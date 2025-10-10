हरियाणा के रोहतक जिले के तैमूरपुर गांव का रहने वाला 29 वर्षीय संदीप 23 सितंबर 2024 को स्टडी वीजा पर रूस गया था, लेकिन वहां पढ़ाई के बजाय उसे यूक्रेन के साथ युद्ध लड़ने के लिए जबरदस्ती भेज दिया गया. परिजनों का कहना है कि बेटे संदीप को रूस भेजने के लिए उन्होंने गहने और कर्ज लेकर एजेंट को 6 लाख रुपये दिए थे, ताकि वह पढ़ लिखकर अच्छी नौकरी पा सके.

संदीप वहां पढ़ाई के साथ-साथ छोटा-मोटा काम करने लगा. उसको रूस आर्मी में कुक के रूप में नौकरी दी गई, लेकिन बाद में उसे जबरदस्ती आर्मी में भर्ती कर यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध में भेज दिया गया. संदीप को बंकर में रखा गया है और उसे पर्याप्त खाना तक नहीं दिया जा रहा है.

वीडियो कॉल के जरिए मां-बाप को बताई आपबीती

संदीप ने मोबाइल पर वीडियो कॉल कर परिजनों को अपनी स्थिति बताई और अपनी जान बचाने की गुहार लगाई. उसने कहा कि प्रशासन उसे डराकर युद्ध में काम करवा रहा है. पहले 15 दिन की ट्रेनिंग दी गई और फिर सीधे युद्ध में भेजा गया.

माता-पिता की चिंता और गुहार

संदीप के माता-पिता सरोज और बख्शी राम मजदूरी करते हैं. तीन बेटों में सबसे छोटा संदीप ही उनका सहारा था. उन्होंने बेटे को पढ़ाई के लिए गहने बेचकर और कर्ज लेकर रूस भेजा था, लेकिन बेटे के वीडियो कॉल के बाद उनका कलेजा मुंह को आ गया है. परिवार में सभी की नींद उड़ गई है. माता-पिता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रोहतक जिला प्रशासन को पत्र लिखकर बेटे को सुरक्षित घर पहुंचा देने की गुहार लगाई है.

फोन भी नहीं उठा रहा एजेंट

संदीप को रूस भेजने के लिए दादरी के रहने वाले एक एजेंट को 6 लाख रुपये दिए गए थे. अब वह एजेंट फोन तक नहीं उठा रहा है. माता-पिता ने सरकार से उचित कार्रवाई कर अपने बेटे को सुरक्षित घर लाने की अपील की है.