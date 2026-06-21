हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणारोहतक: महम MLA के दफ्तर पर फायरिंग करने वाले बदमाश से पुलिस की मुठभेड़, पैर में लगी गोली

रोहतक: महम MLA के दफ्तर पर फायरिंग करने वाले बदमाश से पुलिस की मुठभेड़, पैर में लगी गोली

Rohtak News In Hindi: रोहतक के महम में कांग्रेस विधायक बलराम दांगी के कार्यालय पर फायरिंग करने वाले बदमाश को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है. उसके पैर में गोली लगी है.

Written By : दिनेश कौशिक, रोहतक |  Updated at : 21 Jun 2026 03:58 PM (IST)
Preferred Sources

महम से कांग्रेस विधायक बलराम दांगी के कार्यालय पर फायरिंग करने वाले बदमाशों के खिलाफ रोहतक पुलिस ने 24 घंटे के भीतर बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस और वारदात में शामिल एक बदमाश के बीच खरकड़ा गांव के पास राजा वाली सड़क पर मुठभेड़ हो गई. दोनों तरफ से हुई फायरिंग में जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बदमाश के पैर में गोली मार दी. घायल बदमाश को हिरासत में लेकर इलाज के लिए रोहतक पीजीआई (PGI) में भर्ती करवाया गया है.

महम के डीएसपी तरुण शर्मा ने इस एनकाउंटर की जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि फायरिंग करने वाले दो बदमाशों में से एक किसी अन्य वारदात को अंजाम देने के लिए बाइक से महम की तरफ जा रहा है. इस सूचना के आधार पर पुलिस ने नाकेबंदी की.

जब पुलिस ने आरोपी को रोकने का प्रयास किया, तो उसने बाइक भगा ली. पुलिस द्वारा पीछा करने पर आरोपी की बाइक फिसल गई और वह खेत की तरफ भागने लगा. इस दौरान उसने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी. बचाव में पुलिस ने भी गोलियां चलाईं, जिसमें एक गोली युवक के पैर में जा लगी. घटना की सूचना पाकर एफएसएल (FSL) की टीम भी मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए.

पानीपत में कड़ी सुरक्षा के बीच NEET री-एग्जाम की तैयारियां पूरी, 7 केंद्रों पर छात्र देंगे परीक्षा

'छोटा हाथी' गैंग से है कनेक्शन

पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार, पकड़ा गया बदमाश 20 से 22 वर्ष का है और लाखन माजरा का रहने वाला है. उसका संबंध कुख्यात सुमित उर्फ 'छोटा हाथी' गैंग से बताया जा रहा है. हालांकि, पुलिस ने अभी तक इस बात का खुलासा नहीं किया है कि विधायक के कार्यालय पर फायरिंग किस रंजिश के चलते की गई थी. सीसीटीवी में नजर आ रहा दूसरा बदमाश अभी भी फरार है, जिसकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है.

पुलिस स्टेशन के ठीक सामने हुई थी फायरिंग

गौरतलब है कि शुक्रवार देर रात (20 जून को रात करीब 1:15 बजे) बाइक सवार दो बेखौफ बदमाशों ने महम स्थित कांग्रेस विधायक बलराम दांगी के कार्यालय पर करीब चार राउंड फायरिंग की थी. यह वारदात थाने के ठीक सामने हुई थी और पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई थी. पुलिस स्टेशन के सामने हुई इस दुस्साहसिक वारदात ने पुलिस प्रशासन पर कई सवालिया निशान खड़े कर दिए थे, जिसके बाद पुलिस भारी दबाव में थी और 24 घंटे के भीतर इस एनकाउंटर को अंजाम दिया गया.

हरियाणा: महम में कांग्रेस विधायक बलराम दांगी के कार्यालय पर फायरिंग, CCTV में कैद हुई वारदात

Published at : 21 Jun 2026 03:58 PM (IST)
Tags :
Encounter Rohtak News HARYANA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हरियाणा
रोहतक: महम MLA के दफ्तर पर फायरिंग करने वाले बदमाश से पुलिस की मुठभेड़, पैर में लगी गोली
रोहतक: महम MLA के दफ्तर पर फायरिंग करने वाले बदमाश से पुलिस की मुठभेड़, पैर में लगी गोली
हरियाणा
पानीपत में कड़ी सुरक्षा के बीच NEET री-एग्जाम की तैयारियां पूरी, 7 केंद्रों पर छात्र देंगे परीक्षा
पानीपत में कड़ी सुरक्षा के बीच NEET री-एग्जाम की तैयारियां पूरी, 7 केंद्रों पर छात्र देंगे परीक्षा
हरियाणा
हरियाणा: महम में कांग्रेस विधायक बलराम दांगी के कार्यालय पर फायरिंग, CCTV में कैद हुई वारदात
हरियाणा: महम में कांग्रेस विधायक बलराम दांगी के कार्यालय पर फायरिंग, CCTV में कैद हुई वारदात
हरियाणा
Nuh Mewat News: नूंह में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर चढ़कर बनाई रील, पुलिस ने दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश
नूंह में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर चढ़कर बनाई रील, पुलिस ने दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश
Advertisement

वीडियोज

Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बिहार में भरत भूषण तिवारी के एनकाउंटर पर आया कांग्रेस का रिएक्शन, अभिषेक मनु सिंघवी बोले- 'हम बेगुनाहों के साथ...'
बिहार में भरत तिवारी के एनकाउंटर पर कांग्रेस का रिएक्शन, सिंघवी बोले- 'हम बेगुनाहों के साथ...'
बिहार
भरत तिवारी एनकाउंटर पर पवन सिंह की पहली प्रतिक्रिया, BJP MLC ने कहा- 'मैं बिहार सरकार…'
भरत तिवारी एनकाउंटर पर पवन सिंह की पहली प्रतिक्रिया, BJP MLC ने कहा- 'मैं बिहार सरकार…'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
NEET परीक्षा में बुर्का पहनी छात्रा को नहीं मिली एंट्री, AIMIM ने कहा- 'आप रोकने वाले कौन...'
NEET परीक्षा में बुर्का पहनी छात्रा को नहीं मिली एंट्री, AIMIM ने कहा- 'आप रोकने वाले कौन...'
विश्व
Indian Oil Tankers:ईरान ने फिर बंद कर दिया होर्मुज, IRGC के ऐलान से पहले कितने भारतीय जहाज वहां से गुजरे? चौंका देगा आंकड़ा
ईरान ने फिर बंद कर दिया होर्मुज, IRGC के ऐलान से पहले कितने भारतीय जहाज वहां से गुजरे? चौंका देगा आंकड़ा
क्रिकेट
6,6,6,6,6... वैभव सूर्यवंशी ने तोड़ा 21 साल पुराना रिकॉर्ड, 11 गेंद में जड़ा 'ऐतिहासिक' अर्धशतक
6,6,6,6,6... वैभव सूर्यवंशी ने तोड़ा 21 साल पुराना रिकॉर्ड, 11 गेंद में जड़ा 'ऐतिहासिक' अर्धशतक
ट्रेंडिंग
Video: भारतीय नौसेना ने समुद्र की गहराई में किया योग, नजारा देख हैरान रह गई दुनिया- वीडियो वायरल
भारतीय नौसेना ने समुद्र की गहराई में किया योग, नजारा देख हैरान रह गई दुनिया- वीडियो वायरल
ऑटो
पुरानी कार में E20 पेट्रोल भरवा रहे हैं? इंजन बचाने के लिए तुरंत करें ये 5 काम
पुरानी कार में E20 पेट्रोल भरवा रहे हैं? इंजन बचाने के लिए तुरंत करें ये 5 काम
यूटिलिटी
Train News: ट्रैक की खराबी देखते ही बजेगा अलर्ट, रेलवे इस्तेमाल करेगी जादुई रोबोटिक तकनीक, बाढ़-बारिश से मिलेगी सुरक्षा
ट्रैक की खराबी देखते ही बजेगा अलर्ट, रेलवे इस्तेमाल करेगी जादुई रोबोटिक तकनीक, बाढ़-बारिश से मिलेगी सुरक्षा
ABP NEWS
पीएम मोदी ने स्वच्छता और योग के संगम की तारीफ़ की।
पीएम मोदी ने स्वच्छता और योग के संगम की तारीफ़ की।
ABP NEWS
वर्कआउट के दौरान अचानक मौत से हड़कंप मच गया।
वर्कआउट के दौरान अचानक मौत से हड़कंप मच गया।
ABP NEWS
बिलखते बच्चे, रस्सी से बंधे हाथ—इंसानियत शर्मसार।
बिलखते बच्चे, रस्सी से बंधे हाथ—इंसानियत शर्मसार।
ABP NEWS
Re-NEET 2026 के लिए कड़ी सुरक्षा, सीकर में BSF तैनात।
Re-NEET 2026 के लिए कड़ी सुरक्षा, सीकर में BSF तैनात।
ABP NEWS
धर्मेंद्र प्रधान का योग मंत्र
धर्मेंद्र प्रधान का योग मंत्र
Embed widget