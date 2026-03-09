हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणाPanipat News: हरियाणा पानीपत में दर्दनाक हादसा, रेत से भरे ट्रैक्टर ने 6 साल के मासूम को कुचला, हुई मौत

Panipat News in Hindi: पानीपत के बराना गांव में तेज रफ्तार रेत से भरे ट्रैक्टर ने 6 साल के गोविंद को कुचल दिया. जिससे उसकी मौत हो गई. गुस्साए ग्रामीणों ने चालक की पिटाई कर दी.

By : सुमित भारद्वाज, पानीपत | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 09 Mar 2026 07:20 PM (IST)
हरियाणा के पानीपत जिले के बराना गांव में एक दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया. गांव की गली में खेल रहे 6 साल के मासूम गोविंद को रेत से भरे तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने कुचल दिया. जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. हादसे के बाद गांव में मातम और गुस्से का माहौल है.

जानकारी के अनुसार, गोविंद अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था और उसकी चार बहनें हैं. कुछ समय पहले ही उसके पिता का भी निधन हो चुका था, जिसके बाद वह परिवार की उम्मीदों का सहारा बन गया था. इस दर्दनाक घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है, जबकि ग्रामीणों ने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है.

गोविंद की मौत से सदमे में है पूरा परिवार

मृतक गोविंद के परिवार वालों ने बताया कि उसके ताऊ के बेटे की रात शादी हुई थी. सोमवार सुबह दुल्हन के साथ छड़ी खेलने की रस्म होनी थी. उसी छड़ी को पेड़ से तोड़ने के लिए गोविंद गया था. रास्ते में उसकी मौत हो गई, जिससे पूरा परिवार सदमे में है. हादसे के बाद ट्रैक्टर ड्राइवर के एक आदमी को मौके से भागने की कोशिश करने लगा, जिसे ग्रामीणों ने देख लिया. 

ग्रामीणों ने ड्राइवर की लाठी-डंडों से की पिटाई

बच्चे की मौत से भड़के ग्रामीणों ने भाग रहे उस व्यक्ति का काफी दूर तक पीछा किया और उसे पकड़ लिया. गुस्से में लाल ग्रामीणों ने ड्राइवर पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसे और पथराव की सूचना मिलने पर पुलिस दल-बल के साथ मौके पर पहुंचा. पुलिस ने बीच-बचाव की कोशिश की, लेकिन ग्रामीणों की संख्या ज्यादा होने के कारण वे ड्राइवर को पूरी तरह से बचाने में असफल रहे. किसी तरह चालक को छुड़वाया गया. इस दौरान दो-तीन और लोगों को भी चोटें आईं. सभी घायलों को सिविल अस्पताल लाया गया है, जहां वे उपचाराधीन हैं.

ये भी पढ़िए- महिला दिवस पर हरियाणा की 'शक्ति' का प्रदर्शन, सैकड़ों महिलाओं ने किया स्वैच्छिक रक्तदान

दिनभर अवैध रूप से चलते है रेत से भरे ट्रैक्टर और डंपर- ग्रामीण

ग्रामीणों का कहना है कि उनके गांव में दिनभर रेत से भरे अवैध ट्रैक्टर और डंपर चलते हैं. जिससे आए दिन हादसे होते रहते हैं. उन्होंने कई बार प्रशासन से इस बारे में शिकायत की है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है. ग्रामीणों ने अवैध माइनिंग और ओवरस्पीड वाहनों पर रोक लगाने की मांग की है.

ये भी पढ़िए- Haryana Rajya Sabha Election 2026: हरियाणा में निर्दल प्रत्याशी उतरने से फंसी 1 सीट! बीजेपी ने इस नेता को सौंपी जिताने की जिम्मेदारी?

Published at : 09 Mar 2026 07:20 PM (IST)
Panipat News CRIME HARYANA NEWS POLICE
