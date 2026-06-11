हरियाणा में सितंबर तक विदेश यात्रा, रैली और जमावड़े पर रोक, हर विभाग के खर्चे पर होगी नजर
Haryana News: हरियाणा सरकार ने ईंधन, उर्जा और संसाधन की बचत के लिए एक बड़ा फैसला लिया है. राज्य के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इसको लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं.
- पेट्रोलियम खर्च में कटौती होगी, निगरानी पोर्टल, जनता को ऊर्जा बचत की सलाह.
हरियाणा सरकार ने ईंधन, उर्जा और संसाधन की बचत के लिए एक बड़ा फैसला लिया है. राज्य के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इसको लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं और सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेंगे. सरकार ने विभिन्न विभागों को यह भी निर्देश दिया है कि वो जितना संभव हो, अपनी बैठकें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करें.
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी किए गए एक आधिकारिक आदेश के अनुसार, यह फैसला कोविड के बाद ग्लोबल सप्लाई चेन में लगातार आ रही रुकावटों, रूस-यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया में जारी तनाव को ध्यान में रखते हुए लिया गया है.
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सरकार ने क्या दिशा-निर्देश जारी किए?
सरकार का कहना है कि वर्तमान में जो हालात हैं उसको देखते हुए ईंधन की कीमतों, आयात और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ रहा है इसलिए सरकारी कार्यक्रमों, सेमिनार, त्योहारों, वर्किंग लंच, डिनर और मनोरंजन गतिविधियों पर खर्च न करने का भी निर्देश दिया है. इसके साथ ही जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों कहा गया है कि वो इस दौरान रैलियों, रोड शो, जुलूसों और अन्य सार्वजनिक जमावड़े के लिए सितंबर 2026 तक किसी भी सार्वजनिक सभाओं के लिए अनुमति न देने को कहा है.
सरकार के नए दिशा-निर्देश के तहत सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों और आयोगों द्वारा नॉन-इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने पर भी 'पूरी तरह से रोक' लगाई गई है. हरियाणा सरकार की योजना पारंपरिक ईंधन पर निर्भरता कम करने के लिए पूरे राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार देना है.
कब से लागू होंगे नए दिशा-निर्देश
इस आदेश के अनुसार, 'ये उपाय तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और सितंबर तक जारी रहेंगे. इसका उद्देश्य आयातित संसाधनों पर निर्भरता कम करना और पूरे राज्य में टिकाऊ तौर-तरीकों को बढ़ावा देना है. इससे ईंधन की बचत, ऊर्जा की खपत को कम करने के साथ-साथ वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के असर को कम किया जा सकेगा.' मुख्य सचिव के नए दिश-निर्देशों के अनुसार, सरकारी अधिकारियों और सार्वजनिक निकायों के कर्मियों को किसी भी प्रकार की विदेशी यात्रा पर सितंबर 2026 तक के लिए रोक लगा दी गई है. केवल मेडिकल कारणों में ही छूट दी गई है.
बनाया जाएगा निगरानी पोर्टल
मुख्य सचिव ने वित्त विभाग को निर्देश दिया है कि वह सितंबर 2026 तक सभी विभागों में पेट्रोलियम से जुड़े खर्च में 20 प्रतिशत की कटौती करे. इसके साथ ही सभी विभागों को हर महीने यह प्रमाणित करना होगा कि उन्होंने वाहनों के इस्तेमाल में कम से कम 10 प्रतिशत की कमी की है. नियमों के पालन और बचत पर नजर रखने के लिए एक खास निगरानी पोर्टल भी बनाया जाएगा.
सुरक्षा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, VIP काफिले के साथ चलने वाली गाड़ियों की संख्या भी 50 प्रतिशत तक कम किया जाएगा. इसके अलावा सरकारी दिशा-निर्देशों में सरकारी ऑफिसों में एयर-कंडीशनर का तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रखने और विभागों को अनावश्यक लाइटिंग और सजावटी रोशनी पर रोक लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं.
लोगों को भी विदेश यात्रा से बचने की सलाह
सरकार ने लोगों को सलाह दी है कि विदेशी यात्रा करने से बचें, बड़ी सभाओं में कम शामिल हों और सार्वजनिक परिवहन, कारपूलिंग और इलेक्ट्रिक वाहनों का ज़्यादा इस्तेमाल करें. इसके साथ ही नागरिकों को स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देने, स्थानीय उत्पाद खरीदने और घरों व व्यवसायों में ऊर्जा-बचत वाले तरीकों को अपनाने के लिए भी कहा है.