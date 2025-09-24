एक्सप्लोरर
हरियाणा में केंद्रीय मंत्री और नायब सैनी के मंत्री हुए आमने-सामने, इंद्रजीत सिंह और राव नरबीर सिंह के बीच क्या हुआ?
Haryana Politics: गुरुग्राम मेट्रो के काम में देरी को लेकर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने हरियाणा सरकार और केंद्र को जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने कहा कि इतनी लंबी देरी की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए.
दिल्ली से सटे साइबर सिटी, गुरुग्राम के मेट्रो के काम को लेकर हुई देरी को लेकर राव V/S राव आमने-सामने आ गए हैं. यानी हरियाणा के दो दिग्गज नेता आमने-सामने आ गए हैं. दक्षिण हरियाणा के दिग्गज नेता, गुरुग्राम के सांसद व केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने एक बार फिर हरियाणा सरकार को आंख दिखाते हुए, सरकार पर फिर तंज कसा है.
केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने हरियाणा सरकार को मेट्रो के काम में हुई देरी को लेकर जिम्मेदार ठहरा दिया है. केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने हरियाणा सरकार को ये बागी तेवर पहली बार नहीं दिखाए हैं, बल्कि राव हरियाणा सरकार को कई बार बागी तेवर दिखाते रहे हैं.
केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह द्वारा गुरुग्राम में मेट्रो के काम में हुई देरी के बारे में हरियाणा सरकार को जिम्मेदार ठहराए जाने के बारे में दिए गए बयान का खंडन करते हुए, हरियाणा के कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने हिसार में मीडिया के सामने बयान में कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री ने इसकी आधारशिला रख दी थी, लेकिन केंद्र में हरदीप पुरी मंत्री थे.
उनके पास गुरुग्राम मेट्रो के काम की फाइल थी, जिसमें काम अटका रहा. लेकिन अब केंद्र में मनोहर लाल मंत्री हैं, और उनके पास फाइल आते ही काम का भूमि पूजन कर दिया गया है. अब मेट्रो का काम शुरू हो गया है, जो बहुत जल्द पूरा हो जाएगा.
आपको बता दें कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता, गुरुग्राम से सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के एक बार फिर तीखे तेवर देखने को मिले हैं. राव इंद्रजीत सिंह ने एक बार फिर अपनी ही बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है.
केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने हरियाणा सरकार पर मेट्रो विस्तार परियोजना को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं. उन्होंने राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस परियोजना का शिलान्यास लगभग डेढ़ साल पहले ही कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद भूमि पूजन अब जाकर किया गया है.
हरियाणा सरकार पर मेट्रो विलंब की जिम्मेदारी तय करने की मांग
राव इंद्रजीत सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि यदि भूमि पूजन में ही इतना समय लग गया, तो कहीं काम शुरू होने में भी डेढ़ साल से ज्यादा समय न निकल जाए. राव इंद्रजीत सिंह की माने तो साल 2018 से वह मेट्रो विस्तार को लेकर प्रयास कर रहे थे.
इस बीच कई बार राज्य सरकार की ओर से उन्हें गुमराह किया गया और समय-समय पर अलग-अलग कारण बताकर काम को टाला गया. मंत्री ने यह भी कहा कि हरियाणा सरकार ने मंजूरी देने में अनावश्यक देरी की, और जब मंजूरी दी भी, तो केंद्र को फाइल भेजने में काफी समय लगा.
इस वजह से परियोजना में लगातार विलंब होता चला गया. राव इंद्रजीत सिंह ने यह साफ तौर पर मांग की कि इतनी लंबी देरी की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए.
