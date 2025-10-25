पानीपत में जमीन विवाद में सीआईए वन इंस्पेक्टर पर गंभीर आरोप, अब लिया गया एक्शन

पानीपत के गांव नंगला पार में दो एकड़ जमीन पर दो भाइयों का झगड़ा अब बड़ा विवाद बन चुका है.दरअसल गांव में 2 एकड़ जमीन का विवाद आपसी परिवार में चल रहा था. आरपी है कि जिसको सीआईए वन के इंस्पेक्टर संदीप ने इस जमीन को आधे से कम दाम में खरीद कर जबरदस्ती कब्जा लेने के लिए जमीन के एक मालिक को ही जान से मारने की धमकी दे दी और कहा कि इस मामले से दूर हो जाए.

शिकायतकर्ता पानीपत पुलिस अधीक्षक के पास इसकी शिकायत लेकर पहुंचा और पानीपत एसपी से न्याय की गुहार लगाई. शिकायतकर्ता का आरोप है कि उनकी नंगला पार में दो एकड़ जमीन पर भाइयों का आपस में झगड़ा चल रहा है, जिसके चलते गांव में पंचायत भी हो चुकी है. लेकिन इस मामले में नया मोड़ तब आया जब पानीपत सीआईए वन इंस्पेक्टर संदीप पर आरोप लगे कि उसने अन्य लोगों के साथ इस जमीन को खरीद लिया और जबरन कब्जा करने की बात कही.

जांच और कानूनी कार्रवाई का निर्देश

पीड़ित पक्ष इस मामले को लेकर पानीपत के एसपी के पास पहुंचा और न्याय की गुहार लगाई. इंस्पेक्टर और शिकायत कर्ता के परिवार के सदस्य के साथ बातचीत का ऑडियो भी साथ है. वहीं इस मामले में डीएसपी सतीश वत्स ने जानकारी देते हुए बताया कि मामला पानीपत एसपी के संज्ञान में आते ही इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर कर दिया गया है और इसकी जांच डीएसपी सिटी को सौंप दी गई है. जांच में दोषी पाए जाने पर उचित कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

