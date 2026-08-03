मोनू मानेसर को जान से मारने की धमकी, पुलिस से लगाई गुहार

गुरुग्राम के गोरक्षा गतिविधियों से जुड़े मोहित यादव उर्फ मोनू मानेसर ने आरोप लगाया है कि उसे इंस्टाग्राम ऑडियो कॉल के जरिए जान से मारने की धमकी मिली है. उसने दावा किया कि कॉल करने वाले व्यक्ति ने खुद को पाकिस्तान स्थित एक आपराधिक गिरोह से जुड़ा बताया है. फरवरी 2023 के जुनैद और नासिर हत्याकांड के आरोपी तथा फिलहाल जमानत पर बाहर चल रहे मानेसर ने ऑडियो रिकॉर्डिंग के साथ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है.

यह कथित धमकी सोमवार (3 जुलाई) को नूंह में आयोजित ब्रज मंडल जलाभिषेक यात्रा से कुछ दिन पहले मिली थी. साल 2023 में जुनैद और नासिर की हत्या के कुछ महीनों बाद निकाली गई इसी वार्षिक यात्रा के दौरान सांप्रदायिक हिंसा हुई थी, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई थी तथा पुलिसकर्मियों सहित 15 अन्य लोग घायल हुए थे.

गुरुग्राम जिला छोड़ चुका हूं- मोनू

मानेसर ने साल 2023 की यात्रा से पहले एक वीडियो जारी कर इसमें शामिल होने की घोषणा की थी, लेकिन आयोजकों द्वारा सुरक्षा कारणों का हवाला देकर शामिल नहीं होने का आग्रह किए जाने के बाद वह यात्रा में नहीं गया था. उसने कहा कि सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए वह इस वर्ष भी यात्रा में शामिल नहीं होगा और वह गुरुग्राम जिला छोड़ चुका है.

गुरुग्राम पुलिस ने रविवार (2 अगस्त) रात मानेसर को यात्रा में शामिल होने से रोक दिया, जबकि वर्ष 2023 की नूंह हिंसा के आरोपी राजकुमार पांचाल उर्फ बिट्टू बजरंगी को फरीदाबाद पुलिस ने एहतियात के तौर पर उसके घर में नजरबंद कर दिया, ताकि वह भी यात्रा में शामिल न हो सके. पुलिस थाने में दर्ज शिकायत के अनुसार, यह धमकी भरा कॉल 1 अगस्त को उसके भाई रोहित के पास आया था.

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आरोपी ने खुद को पाकिस्तान से संचालित गिरोह का बताया

शिकायत में कहा गया है कि कॉल करने वाले ने अपना नाम सैफ अली खान बताया और दावा किया कि उसका संबंध पाकिस्तान से संचालित शाहजाद भट्टी गिरोह से है. उसने कथित तौर पर मानेसर पर ‘100 गोलियां’ चलाने और बम विस्फोट कर उसकी हत्या करने की धमकी दी. मोनू मानेसर ने अपनी शिकायत में यह भी आरोप लगाया कि कॉल करने वाले ने उसके सहयोगी तथा उत्तर प्रदेश निवासी पिंकी चौधरी को भी धमकी दी . उसने इस मामले में सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की. उसने साक्ष्य के तौर पर ऑडियो रिकॉर्डिंग एक पेन ड्राइव में पुलिस को सौंपी है.

'कॉल पर मुझे और मेरे सहयो सहयोगी को धमकी'

शिकायत में मानेसर ने कहा, 'कॉल के दौरान मेरे भाई ने उससे उसका पता पूछा, लेकिन वह बार-बार मुझे और मेरे सहयोगी पिंकी चौधरी को जान से मारने की धमकी देता रहा. उसने दावा किया कि वह पाकिस्तान के एक गिरोह से जुड़ा है और मुझे बम से उड़ाने की धमकी दी.'

पुलिस ने बताया कि शिकायत का सत्यापन किया जा रहा है. पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि, 'हमें मोनू मानेसर से लिखित शिकायत मिली है. तथ्यों का सत्यापन किया जा रहा है और कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी.' ब्रज मंडल जलाभिषेक यात्रा क्षेत्र के प्रमुख मंदिरों में पवित्र जल अर्पित करने के उद्देश्य से निकाली जाने वाली वार्षिक हिंदू धार्मिक यात्रा है.

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