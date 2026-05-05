हरियाणा के नूंह में तेज रफ्तार वाहन से टकराई स्कॉर्पियो, यूपी पुलिस के 4 जवान समेत 5 की मौत

हरियाणा के नूंह जिले में मंगलवार की सुबह हुए एक भीषण सड़क हादसे में यूपी पुलिस के 4 जवानों सहित 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, यह सभी पुलिसकर्मी जालौन जिले के मुख्यालय उरई में तैनात थे. बताया गया कि यह हादसा कुंडली-मानेसर-पलवल एक्सप्रेसवे पर हुआ है, यहां तेज रफ्तार स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर सामने जा रहे वाहन से टकरा गई.

बताया गया कि यह हृदय-विदारक घटना ताउम्र सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले धुलावट टोल प्लाजा के पास सुबह करीब साढ़े दस बजे हुई. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, यूपी पुलिस के सिपाहियों की काले रंग की स्कॉर्पियो पलवल की ओर जा रही थी. इसी दौरान ड्राइवर ने सामने जा रहे एक अन्य वाहन को ओवरटेक करने का प्रयास किया, लेकिन तेज रफ्तार के कारण वह संतुलन खो बैठा और उसने सामने के वाहन को जोरदार टक्कर मार दी.

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हादसे में स्कॉर्पियो के उड़े परखच्चे

घटना को लेकर स्थानीय लोगों ने बताया कि टक्कर इतनी भीषण थी कि स्कॉर्पियो पूरी तरह से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. स्कॉर्पियो में सवार सभी पांच लोग अंदर फंस गए. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और बचाव दल मौके पर पहुंचा, लेकिन तब तक सभी की मौत हो चुकी थी .

कार में बुरी तरह फंसे पांचों शव

ताउम्र सदर थाना प्रभारी शीशराम ने बताया कि, घटना की जानकारी के बाद तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया. हादसे की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि स्कॉर्पियो के परखच्चे उड़ गए थे और पांचों शव गाड़ी के मलबे में बुरी तरह फंस गए थे. पुलिस और बचाव दल को शवों को बाहर निकालने में काफी मेहनत करनी पड़ी. शवों को बाहर निकालकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया. थाना प्रभारी ने बताया कि मामले की विस्तृत जांच की जा रही है.

मृतकों की पहचान

घटनास्थल से बरामद आईकार्ड के आधार पर चार पुलिसकर्मियों की पहचान कर ली गई है. मृतकों में एएसआई मोहित यादव, सत्यभान, अशोक और प्रदीप शामिल हैं. ये सभी जालौन जिले में तैनात थे. जबकि पांचवे मृतक की शिनाख्त अभी नहीं हो पाई है. सभी पुलिसकर्मी काले रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार थे, जो हरियाणा के जींद आरटीओ में रजिस्टर्ड थी. बताया जा रहा है कि गाड़ी बिल्कुल नई थी.

पुलिस जांच में जुटी

स्थानीय पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है. प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और लापरवाही से ओवरटेक करने के प्रयास को दुर्घटना का मुख्य कारण माना जा रहा है. पुलिस मृतकों के परिजनों से संपर्क कर रही है और शवों को उनके गृहनगर भेजने की प्रक्रिया की जा रही है. इस हादसे से उत्तर प्रदेश पुलिस महकमे में शोक की लहर है.

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