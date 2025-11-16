राजस्थान: रेवाड़ी में पति-पत्नी ने फांसी के फंदे से झूलकर की आत्महत्या, कमरे से मिला सुसाइड नोट

हरियाणा के रेवाड़ी जनपद में शनिवार को धारुहेड़ा क्षेत्र में स्थित संतोष कॉलोनी में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक कमरे में पति-पत्नी पंखे पर फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली. दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं पास से ही एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ. मृतकों की पहचान मध्य प्रदेश के सागर जिले के रहने वाले करीब 26 वर्षीय राजकुमार और उनकी पत्नी करीब 22 वर्षीय हाली के रूप में हुई है.

घटना की सूचनापर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और सुसाइड नोट कब्जे में ले लिया. परिजनों से पूछताछ की जा रही है. उधर इस घटना से परिजनों में कोहराम मच गया है.

पांच साल पहले की थी लव मैरिज

मृतक राज कुमार के भाई महेंद्र ने बताया कि दोनों ने साल 2020 में प्रेम विवाह किया था. करीब 5 साल पहले वे रोजगार की तलाश में धारुहेड़ा आए थे और यहां एक निजी कंपनी में कार्यरत थे. दोनों बीती रात को किसी की एनिवेर्सरी पार्टी से लौटे थे. हालांकि पार्टी में क्या हुआ या आत्महत्या के पीछे का कारण क्या था. इसके बारे में कोई मालूम नहीं है. महेंद्र के अनुसार सुबह करीब 8 बजे राजकुमार ने उनके साथ नाश्ता भी किया था. इसके बाद वे अपने कमरे में चले गए.

पति-पत्नी ने एक ही फंदे से लगाईं फांसी

महेंद्र ने बताया कि सुबह करीब 10 बजे जब बड़ा भाई राजकुमार को बुलाने गए तो कमरे का गेट अंदर से बंद था. काफी देर तक आवाजे लगाई व दरवाजा खटखटाया,लेकिन कोई जवाब नहीं मिला. आशंका होने पर उन्होंने खिड़की से झांका तो दोनों पति-पत्नी एक ही फंदे पर फांसी के फंदे से लटके हुए थे.

इसके बाद पुलिस अको सूचना दी,जब राजकुमार का मोबाइल चेक किया तो उसमें एक इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी लगी कि ‘सभी को आखिरी गुड नाईट’. साथ ही सुसाइड में नोट में लिखा था कि हमारा शव परिवार को सौंप दिया जाए और सामान भाई को दे दिया जाए.

थाना प्रभारी धारुखेड़ा ने बताया कि पति-पत्नी के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, साथ ही सुसाइड नोट कब्जे में लेकर जांच की जा रही है. परिवार ने अभी कोई ठोस वजह नहीं बताई है.