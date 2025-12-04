पानीपत: 'साइको किलर' महिला मामले में सामने आया नया मोड़, तांत्रिक क्रिया से जुड़े होने की आशंका

हरियाणा के पानीपत में साइको किलर महिला के मामले में नया मोड़ सामने आया है. यह मामला तांत्रिक क्रिया से जुड़ा हुआ हो सकता है. क्योंकि तीन बार इस महिला ने वारदात को अंजाम दिया जिस दिन वारदात को अंजाम दिया गया, तीनों दिन एकादशी थी.

मृतक बच्ची जिया के ताऊ सुरेंद्र ने बताया कि पूनम उनकी चचेरी बहन है और यह 18 अगस्त को पानीपत के सिवाह गांव में आई हुई थी. उन्होंने बताया कि उस दिन यह रात को हमारे घर पर मेरी बेटी जिया के साथ सो गई.

सुरेंद्र ने सुबह उठकर देखा की बच्ची नहीं मिली जब बच्ची को ढूंढा गया तो वह घर में बने पानी के टैंक में मिली. सुरेंदर का शक पूनम पर ही था. सुरेंद्र ने कहा कि इसी ने जिया को मारा है तो पूनम जानबूझकर रोने लगी और नाटक करने लगी कि मैं सुसाइड कर लूंगी. लोक लाज के चलते इस मामले को शांत कर दिया और पुलिस में मामला नहीं दर्ज कराया.

चचेरे भाई ने किया खुलासा

सुरेंद्र का कहना है कि उसने बार-बार सभी पहलुओं पर विचार किया तो एक बात सामने निकल कर आई कि तीनों वारदातें एकादशी के दिन ही घटित हुई थी और तीनों की हत्या करने का तरीका एक ही था. उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं यह तांत्रिक क्रिया से जुड़ा हुआ मामला हो सकता है.

बेटे की हत्या के बाद इसलिए किलिंग का सिलसिला डेढ़ साल रुक गया, क्योंकि पूनम फिर से गर्भवती हो गई थी. वरना साइको महिला कितने बच्चों की और जिंदगी ले ली जाती.

पुलिस प्रशासन से की ये मांग

सुरेंद्र पूनम का चचेरा भाई है. गुरुवार (4 दिसंबर) को उसने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि उसकी बहन को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए. कोई उम्र कैद नहीं, कोई 10 साल, कोई 20 साल की सजा नहीं, बल्कि सजा-ए- मौत दी जाए. अगर पूनम को 10 साल या उम्र कैद की सजा होती है, तो यह पैरोल पर बाहर आकर पता नहीं कितने बच्चों की हत्या कर सकती है.

4 बच्चों की जान ले चुकी है पूनम

हरियाणा में अब तक साइक किलर महिला पूनम 4 बच्चों की जान ले चुकी है. पूनम अपने बेटे और ननद की बेटी की भी हत्या कर चुकी है. पूनम ने अपने मायके में चचेरे भाई की बेटी जिया की भी हत्या की थी. इसके बाद उसने शादी वाले घर में एक बच्ची का मर्डर किया. फिलहाल पुलिस ने आरोपी पूनम को गिरफ्तार कर लिया है.