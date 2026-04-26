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हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणाPanipat Fire: पानीपत के मॉल में लगी भीषण आग, धुएं और लपटों के बीच फंसे लोगों को निकाला गया बाहर

Panipat Fire: पानीपत के मॉल में लगी भीषण आग, धुएं और लपटों के बीच फंसे लोगों को निकाला गया बाहर

Panipat Fire News: पानीपत के मित्तल मेगा मॉल में शनिवार रात भीषण आग लगने से अफरा-तफरी मच गई. दमकल और पुलिस की टीमों ने मौके पर पहुंचकर लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला, लाखों के नुकसान की आशंका.

By : सुमित भारद्वाज, पानीपत | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 26 Apr 2026 04:03 PM (IST)
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पानीपत के औद्योगिक क्षेत्र सेक्टर-25 स्थित मित्तल मेगा मॉल (बिग बाजार) में शनिवार (25 अप्रैल) रात अचानक भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया. आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही मिनटों में पूरा मॉल धुएं और लपटों से घिर गया. मौके पर मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई और हर कोई अपनी जान बचाने के लिए बाहर की ओर भागने लगा.

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, आग की शुरुआत मामूली चिंगारी से हुई थी. आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट या अंदर रखे ज्वलनशील सामान ने आग को तेजी से फैलने में मदद की. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और मॉल की खिड़कियों से धुआं और लपटें बाहर निकलती दिखने लगीं.

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मॉल में मची भगदड़

घटना के समय मॉल के अंदर काफी संख्या में लोग मौजूद थे. जैसे ही धुआं फैला, लोगों में डर फैल गया और भगदड़ मच गई. लोग इमरजेंसी एग्जिट की ओर दौड़ने लगे. इस दौरान सुरक्षा गार्ड्स और कुछ स्थानीय लोगों ने सूझबूझ दिखाते हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने में मदद की.

दमकल और पुलिस ने संभाला मोर्चा

घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई. सूचना मिलते ही दमकल विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई. दमकल की कई गाड़ियों ने चारों ओर से पानी की बौछारें कर आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू की. घंटों की मशक्कत के बाद आग को फैलने से काफी हद तक रोका गया.

फिलहाल किसी के हताहत होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, जो राहत की बात है. लेकिन मॉल के अंदर मौजूद दुकानों और शोरूम्स में रखा लाखों का सामान जलकर खाक होने की आशंका जताई जा रही है.

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कारणों की जांच जारी

दमकल विभाग के अधिकारियों का कहना है कि आग पर पूरी तरह काबू पाने के बाद ही असली कारण का पता चल सकेगा. शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट की संभावना जताई जा रही है, लेकिन अभी कुछ भी साफ तौर पर कहना जल्दबाजी होगी.

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Published at : 26 Apr 2026 04:03 PM (IST)
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