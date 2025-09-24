हरियाणा के नूंह जिले के फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस विधायक मामन खान को लेकर मेवाती सिंगर्स राहुल मेवाती और असलम सिंगर के बीच स्टेज पर जोरदार भिड़ंत हुई. ये भिड़ंत गानों के जरिए हुई और दोनों गायक अपने-अपने गानों में मामन खान के लिए अलग-अलग संदेश दे रहे थे. मामला इतना गर्म हुआ कि दर्शक भी हुल्लड़बाजी पर उतर गए.

मंच पर गानों के जरिए शुरू हुई बहस

राजस्थान के तिजारा में रविवार (21 सितंबर) रात को आयोजित कार्यक्रम में नूंह के दो मेवाती सिंगर्स असलम और राहुल मेवाती स्टेज पर आए थे. कार्यक्रम में हजारों लोग मौजूद थे. दोनों सिंगर्स ने मेवाती गानों का मुकाबला करना शुरू किया, तभी विवाद शुरू हुआ.

राहुल मेवाती ने गाने की शुरुआत में विधायक मामन खान की तारीफ करते हुए गाया. “बीजेपी तेरे राज में मामन खान ने मुस्लिमों की इज्जत बचाई.” इस गाने पर दर्शकों ने तालियों की बारिश कर दी और माहौल गरम हो गया.

लेकिन जैसे ही राहुल का गाना खत्म हुआ, असलम सिंगर ने पलटवार किया. उन्होंने अपने गाने में आरोप लगाया कि मामन खान ने नूंह में हुए दंगों में बच्चों को भड़काया और निर्दोषों को फंसवाया. उनके गाने के बोल थे “दंगा में मेरी फूफी का… ओसमा और अन्य लड़के वाने भड़काया.… मेवात के बच्चे फंसवाए.”

मंच पर दोनों सिंगर्स के बीच यह मुकाबला इतना तीखा हुआ कि उनके फैंस भी उग्र हो गए. इस बीच लेडी डांसर भी मंच पर ठुमके लगा रही थीं. आयोजकों ने किसी तरह दोनों सिंगर्स को शांत करवाया.

असलम सिंगर ने दी सफाई

असलम सिंगर ने फेसबुक लाइव आकर सफाई दी. उन्होंने कहा कि जो गाने लाइव प्रोग्राम में गाए गए, वह सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए थे. उनका मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था. उन्होंने बताया कि स्टूडियो में गाने लिखकर रिकॉर्ड किए जाते हैं, लेकिन लाइव शो में कभी-कभी ऊंच-नीच हो जाती है.

असलम ने ये भी कहा कि उन्होंने पहले चुनावों में भी मामन खान के प्रचार में गाने गाए हैं. उनके अनुसार, नूंह दंगों के बाद मामन खान की लोकप्रियता मेवात में बढ़ी है.

बता दें मंच पर हुए विवाद का कारण गोत्र का भी था. असलम सिंगर देडवाल गोत्र से हैं जबकि राहुल और विधायक मामन खान गोरवाल गोत्र से हैं. मंच पर राहुल ने मामन खान की तारीफ करनी शुरू की तो असलम को यह बुरा लगा और उन्होंने मुकाबला शुरू कर दिया.

नूंह दंगों में सामने आया था मामन खान का नाम

31 जुलाई 2023 को नूंह में दंगे भड़के थे. ब्रज मंडल जलाभिषेक यात्रा पर पथराव के बाद हिंसा फरीदाबाद, गुरुग्राम, पलवल और सोहना तक फैल गई. सोशल मीडिया पर भड़काऊ वीडियो और बयान वायरल होने से तनाव बढ़ा.

नूंह दंगों के मामले में कांग्रेस विधायक मामन खान के खिलाफ तीन मुकदमे दर्ज हुए और गिरफ्तारी भी हुई. उन्होंने मोनू मानेसर को लेकर भी विवादित बयान दिया था. असलम और राहुल के मंच विवाद के गानों में इसी घटनाक्रम का जिक्र था.

दोनों सिंगर्स के यूट्यूब पर हैं लाखों सब्सक्राइबर्स

बता दें असलम सिंगर नूंह जिले के पुन्हाना खंड के गांव नवलगढ़ बिछोर के रहने वाले हैं. कोरोना लॉकडाउन के समय उन्होंने टैक्सी ड्राइविंग छोड़ दी और मेवाती गानों में करियर बनाने लगे. उनका गाना ‘काला मेवाती’ खूब वायरल हुआ.

मौजूदा समय में उनके यूट्यूब चैनल पर एक मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं और उन्होंने 9,600 से ज्यादा गाने रिकॉर्ड किए हैं. लाइव शो में असलम सिंगर 30 हजार से लेकर 3 लाख तक चार्ज करते हैं. खास बात ये है कि असलम का एक पैर कटा हुआ है.

राहुल मेवाती फिरोजपुर झिरका खंड के गांव घटवासन के रहने वाले हैं. उन्होंने 2018 में गाना शुरू किया और वर्तमान में उनके यूट्यूब चैनल पर 2 लाख सब्सक्राइबर हैं. उन्होंने अब तक 10,000 गाने रिकॉर्ड किए हैं. राहुल लोक गायक के तौर पर मशहूर हैं और देसी हरियाणवी व DJ मिक्स सॉन्ग भी गाते हैं. उनके गानों में ब्रज और राजस्थानी बोली का असर दिखता है.