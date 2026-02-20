बिट्टू बजरंगी से शादी करवाने के नाम पर 30 हजार की ठगी, बिना दुल्हन के लौटी बारात, FIR दर्ज

हरियाणा के फरीदाबाद में गौ रक्षक बिट्टू बजरंगी के साथ एक व्यक्ति ने कथित तौर पर 30 हजार रुपये की ठगी की. आरोपी ने बजरंगी की शादी कराने के बहाने उसके साथ यह ठगी की. पुलिस ने शुक्रवार (20 फरवरी) को इस बारे में जानकारी दी. पुलिस ने बताया कि 2023 के नूंह सांप्रदायिक दंगों के आरोपी बजरंगी की शिकायत के आधार पर आरोपी और उसके साथियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है.

शिकायत के अनुसार, बजरंगी ने अपने पड़ोसी के रिश्तेदार, आरोपी बंटी से कहा कि वह शादी करना चाहता है और अगर उसे कोई उपयुक्त लड़की पता हो तो उसे बता दे. इसमें कहा गया है कि बंटी ने बजरंगी को रानी नाम की एक महिला से मिलवाया. इसके बाद बंटी और रानी ने बजरंगी को तीन बार अलीगढ़ में लड़कियों से मिलवाने के लिए बुलाया, लेकिन उसे उनमें से कोई भी पसंद नहीं आई.

बंटी ने बजरंगी को भेजी थी युवती की तस्वीर

इसके बाद बंटी ने बजरंगी को एक युवती की तस्वीर भेजी जो उसे पसंद थी. शिकायतकर्ता का आरोप है कि पांच सितंबर, 2025 को बंटी और रानी उस युवती और उसके परिवार के साथ बजरंगी के घर आए और सात फरवरी को शादी तय की गई. वादे के मुताबिक, बजरंगी ने छह फरवरी को दुल्हन के लिए कपड़े आदि खरीदने के लिए आरोपियों को 30,000 रुपये हस्तांतरित किए.

बिना दुल्हन के लौटी बिट्टू बजरंगी की बारात

शिकायत में कहा गया है कि जब वह बारात के साथ अलीगढ़ पहुंचा, तो आरोपी वहां नहीं मिले और उन्होंने अपने मोबाइल फोन बंद कर रखे थे. बजरंगी ने अपनी शिकायत में कहा, ''जब मैंने दुल्हन के नंबर पर कॉल किया, तो उसने कहा कि उसे शादी के बारे में कुछ भी पता नहीं है और मुझे खाली हाथ लौटना पड़ा.'' एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि शिकायत के आधार पर बंटी, रानी और अन्य के खिलाफ सारण पुलिस थाने में भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है और जांच जारी है.