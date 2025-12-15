बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने नितिन नबीन, केंद्रीय मनोहर लाल खट्टर ने दी बधाई, जानें क्या कहा?

बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया हैं. इसको लेकर उन्हें लगातार बधाइयां मिल रही हैं. इस बीच केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी ये बड़ी जिम्मेदारी मिलने के बाद नितिन नबीन को बधाई दी है.

मनोहर लाल खट्टर ने एक्स हैंडल पर लिखा, "बिहार सरकार में वर्तमान कैबिनेट मंत्री तथा कर्मठ एवं ऊर्जावान कार्यकर्ता नितिन नबीन को बीजेपीके कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर हार्दिक बधाई!"

उन्होंने आगे लिखा, "मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रेरक नेतृत्व में वे भाजपा को सफलता की नई बुलंदियों तक ले जाने में अवश्य सफल होंगे. आपके सफल और प्रभावी कार्यकाल के लिए मेरी शुभकामनाएं!"

उनके अलावा केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन को बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर कहा कि पहली बार यह दायित्व बिहार को दिया गया है, जो प्रदेश के लिए सौभाग्य की बात है.

पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि पार्टी 1980 में बनी. बिहार के एक कार्यकर्ता को यह सौगात और सम्मान मिला है. नितिन नबीन युवाओं में सबसे अधिक ऊर्जावान, पांच बार के विधायक युवा हैं. वे न्यू जेनरेशन के सबसे ऊर्जावान नेता के रूप में माने जाएंगे. इनके पिता के साथ हम लोग काम करते थे. सौभाग्य की बात है कि उन्हें यह जिम्मेदारी दी गई है.

बता दें कि पार्टी के इस फैसले को संगठनात्मक स्तर पर एक अहम कदम माना जा रहा है. नितिन नबीन की नियुक्ति से राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के संगठन को मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है. नितिन नबीन फिलहाल बिहार के पथ निर्माण और नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.