्रकार की हिंसा या अपमान से सुरक्षा देना स्कूल की जिम्मेदारी है.

दो बच्चियों से बदतमीजी पर बच्चों को पीटा

प्रधानाचार्य रीना ने अपनी सफाई में कहा है कि जिन बच्चों को उन्होंने अनुशासन में रखा, उन्होंने स्कूल की दो बच्चियों से बदतमीजी की थी. उन्होंने दावा किया कि इस कार्रवाई से पहले बच्चों के माता-पिता को भी सूचित किया गया था. हालांकि, वीडियो सामने आने के बाद अभिभावकों और स्थानीय लोगों ने कहा कि बच्चों को इस तरह मारना किसी भी स्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता. घटना के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं.