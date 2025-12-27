पानीपत में युवक पर चाकुओं से हमला, बेरहमी से उतारा मौत के घाट, सड़क पर फेंका शव

पानीपत शहर की खटीक बस्ती में पुरानी रंजिश के चलते शुक्रवार (26 दिसंबर) शाम करीब सात बजे वेस्ट कारोबारी 38 साल के विक्रम उर्फ विक्की की बेरहमी से फिल्मी स्टाइल में चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी. आरोपियों ने विक्रम पर जब तक हमला करते रहे जब तक उसने दम नहीं तोड़ दिया.

हमले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. सीसीटीवी में दिख रहा है कि आरोपियों द्वारा हत्या के बाद मृतक के शव को सड़क पर फेंका गया और तलवारें भी लहराई गई. मिली जानकारी के अनुसार मृतक विक्रम शाम को अपनी दुकान से घर वापस लौट रहा था.

परिजनों ने लगाए कॉलोनी के लोगों पर हत्या के आरोप

परिजनों ने कॉलोनी के ही कुछ युवकों पर हत्या के आरोप लगाए हैं. आरोप है कि सट्टेबाजी की शिकायत करने पर पहले भी विक्रम पर हमला किया था और उनकी मोटरसाइकिल में आग लगा दी थी. आरोपियों में से कई हत्या के मामले में जमानत पर बाहर आए थे.

थाना सेक्टर-29 की पुलिस और सीआईए की टीमों ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला नागरिक अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया है. खटीक बस्ती निवासी परिजनों ने बताया कि विक्रम की शादी हो चुकी है और वह वेस्ट कपड़ों का काम करते थे.

शाम को अपने घर आ रहा था युवक

मृतक युवक शुक्रवार (26 दिसंबर) शाम करीब सात बजे काम से घर लौट रहे थे. उनके साथ में भतीजा जयदीप भी था. वह जैसे ही घर के पास पहुंचे तो कॉलोनी के ही बिट्टू, अक्षय, साहिल, बिट्टू के बेटे और शोंधापुर के दीपक ने उन्हें घेर लिया और चाकू से हमला कर दिया. जिससे विक्रम गंभीर रूप से घायल हो गया.

आरोपी वारदात के बाद मौके से भाग गए. वह विक्रम को जिला नागरिक अस्पताल में ले गए. जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. सेक्टर-29 थाना पुलिस के साथ सीआईए की टीमें घटनास्थल और जिला नागरिक अस्पताल पहुंच गई.

पुलिस ने मृतक के परिजनों से पूरी घटना की जानकारी ली. इसके बाद हमलावरों की तलाश शुरू कर दी. पुलिस की तीन टीमों को हमलावरों की गिरफ्तारी में लगाया गया है. पुलिस आरोपियों की तलाश में उनके ठिकानों पर दबिश दे रही है.