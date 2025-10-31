रोहतक में एनकाउंटर, एक बदमाश घायल, SP बोले, 'जो गोली चलाएगा वह गोली खाएगा'

आज (31 अक्टूबर) सुबह लगभग 5:00 रोहतक जिले के जसिया गांव में धामड़ रोड पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई. जिसमें एक बदमाश साहिल को पैर में गोली लगी है. जबकि चार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. एसपी रोहतक सुरेंद्र भोरिया ने कहा कि जो गोली चलाएगा वह गोली खाएगा. विदेश में बैठे गैंगस्टर नहीं भिखारी है जो लोगों को डरा कर पैसा वसूलने का काम कर रहे हैं और उन्ही गैंगस्टरों से यह बदमाश जुड़े हुए थे.

रोहतक पुलिस की अपराध जांच शाखा नंबर एक को सूचना मिली थी कि कुछ बदमाश गाड़ी में सवार होकर किसी घटना को अंजाम देने के लिए जा रहे हैं. पुलिस ने नाकाबंदी की और बदमाशों को जसिया गांव में धामड़ रोड पर घेर लिया उन्हें सरेंडर करने को कहा तो बदमाशों ने पुलिस पर गोलियां चला दी. जिसमें पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की.

रोहतक पीजीआई में कराया गया भर्ती

इस दौरान रोहतक जिले के सांपला का रहने वाला साहिल घायल हो गया और उसे इलाज के लिए रोहतक पीजीआई में भर्ती कराया गया. इसके अलावा सांपला के ही रहने वाले प्रवीण, गौरव, मोहित व सन्नी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. साहिल ने 2021 में डोली के अंदर नवविवाहित युवती को गोलियां मारी थी.

विदेश में बैठे बदमाशों के इशारे पर करते हैं काम

रोहतक एसपी सुरेंद्र बोरिया ने बताया कि इनके खिलाफ हत्या के प्रयास, लूट, स्नेचिंग व डकैती के बहुत से मामले दर्ज हैं. उन्होंने कहा कि यह लोग विदेश में बैठे बदमाशों के इशारे पर काम करते हैं. साथ ही उन्होंने बदमाशो को चेतावनी दी कि जो गोली चलाएगा वह गोली खाएगा. यही नहीं, उन्होंने विदेशों में बैठे बदमाशों को भिखारी की संज्ञा देते हुए कहा कि यह लोग भिखारी की तरह लोगों से पैसा वसूलने का काम कर रहे हैं. जो कमा कर नही खा सकते. वे युवाओं से अपील करते हैं कि इनके झांसे में ना आए.