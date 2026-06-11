पानीपत में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने 3 युवकों को कुचला, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप

हरियाणा के पानीपत जिले के समालखा स्थित डिकाडला गांव में बुधवार रात एक खौफनाक घटना सामने आई है. एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने सड़क किनारे खड़े तीन युवकों को बेरहमी से कुचल दिया, जिससे तीनों की मौत हो गई. मृतकों के परिजनों ने इसे हादसा मानने से इनकार करते हुए इसे गांव के ही कुछ लोगों द्वारा रची गई एक सोची-समझी साजिश और हत्या करार दिया है.

घटना के मुख्य बिंदु

मृतकों की पहचान: मृतकों के नाम विनोद, नरेंद्र और अनीप हैं.

समय और स्थान: यह दर्दनाक घटना बुधवार रात करीब 9 बजे डिकाडला गांव के बाहर आट्टा रोड पर घटी.

कैसे हुआ हादसा: जानकारी के मुताबिक, विनोद अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटी से खेत की तरफ जा रहे थे. रास्ते में उन्हें नरेंद्र और अनीप मिल गए. तीनों सड़क किनारे खड़े होकर आपस में बातचीत कर रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी और कुचलते हुए निकल गई.

मौके पर ही मौत: इस भयानक टक्कर में नरेंद्र और अनीप ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. वहीं, गंभीर रूप से घायल विनोद को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन उन्होंने रास्ते में ही प्राण त्याग दिए.

आरोपी फरार: घटना को अंजाम देने के बाद स्कॉर्पियो चालक मौके से फरार हो गया.

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परिजनों का सीधा आरोप: 'यह हादसा नहीं, हत्या है'

तीनों युवकों की मौत के बाद परिजनों में भारी आक्रोश है. परिजनों ने पुलिस प्रशासन के सामने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि यह कोई सामान्य सड़क दुर्घटना नहीं है, बल्कि एक गहरी साजिश है. उनका आरोप है कि जानबूझकर स्कॉर्पियो से कुचलकर तीनों की हत्या की गई है. परिजनों ने इस मामले में हत्या का केस दर्ज कर गहनता से जांच करने और न्याय की गुहार लगाई है.

पुलिस की कार्रवाई और जांच शुरू

हादसे की सूचना मिलते ही समालखा पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया है. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए रात में ही घटना में शामिल स्कॉर्पियो गाड़ी को बरामद कर लिया है. पुलिस अब सभी पहलुओं से इस मामले की बारीकी से जांच कर रही है कि यह वास्तव में तेज रफ्तार के कारण हुआ एक 'सड़क हादसा' था या फिर परिजनों के आरोपों के मुताबिक कोई 'हत्या की वारदात'. फरार आरोपी चालक की तलाश के लिए भी दबिश दी जा रही है.

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