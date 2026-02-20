सोनीपत: नशे में धुत डॉक्टर के बेटे का कहर, मजदूरों को पीटा, कार से कुचलीं घोड़ा गाड़ियां

हरियाणा का सोनीपत लगातार आपराधिक वारदातों के चलते सुर्खियों में है. गोहाना इलाके से एक ऐसी ही हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां शराब के नशे में धुत एक रईसजादे ने गरीबों पर अपना कहर बरपाया.

शादियों में दूल्हे की बग्घी (घोड़ा गाड़ी) चलाने वाले मजदूरों के साथ इस युवक ने न केवल बेरहमी से मारपीट की, बल्कि अपनी कार से उनकी घोड़ा गाड़ियों को भी चकनाचूर कर दिया. यह पूरी खौफनाक वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है.

CCTV में दिखा कार सवार का खौफनाक रूप

सामने आए सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि कार सवार युवक के सिर पर किस कदर गुस्सा और नशा सवार है. वह अपनी कार से पहले एक घोड़ा गाड़ी को जोरदार टक्कर मारता है और फिर सामने खड़ी दूसरी घोड़ा गाड़ी को भी रौंदते हुए बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर देता है. आरोप है कि कार से गाड़ियों को तोड़ने से पहले इस युवक ने बारात ले जाने वाले गरीब मजदूरों के साथ जमकर गाली-गलौज और मारपीट भी की थी.

छिन गई कई परिवारों की रोजी-रोटी

क्षतिग्रस्त घोड़ा गाड़ियों के मालिक सुरेंद्र ने अपना दर्द बयां करते हुए बताया कि इस घटना ने उनके और उनके यहां काम करने वाले कई मजदूरों के परिवारों की रोजी-रोटी छीन ली है. शादियों के सीजन में यही बग्घियां उनकी कमाई का एकमात्र जरिया थीं. शराब के नशे में हुए इस जानबूझकर किए गए हमले के बाद अब उनके सामने परिवार पालने का संकट खड़ा हो गया है.

डॉक्टर का बेटा है आरोपी

पीड़ित सुरेंद्र के मुताबिक, आरोपी युवक गोहाना में ही एक अस्पताल चलाने वाले डॉ. शर्मा का बेटा है. आरोप है कि उसने शराब के नशे में चूर होकर अपनी रसूख के घमंड में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया. पीड़ित सुरेंद्र ने मीडिया के जरिए सरकार और पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है. उनकी मांग है कि आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और उन्हें हुए भारी नुकसान का उचित मुआवजा दिलवाया जाए.