मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणानूंह में ब्रजमंडल शोभायात्रा आज, चप्पे-चप्पे पर पुलिस का पहरा

नूंह में ब्रजमंडल शोभायात्रा आज, चप्पे-चप्पे पर पुलिस का पहरा

Nuh Braj Mandal Yatra: हरियाणा के नूंह में सावन के पहले सोमवार को होने वाली ब्रजमंडल जलाभिषेक शोभा यात्रा के इंतजामों से श्रद्धालु काफी खुश हैं. यात्रा को देखते हुए चप्पे-चप्पे पर पुलिस पहरा है.

Written By : लियाकत अली, नूंह |  Updated at : 03 Aug 2026 01:05 PM (IST)
Preferred Sources

हरियाणा के नूंह में आज सावन के पहले सोमवार को ब्रजमंडल जलाभिषेक शोभा यात्रा शुरू हो गई है. यात्रा को लेकर किये गए इंतजामों से श्रद्धालु काफी खुश नजर आ रहे हैं. इतना ही नहीं पुलिस प्रशासन द्वारा किए गए सुरक्षा इंतजामों से भी वह काफी संतुष्ट नजर आ रहे हैं और उनको इस बार की यात्रा में किसी प्रकार का कोई खौफ नहीं है. 

श्रद्धालुओं ने कहा कि उन पर भोले बाबा की कृपा है और उनसे मन्नत मांगने तथा जलाभिषेक करने के लिए वह बड़ी संख्या में यहां आ रहे हैं. साल दर साल श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा हो रहा है.

बृजभूषण सिंह बरी लेकिन मुश्किलें खत्म नहीं? बजरंग पूनिया के बयान से मिले संकेत

कबसे कबतक होगी यात्रा

आज यात्रा तकरीबन 12:30 बजे नल्हरेश्वर मंदिर से फिरोजपुर झिरका शहर स्थित झिरकेश्वर मंदिर करीब 3:00 बजे पहुंचेगी. इसके बाद सिंगार गांव स्थित श्रृंगेश्वर मंदिर में तकरीबन 6:00 बजे यह यात्रा समाप्त होगी और उसके बाद इस यात्रा में शिरकत करने वाले श्रद्धालु अपने घरों के लिए लौट जाएंगे. यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से तैयार है. किसी भी विवादित चेहरे को इस बार यात्रा में शामिल होने की एंट्री नहीं मिलेगी. इसके अलावा पुलिस बैरिकेडिंग कर सभी वाहनों की बारीकी से चेकिंग कर रही है. 

इस यात्रा में हरि मंदिर आश्रम पटौदी के महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव के अलावा चीफ इमाम उमेर इलियासी भी शिरकत कर सकते हैं. इसके अलावा हरियाणा सरकार के कई विधायक व मंत्री भी इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं. हालांकि, अभी तक किसी के आने की पुष्टि नहीं हुई है.

चप्पे-चप्पे पर पुलिस का पहरा

यात्रा को देखते हुए चप्पे-चप्पे पर पुलिस का पहरा है. कुल मिलाकर तकरीबन 90 किलोमीटर लंबी इस यात्रा में 2000 से अधिक पुलिस के जवानों के अलावा खोजी कुत्ता, बम स्क्वायड, घोड़ा पुलिस के अलावा 2000 पुलिस के जवान, 13 डीएसपी यात्रा के साथ-साथ पांच ड्रोन हर हरकत पर नजर रखेंगे. पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अर्पित जैन एवं उपायुक्त अखिल कुमार पिलानी हर हरकत पर नजर बनाए हुए हैं और यात्रा में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं के लिए जिला प्रशासन की तरफ से हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है.

गुरुग्राम में MNC कर्मचारी की संदिग्ध मौत, 7 वर्षीय बेटे के VIDEO से जांच में नया मोड़

और पढ़ें
Published at : 03 Aug 2026 01:05 PM (IST)
Tags :
सावन Nuh News HARYANA NEWS SHOBHAYATRA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हरियाणा
नूंह में ब्रजमंडल शोभायात्रा आज, चप्पे-चप्पे पर पुलिस का पहरा
नूंह में ब्रजमंडल शोभायात्रा आज, चप्पे-चप्पे पर पुलिस का पहरा
हरियाणा
बृजभूषण सिंह बरी लेकिन मुश्किलें खत्म नहीं? बजरंग पूनिया के बयान से मिले संकेत
बृजभूषण सिंह बरी लेकिन मुश्किलें खत्म नहीं? बजरंग पूनिया के बयान से मिले संकेत
हरियाणा
गुरुग्राम में MNC कर्मचारी की संदिग्ध मौत, 7 वर्षीय बेटे के VIDEO से जांच में नया मोड़
गुरुग्राम में MNC कर्मचारी की संदिग्ध मौत, 7 वर्षीय बेटे के VIDEO से जांच में नया मोड़
हरियाणा
नूंह: सावन के बीच ब्रजमंडल यात्रा पर हाई अलर्ट, विवादित चेहरों पर बैन
नूंह: सावन के बीच ब्रजमंडल यात्रा पर हाई अलर्ट, विवादित चेहरों पर बैन
Advertisement

वीडियोज

Baba Bageshwar: जमीन की 'लूट'...क्या बाबा बागेश्वर ने दी छूट ? | Dhirendra Shashtri
Mahadev & Sons: Narmada ने दी बड़ी खुशखबरी, किन्नर के भेष में Mogra का बाप देगा झटका!
Bollywood News: सालों बाद आमने-सामने कंगना-ऋतिक, वायरल मीम्स पर ऋतिक के रिएक्शन से भड़कीं कंगना (02.08.26)
Ranbir Kapoor के Lord Ram रोल के सपोर्ट में Dipika Chikhlia, बोलीं- एक्टर हर किरदार निभा सकता है
Pakistan में छाया Ramayana Trailer, Ranbir Kapoor, Yash और Sai Pallavi की हो रही तारीफ
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
गडकरी के दावे पर कांग्रेस का पलटवार, कहा- 'ई20 पेट्रोल से इंजन खराब होने का खतरा'
गडकरी के दावे पर कांग्रेस का पलटवार, कहा- 'ई20 पेट्रोल से इंजन खराब होने का खतरा'
मध्य प्रदेश
Datia By-election Result 2026 Live: दतिया उपचुनाव में BJP पर नरोत्तम इफेक्ट? घनश्याम सिंह लगातार आगे, आशुतोष तिवारी पीछे
Live: दतिया उपचुनाव में BJP पर नरोत्तम इफेक्ट? घनश्याम सिंह लगातार आगे, आशुतोष तिवारी पीछे
इंडिया
अभिजीत दीपके को इस छात्रा ने याद दिलाई उनकी बात, बोली- 'आपने कहा था कि...'
अभिजीत दीपके को इस छात्रा ने याद दिलाई उनकी बात, बोली- 'आपने कहा था कि...'
स्पोर्ट्स
दुनिया का इकलौता खिलाड़ी कौन जिसनें 50 गेंदों से कम में ठोके तीन शतक
दुनिया का इकलौता खिलाड़ी कौन जिसनें 50 गेंदों से कम में ठोके तीन शतक
ओटीटी
'मैं राक्षस बन गया था, सेट पर शराब पीता था', राम कपूर ने बताया क्यों बंद हुआ था 'बड़े अच्छे लगते हैं' शो
राम कपूर ने बताया क्यों बंद हुआ था 'बड़े अच्छे लगते हैं'? बोले- 'मैं सेट पर शराब पीता था'
न्यूज़
अनुराग ठाकुर-प्रवेश वर्मा को सुप्रीम कोर्ट से राहत, SC बोला- 'ऐसी बात कहने से...'
अनुराग ठाकुर-प्रवेश वर्मा को सुप्रीम कोर्ट से राहत, SC बोला- 'ऐसी बात कहने से...'
बिहार
बांकीपुर: प्रशांत किशोर तबाही बनकर आए! 5 राउंड के बाद कौन आगे कौन पीछे?
बांकीपुर: प्रशांत किशोर तबाही बनकर आए! 5 राउंड के बाद कौन आगे कौन पीछे?
इंडिया
Xप्लेन: Google और OpenAI जैसी कंपनियों पर भारत की निर्भरता कितनी खतरनाक?
Google और OpenAI जैसी कंपनियों पर भारत की निर्भरता कितनी खतरनाक?
ENT LIVE
Ranbir Kapoor की Ramayana कास्टिंग पर Dipika Chikhlia का समर्थन, बोलीं- एक्टर कुछ भी कर सकता है
Ranbir Kapoor की Ramayana कास्टिंग पर Dipika Chikhlia का समर्थन, बोलीं- एक्टर कुछ भी कर सकता है
ENT LIVE
Pakistan में Ramayana Trailer की तारीफ, Yash के Ravana लुक और VFX ने जीता फैंस का दिल
Pakistan में Ramayana Trailer की तारीफ, Yash के Ravana लुक और VFX ने जीता फैंस का दिल
ENT LIVE
Toxic विवाद पर Kiara Advani का जवाब, Yash की फिल्म और फीमेल किरदारों का किया बचाव
Toxic विवाद पर Kiara Advani का जवाब, Yash की फिल्म और फीमेल किरदारों का किया बचाव
ENT LIVE
Ramayana Trailer में Lord Vishnu कौन? Ranbir Kapoor, Mahesh Babu या Saurabh Raj Jain पर चर्चा
Ramayana Trailer में Lord Vishnu कौन? Ranbir Kapoor, Mahesh Babu या Saurabh Raj Jain पर चर्चा
ENT LIVE
Kangana Ranaut का बचपन वाला Sita लुक वायरल, Ramayana Trailer के बीच पोस्ट बनी चर्चा
Kangana Ranaut का बचपन वाला Sita लुक वायरल, Ramayana Trailer के बीच पोस्ट बनी चर्चा
Embed widget