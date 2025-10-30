करनाल में हनीट्रैप का खुलासा: फार्मासिस्ट से 5 लाख की डिमांड करने वाली मां-बेटी गिरफ्तार

करनाल के असंध में हनीट्रैप का मामला सामने आया है. पांच लाख रुपए की डिमांड कर रही मां - बेटी को पुलिस ने किया गिरफ्तार. लड़की को रंगे हाथों ₹20000 लेते हुए पुलिस ने किया गिरफ्तार. मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की शुरू. फार्मासिस्ट पर करती थी काम कुछ ही दिनों बाद हनीट्रैप के मामले में फंसाकर 5 लाख रुपए की करने लगी डिमांड.

फार्मासिस्ट से उगाही की कोशिश, डीएसपी ने दी जानकारी

करनाल पुलिस के डीएसपी असंध गोरखपाल राणा ने मामले की जानकारी देते हुए बताया. सुनील नाम के एक फार्मसिस्ट द्वारा सुबह हमारे पास कम्प्लेंट दर्ज कराई गई थी. वहां पर तीन लड़किया काम करती है. उनमें से एक युवती एक महीने पहले ही काम पर आई थी. 15-20 दिन काम करने के बाद युवती द्वारा रेप का आरोप लगाकर पैसे की डिमांड करने लगीं. डीएसपी ने बताया युवती की मां भी व्यक्ति के पास फोन करके पैसे की डिमांड करने लगी नही तो मामला दर्ज कराने की बात कहने लगी.

व्यक्ति द्वारा सबूत इकठा किए हुए थे जिसके बाद हमे शिकायत मिली तो पुलिस ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस टीम ने रेड की और इन्हें गिरफ्तार किया गया है. तीन लोग इस मामले में शामिल थे मां बेटी को गिरफ्तार कर लिया है मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई की जा रही है.

पुलिस ने रेड कर रंगे हाथों किया गिरफ्तार

डीएसपी ने बताया ₹500000 की डिमांड की गई थी. ₹30000 पहले खाते में डाल चुका था शिकायतकर्ता. ₹20000 लेते आज हमने पहले युवती को गिरफ्तार किया उसके बाद उसकी मां को. उन लोगों से अपील करते हुए कहा इस तरह की जालसाझी में कोई भी न फसे पुलिस को शिकायत दे