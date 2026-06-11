हरियाणा के हांसी में गुरुवार सुबह एक सनसनीखेज हत्याकांड हुआ. रेड जिम के संचालक कपिल उर्फ कपिल रेड्डू की बाइक सवार हमलावरों ने गोलियों मारकर हत्या कर दी. पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई.

सुबह करीब 5:25 बजे स्प्लेंडर बाइक पर आए दो बदमाशों ने कपिल पर अचानक फायरिंग शुरू कर दी. उस समय कपिल जिम के लड़के-लड़कियों को वार्म-अप करवा रहा था. फायरिंग में कपिल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि शिखा नामक युवती गोली का छर्रा लगने से घायल हो गई.

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लॉरेंस गैंग ने ली जिम्मेदारी

हत्या के कुछ घंटों बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुई, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से कपिल रेड्डू की हत्या की जिम्मेदारी ली गई. पोस्ट में दावा किया गया कि कपिल पहले हुई कुछ फायरिंग घटनाओं में शामिल था. साइबर टीम इस पोस्ट की सत्यता जांच रही है.

पुलिस की जांच शुरू

डीएसपी विनोद शंकर ने बताया कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है. घटनास्थल से 10 गोलियों के खोखे बरामद हुए हैं. पुलिस सीसीटीवी फुटेज, गवाहों के बयान और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर हमलावरों की तलाश में जुटी हुई है.

कपिल मूल रूप से जींद जिले के डालमवाला गांव का रहने वाला था. वह पिछले तीन वर्षों से हांसी में रेड जिम चला रहा था. कुछ समय पहले उसने इंटरकास्ट लव मैरिज की थी. पुलिस ने कहा कि हमलावर पूरी योजना और रेकी के साथ वारदात को अंजाम देने पहुंचे थे. मामले में आगे की जांच जारी है.

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