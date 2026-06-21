रोहतक: महम MLA के दफ्तर पर फायरिंग करने वाले बदमाश से पुलिस की मुठभेड़, पैर में लगी गोली

महम से कांग्रेस विधायक बलराम दांगी के कार्यालय पर फायरिंग करने वाले बदमाशों के खिलाफ रोहतक पुलिस ने 24 घंटे के भीतर बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस और वारदात में शामिल एक बदमाश के बीच खरकड़ा गांव के पास राजा वाली सड़क पर मुठभेड़ हो गई. दोनों तरफ से हुई फायरिंग में जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बदमाश के पैर में गोली मार दी. घायल बदमाश को हिरासत में लेकर इलाज के लिए रोहतक पीजीआई (PGI) में भर्ती करवाया गया है.

महम के डीएसपी तरुण शर्मा ने इस एनकाउंटर की जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि फायरिंग करने वाले दो बदमाशों में से एक किसी अन्य वारदात को अंजाम देने के लिए बाइक से महम की तरफ जा रहा है. इस सूचना के आधार पर पुलिस ने नाकेबंदी की.

जब पुलिस ने आरोपी को रोकने का प्रयास किया, तो उसने बाइक भगा ली. पुलिस द्वारा पीछा करने पर आरोपी की बाइक फिसल गई और वह खेत की तरफ भागने लगा. इस दौरान उसने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी. बचाव में पुलिस ने भी गोलियां चलाईं, जिसमें एक गोली युवक के पैर में जा लगी. घटना की सूचना पाकर एफएसएल (FSL) की टीम भी मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए.

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'छोटा हाथी' गैंग से है कनेक्शन

पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार, पकड़ा गया बदमाश 20 से 22 वर्ष का है और लाखन माजरा का रहने वाला है. उसका संबंध कुख्यात सुमित उर्फ 'छोटा हाथी' गैंग से बताया जा रहा है. हालांकि, पुलिस ने अभी तक इस बात का खुलासा नहीं किया है कि विधायक के कार्यालय पर फायरिंग किस रंजिश के चलते की गई थी. सीसीटीवी में नजर आ रहा दूसरा बदमाश अभी भी फरार है, जिसकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है.

पुलिस स्टेशन के ठीक सामने हुई थी फायरिंग

गौरतलब है कि शुक्रवार देर रात (20 जून को रात करीब 1:15 बजे) बाइक सवार दो बेखौफ बदमाशों ने महम स्थित कांग्रेस विधायक बलराम दांगी के कार्यालय पर करीब चार राउंड फायरिंग की थी. यह वारदात थाने के ठीक सामने हुई थी और पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई थी. पुलिस स्टेशन के सामने हुई इस दुस्साहसिक वारदात ने पुलिस प्रशासन पर कई सवालिया निशान खड़े कर दिए थे, जिसके बाद पुलिस भारी दबाव में थी और 24 घंटे के भीतर इस एनकाउंटर को अंजाम दिया गया.

हरियाणा: महम में कांग्रेस विधायक बलराम दांगी के कार्यालय पर फायरिंग, CCTV में कैद हुई वारदात