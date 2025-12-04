पानीपत के गांव भावड़ में 4 बच्चों की सीरियल किलर बनी पूनम एक बार फिर चर्चा में है. इस बार उसकी शादी की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें वह लाल लहंगे में हाथों में मेहंदी लगाए नजर आ रही है. तस्वीर में उसके साथ उसका पति नवीन भी बैठा दिखाई देता है. शांत और खुशहाल दिखती यह फोटो देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि यही महिला अपने ही बच्चों की बेरहमी से हत्या कर देगी.

पूनम पर आरोप है कि वह खुद से ज्यादा सुंदर किसी को देख ही नहीं पाती थी. यही सनक उसे राक्षसी हद तक ले गई. आरोपों के मुताबिक, इसी सोच में उसने अपने जिगर के टुकड़े बेटे शुभम को भी मौत के घाट उतार दिया. सिर्फ शुभम ही नहीं, बल्कि उसके तीन और बच्चों की जिंदगी भी इसी सनक ने छीन ली. फिलहाल पूनम पुलिस की गिरफ्त में है और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है.

घरवालों को पहले से था शक

बताया जा रहा है कि पूनम की हरकतों को लेकर उसके घरवालों को पहले भी शंका थी, लेकिन कोई ठोस सबूत हाथ नहीं लगा था. परिवार को निर्णायक झटका तब लगा जब कुछ दिन पहले विधि नाम की 6 साल की बच्ची की संदिग्ध मौत हुई.





इस घटना ने घरवालों के शक को यकीन में बदल दिया और उन्होंने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी. इसके बाद खुलासा हुआ कि बच्चों की मौतें कोई हादसा नहीं, बल्कि योजनाबद्ध हत्या थीं.

आखिर मां कैसे बन गई कातिल?

इस मामले ने पूरे इलाके को हिला दिया है. लोग हैरान हैं कि कोई मां आखिर कैसे अपने ही बच्चों को मार सकती है. वह भी सिर्फ इसलिए कि उन्हें अपने से ज्यादा सुंदर कोई पसंद नहीं था. पुलिस अब पूनम की मानसिक स्थिति से लेकर उसके हर कदम की जांच कर रही है, ताकि पता लगाया जा सके कि उसने यह कदम क्यों और कैसे उठाया.

पूनम पर आरोप है कि उसने अलग-अलग समय पर अपने ही चार मासूम बच्चों को मौत के घाट उतारा. साल 2023 में सबसे पहले 9 साल की इशिका की हत्या की गई. इसी साल उसने अपने 4 साल के बेटे शुभम को भी मार डाला.

दो साल बाद 2025 में पूनम की सनक फिर जागी और उसने 8 साल की जिया की हत्या कर दी. इसी साल कुछ दिन पहले 6 साल की विधि की संदिग्ध मौत के बाद मामला खुलकर सामने आया. चारों बच्चों की हत्या की ये कड़ियाँ जुड़ने के बाद पुलिस ने पूनम को गिरफ्तार कर लिया है और पूरे मामले की जांच जारी है.